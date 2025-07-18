Звездые гости посетили спецпоказ культового фильма Алексея Учителя «Прогулка»

В киноцентре «Октябрь» состоялся премьерный спецпоказ культового фильма Алексея Учителя «Прогулка», который возвращается в российский прокат. Показ картины состоялся при поддержке проекта КАРО/АРТ. Фильм, который открыл российским зрителям Евгения Цыганова, Ирину Пегову и Павла Баршака, вернется в кинотеатры к своему 22-летию.

Картину на премьере представили директор по кинопрокату RWV Film Дарья Рязанцева, программный директор КАРО/АРТ Наталья Гаврилина и исполнитель главной роли в фильме «Прогулка» Павел Баршак.

Показ посетили звездные гости: Наталья Рудова, Влад Лисовец, Дарья Повереннова, Павел Баршак с семьей, Катя Лель с дочерью, Маша Цигаль, Дарья Авратинская, Феликс Умаров, Валерия Федорович, Александра Черкасова, Евгения Ахременко, Анна Ещенко, Ксения Cуркова, Екатерина Соколова-Жубер, Анна Калашникова, Евгения Синицкая, Таша Белая, Александра Попова, Лиза Адаменко, Ангелина Загребина, Алина Насибуллина, Алена Чехова, Анна Титова, Юлия Хамитова, Юлия Джулай, Анастасия Кувшинова, Миша Гурай, Сергей Двойников, Илона Гуськова, Виктория Заикина, Павел Комаров и другие.

Гостям по желанию было предложено прийти в дресс-коде нулевых, и кто-то из них это с успехом исполнил.

«Со съемок фильма прошло 23 года (прим. фильм снимался в 2002 году), так как целый год команда занималась монтажом (фильм вышел в 2003-м). Если говорить о современнике фильма, то он сейчас сидит в зале. Это Федор Баршак, мой сын. Он появился на свет во время съемок фильма. Его, своего второго сына и дочь я бы взял на прогулку по Петербургу нулевых», — сказал во время представления Павел Баршак.