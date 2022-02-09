Фильмы удивительны тем, что дают людям возможность испытать новые миры. Скорее всего, если вы увлечены кино, вы также увлечены серией фильмов о Джеймсе Бонде, которая началась шесть десятилетий назад и продолжается по сей день. Последнее название вышедшего фильма — «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли.

Так что хотим напомнить вам об актерах, сыгравших роль самого известного агента в истории кинематографа с течением времени. Было шесть разных актеров, первым из которых был Шон Коннери, дебютировавший в фильме 1962 года «Доктор №1». За ним последовали Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг, которые играют его и сегодня.

Начиная с оценок, полученных фильмами с Агентом 007, вот 10 лучших фильмов о Джеймсе Бонде:

1. Голдфингер

«Голдфингер» был выпущен в 1964 году. «Голдфингер» с Шоном Коннери в главной роли считается лучшим фильмом во всей серии о Джеймсе Бонде и одним из самых известных и популярных фильмов франшизы. Этот фильм получил первый «Оскар» из серии о Джеймсе Бонде и имел огромные доходы.

2. Из России с любовью

Выпущенный в 1963 году «Из России с любовью» был очень убедительным продолжением «Доктора Ноу», что во многом помогло превратить фильм во франшизу на несколько десятилетий.

Музыка «Из России с любовью» — в исполнении Мэтта Манро, по сценарию Лайонела Барта.

3. 007: Координаты «Скайфолл»

Премьера Skyfall состоялась в 2012 году. Он считается одним из лучших фильмов о Джеймсе Бонде и самым кассовым фильмом во всей франшизе.

Фильм получил два «Оскара»:

Лучшая оригинальная песня — «Skyfall» Адель Адкинс и Пола Эпуорта.

Лучший звуковой монтаж — Пер Холлберг и Карен Бейкер Ландерс.

4. Казино Рояль

Он был выпущен в 2006 году. Это был первый фильм Дэниела Крейга с Джеймсом Бондом в главной роли, который был хорошо принят как критиками, так и зрителями. Многие поклонники сочли фильм очень убедительной адаптацией романа 1953 года, написанного Яном Флемингом. Казино Рояль имеет необычайно высокие доходы.

Так что, если вы не можете оказаться в фильме и испытать те же чувства, что и Джеймс Бонд, то игровые автоматы онлайн в онлайн казино заставят вас почувствовать себя в точности как Джеймс Бонд.

5. Доктор Ноу

Выпущенный в 1962 году фильм стал первым фильмом франшизы «Агент 007», выпущенным в США в 1963 году. Урсула Андресс играет роль первой девушки Бонда.

В фильме, положившем начало саге о Джеймсе Бонде, агент 007 (Шон Коннери) сражается с таинственным доктором Ноу, гением науки, стремящимся разрушить космическую программу США. Когда начинается обратный отсчет до катастрофы, Бонд должен отправиться на Ямайку, где он встречает прекрасную Хани Райдер (Урсула Андресс), чтобы противостоять злодею, страдающему манией величия, в его огромной штаб-квартире на острове.

6. Никогда не говори «никогда»

Он был выпущен в 1983 году. «Никогда не говори никогда» стал самым кассовым из всех фильмов о Джеймсе Бонде с Шоном Коннери в главной роли. В последний раз актер играл роль в этом фильме 1983 года, который не был произведен Eon Productions, как и официальные фильмы сериала.

Стареющий Джеймс Бонд совершает нехарактерную ошибку во время обычной тренировочной миссии, из-за чего М. (Эдвард Фокс) считает, что легендарный шпион британской разведки уже прошел свой расцвет. M на неопределенный срок отстраняет Бонда от активной службы. Однако, когда член SPECTER Фатима Буш (Барбара Каррера) и ее товарищи-террористы успешно украли две ядерные ракеты у американских вооруженных сил, M должен восстановить Бонда, поскольку он единственный агент, который может победить SPECTER в их собственной шпионской игре.

7. Лунный гонщик

Запущенный в 1979 году четвертый фильм Роджера Мура о Джеймсе Бонде был выпущен через два года после того, как «Звездные войны» изменили голливудские правила. Так, в «Лунном гонщике» Агент 007 отправляется в космос.

Агент 007 вырывается на орбиту в этом захватывающем приключении, которое перенесет его в Венецию, Рио-де-Жанейро и открытый космос.

8. Золотой глаз

Выпущенный в 1995 году «Золотой глаз» стал первой франшизой с Пирсом Броснаном в главной роли. К нему присоединились Шон Бин, Фамке Янссен и известная и красивая актриса Джуди Денч (это было его первое появление в роли М.).

Когда мощная спутниковая система попадает в руки Алека Тревельяна, также известного как Агент 006 (Шон Бин), бывшего союзника, ставшего врагом, только Джеймс Бонд (Пирс Броснан) может спасти мир от ужасного космического оружия, которое — в одно мгновение. короткий импульс — может разрушить землю! Когда Бонд сражается со своим бывшим соотечественником, он также сражается с потрясающей союзницей Тревельяна, Ксенией Онатопп (Фамке Янссен), убийцей, которая использует удовольствие как свое главное оружие.

9. 007: Шаровая молния

Фильм был выпущен в 1965 году, В главной роли Шон Коннери, сыгравший роль Джеймса Бонда в последний раз за более чем два десятилетия, вплоть до «Никогда не говори никогда» в 1980-х годах.

Под предводительством одноглазого злого вдохновителя Эмилио Ларго (Адольфо Чели) террористическая группа SPECTER угоняет две боеголовки с самолета НАТО и угрожает широкомасштабным ядерным уничтожением, чтобы вымогать 100 миллионов фунтов стерлингов. Отважный агент 007, Джеймс Бонд (Шон Коннери), отправляется на поиски боеголовок из самого сердца логова Ларго на Багамах, сталкиваясь с подводными атаками как акул, так и людей.

10. Осьминожка

Осьминожка был запущен в 1983 году с Роджером Муром в главной роли.

Джеймсу Бонду поручают раскрыть убийство агента 009, убитого в Восточной Германии с поддельным яйцом Фаберже. След ведет в Индию, где загадочная женщина управляет сетью контрабандистов под прикрытием бродячего цирка. Однако ее настоящие мотивы оказываются гораздо более зловещими, и Бонд раскрывает заговор с целью взорвать базу ВВС США в Западной Германии.

Вывод

Из 26 фильмов о Джеймсе Бонде (24 официальных) эти 10 фильмов получили особую оценку как публики, так и критиков. Многие из вас наверняка видели или даже слышали хотя бы об одном из этих замечательных фильмов. Так что, если вы мало что знали об этих фильмах о Джеймсе Бонде, сейчас самое время уделить время просмотру этих популярных и любимых фильмов.

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