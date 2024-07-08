14-я ярмарки яхт и катеров «Водный мир»

14-я ярмарка яхт и катеров «Водный мир» – ведущее событие для представителей яхтенного бизнеса, профессионалов отрасли, а также многочисленных любителей катеров, яхт и водного спорта.

Выставка состоялась 28-30 июня 2024 года на территории Международного Московского яхтенного порта. Каждый год ярмарка удивляет гостей огромным количеством представленных экспонатов, и 2024 год не стал исключением.

В этом году в ярмарке приняли участие более 70 экспонентов, на воде и открытой площадке, организаторам удалось собрать свыше 50 катеров и моторных яхт от 5 до 20 метров.

Это мероприятие дает возможность представлять не только яхты и катера, но и широкий спектр услуг по обслуживанию водно-моторной техники, а также сопутствующие яхтенные товары и аксессуары.

Гости ярмарки смогли пройти тест-драйвы на катерах и моторных яхтах, аэролодках и гидроциклах, а также увидеть разницу различных классов и размеров судов. Для любителей активного отдыха были оборудованы спортивные площадки и зоны для обучения водному спорту. Помимо экспозиции яхт и катеров, в рамках ярмарки проишли различные мероприятия, посвященные водному спорту и отдыху на воде.

В выставке приняли участие: судостроительная верфь «Авиатор», компании по продаже яхт и катеров BESTMARINE, MARINEPOINT, HOUSEBOAT.RU, YachtsWorld.ru, West Nautical, Prokatis, водномоторный салон «Клуб Велход» и многие другие.

Ярмарка яхт и катеров «Водный мир» – одна из лучших площадок для судовладельцев, представителей яхтенной индустрии и людей, любящих водную стихию. До встречи в следующем, юбилейном, году!

Организаторы: Международный Московский яхтенный порт, BESTMARINE, Яхт-клуб МРП, НП «РАМС», СК «Параходъ».

Фото – Павел, paulphoto.ru