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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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14-я ярмарки яхт и катеров «Водный мир»

editor
By editor
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водный мир

14-я ярмарка яхт и катеров «Водный мир» – ведущее событие для представителей яхтенного бизнеса, профессионалов отрасли, а также многочисленных любителей катеров, яхт и водного спорта.

Выставка состоялась 28-30 июня 2024 года на территории Международного Московского яхтенного порта. Каждый год ярмарка удивляет гостей огромным количеством представленных экспонатов, и 2024 год не стал исключением.

В этом году в ярмарке приняли участие более 70 экспонентов, на воде и открытой площадке, организаторам удалось собрать свыше 50 катеров и моторных яхт от 5 до 20 метров.

Это мероприятие дает возможность представлять не только яхты и катера, но и широкий спектр услуг по обслуживанию водно-моторной техники, а также сопутствующие яхтенные товары и аксессуары.

Гости ярмарки смогли пройти тест-драйвы на катерах и моторных яхтах, аэролодках и гидроциклах, а также увидеть разницу различных классов и размеров судов. Для любителей активного отдыха были оборудованы спортивные площадки и зоны для обучения водному спорту. Помимо экспозиции яхт и катеров, в рамках ярмарки проишли различные мероприятия, посвященные водному спорту и отдыху на воде.

В выставке приняли участие: судостроительная верфь «Авиатор», компании по продаже яхт и катеров BESTMARINE, MARINEPOINT, HOUSEBOAT.RU, YachtsWorld.ru, West Nautical, Prokatis, водномоторный салон «Клуб Велход» и многие другие.

Ярмарка яхт и катеров «Водный мир» – одна из лучших площадок для судовладельцев, представителей яхтенной индустрии и людей, любящих водную стихию. До встречи в следующем, юбилейном, году!

Организаторы: Международный Московский яхтенный порт, BESTMARINE, Яхт-клуб МРП, НП «РАМС», СК «Параходъ».

водный мир

Фото – Павел, paulphoto.ru

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