55 лет назад павильону №34 на ВДНХ присвоили историческое название «Космос»

В 2022 году исполняется 55 лет, как павильон №34 стал называться «Космос», он начал наполняться первыми экспонатами, а на площади Промышленности появился макет ракеты-носителя «Восток». Все эти события описаны в новой книге Павла Нефедова «Между небом и землей. История павильона «Космос» на ВДНХ».

Павильон был построен в 1939 году по проекту архитекторов И.Г. Таранова, В.С. Андреева, Н.А. Быковой и до 1954 года назывался «Механизация». Затем был реконструирован и до 1956 года носил название «Механизация и электрификация сельского хозяйства СССР», а с 1956 по 1966 год — «Машиностроение», с 1967 года — «Космос», является объектом культурного наследия федерального значения. С апреля 2018 года в здании исторического павильона открылся музейный комплекс мирового уровня — центр «Космонавтика и авиация».

В 1967 году павильон начал пополняться новыми экспонатами, связанными с освоением космоса. Внешний вид здания тоже был изменен, например, на фасаде появились название «Космос», графическое панно с черно-белыми рисунками различных небесных тел и портретом космонавта.

В том же году произошло и обновление площади перед павильоном «Космос». Там появился макет ракеты-носителя «Восток» массой 25 тонн — копия ракеты, на которой в 1961 году совершил свой полет Юрий Гагарин. Проект постамента разработал архитектор Л.И. Мариновский.

Об этих и других событиях, экспонатах и людях, связанных с павильоном «Космос», можно прочитать в книге куратора Музея ВДНХ, исследователя, журналиста, автора «Путеводителя по ВДНХ» (2014 и 2020 годов) Павла Нефедова. Издание будет полезно всем, кто интересуется историей и культурой России и ее столицы, а также студентам, исследователям, музейным работникам, экскурсоводам и другим представителям профессионального сообщества. Множество архитектурных рисунков, чертежей, фотографий, плакатов и документов опубликованы впервые.

Книгу «Между небом и землей. История павильона «Космос» на ВДНХ» можно приобрести на сайте издательства «Бослен». В сентябре 2022 года она также появится в сувенирных магазинах центра «Космонавтика и авиация» и арки Главного входа ВДНХ, официальном интернет-магазине Выставки. Кроме того, книга будет продаваться в крупных книготорговых сетях и в музейных магазинах Москвы, а также ее уже можно заказать на сайтах «Лабиринта» и «Озона».

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