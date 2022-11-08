«Альфред Шнитке. Реквием»: Минин-хор и «Фирма Мелодия» представляют новый альбом

Альбом Минин-хора — первая запись коллектива под управлением нового художественного руководителя (с 2019 года) Тимофея Гольберга. Продолжая традиции Владимира Минина, молодой дирижер обогатил репертуар хора современной отечественной и западной музыкой.

Центральный элемент программы — Реквием (1975), одно из самых концептуальных высказываний Шнитке, сочинение, в котором смело соединяются стили (от барокко до авангарда), техники композиции, составы (наряду с традиционными для духовной музыки хором, органом — фортепиано, ансамбль ударных и духовых, электрогитара и бас-гитара). Реквием — одновременно одно из высших выражений полистилистики (принцип, сформулированный композитором, означает, что материалом для творца становятся буквально все звуки нашего мира) и так называемой «новой простоты» Шнитке.

Помимо Реквиема, альбом включает Три хора, обращающиеся к православной музыкальной традиции и сочиненные в одну ночь 1984 года.

Художественный руководитель Минин-хора Тимофей Гольберг: «В Реквиеме Шнитке многочисленные музыкальные аллюзии, контрастные стили спаяны в единую философскую и музыкальную концепцию. В этой концепции барокко — образ идеального, но утраченного мира, диссонансы — хаос мира сегодняшнего. Реквием — музыка без начала и без конца: как известно, последний номер нота в ноту повторяет первый. Это как у Блока: “Умрешь — начнешь опять сначала,/И повторится все, как встарь…”. Это не только бесконечное, но и вечное сочинение. Оно как бы рождается, зреет внутри тебя, — но оно и опустошает, вычерпывает твой духовный сосуд до дна. Именно поэтому в альбом включены Три хора: это не бонус и не бис, а психологическая компенсация, попытка наполнения опустошенного сосуда благостью и тихим, невечерним светом (вспоминая знаменитую книгу о. Сергия Булгакова)».

История сотрудничества «Мелодии» и Минин-хора насчитывает почти полвека: первая виниловая пластинка (программа из сочинений русских композиторов — от анонимных авторов XVI—XVIII столетий до Игоря Стравинского, Георгия Свиридова, Родиона Щедрина) вышла в 1974 году. В каталоге «Мелодии» творчество Минин-хора представлено весьма полно и разнообразно: в частности, изданы на разных носителях сочинения, написанные для хора и его основателя, первого художественного руководителя (1972—2019), а ныне президента Владимира Минина — «Пушкинский венок» Георгия Свиридова, «Перезвоны» Валерия Гаврилина, «Запечатленный ангел» Родиона Щедрина. В то же время новые записи Минин-хора не выходили на «Мелодии» более 25 лет.

Альбом записан в феврале 2021 года в «Тонстудии» Мосфильма звукорежиссером Геннадием Папиным. Помимо Минин-хора и его солистов в записи Реквиема Шнитке участвовала группа приглашенных солистов-инструменталистов, а также ансамбль ударных Академического симфонического оркестра Московской филармонии.

«Альфред Шнитке. Реквием» — первый альбом Минин-хора, выходящий исключительно в формате digital. Запись доступна на всех платформах.

Фото — Петр КОЛЧИН

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