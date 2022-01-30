Анастасия Ушакова: «Коллизии или музыка из кинофильмов − это своеобразный мостик между классической музыкой и Моргенштерном»

В преддверии Юношеского международного конкурса имени П. И. Чайковского, который пройдёт с 30 апреля по 12 мая 2022 года в г. Москва и в г. Чэнду (КНР), телеканал ТВ БРИКС выпускает серию эксклюзивных интервью, посвященную участникам, членам жюри и организаторам этого события. Лауреат первой премии девятого Международного Юношеского конкурса им. Чайковского, виолончелистка Анастасия Ушакова рассказала телеканалу ТВ БРИКС об актуальных тенденциях в современной музыкальной сфере, а также о сценическом волнении.

«Я бы не сказала, что классика сейчас в тренде. Само слово «классика» подразумевает то, что это что-то такое вечное и незыблемое. Есть ещё и такое мнение, что классика это музыка избранных, что это что-то элитарное, но я с этим несогласна. Я считаю, что как можно больше людей должны слушать и понимать классическую музыку. Сначала это будут не какие-то симфонии Шонерта, а например, коллизии или музыка из кинофильмов. Это обязательно нужно слушать, нужно играть, потому что это своеобразный мостик между классической музыкой и, условно говоря, Моргенштерном. Многие дирижеры, с которыми я работаю, как например Михаил Голиков, составляют программу выступлений таким образом, что сначала там играется классика, а потом уже музыка из кино и другие известные мелодии» − заявила Анастасия Ушакова.

«Музыкальный мир очень тесен, особенно в последние годы, когда разделение между российской музыкальной общественностью и зарубежной немного стирается. Очень многие наши профессора принимают участие в качестве жюри на западных конкурсах и также наоборот, когда к нам в Россию приезжают западные профессора. В целом, я очень рада, что мы все собираемся ради музыки, у нас есть какой-то общий вектор из-за которого мы не чувствуем этих границ между государствами. Я считаю, что это одна из самых важных целей того, что мы делаем мир немного лучше с помощью музыки» − рассказала виолончелистка в интервью телеканалу ТВ БРИКС.

«Любое сценическое волнение это нормально. Любой человек, будь то актёр театра или кино, спикер на пресс-конференции или музыкант – мы все волнуемся и это хорошее волнение. Стоит отличать волнение от страха. Страх нужно преодолевать, бороться с его причинами, с неуверенностью в себе, прорабатывать поведение на сцене, какую речь ты несёшь для слушателя. Если говорить про волнение, то это такая обыденная вещь, что мне кажется, что к ней нужно просто привыкнуть, потому что справиться с ним до конца, к сожалению, невозможно. Я уверена, что музыканты, которые говорят, что они не волнуются на сцене, немного приукрашивают действительность, потому что ты, так или иначе, волнуешься» − отметила Анастасия Ушакова.

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