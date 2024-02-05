NIKOS: «Хочу нести добро и правильный посыл для моих слушателей, без грязи»

В интервью артист и спортсмен NIKOS поделился тем, как преуспевать во всем, что главное в творчестве, и почему он решил уйти из большого спорта в пользу музыки.

– Никос, у тебя немало достижений в спорте, ты - чемпион Европы по тайскому боксу. Но почему решил связать свою жизнь с музыкой? А как сейчас с большим спортом? Какое место в твоей жизни он занимает?

– Спорт - неотъемлемая часть моей жизни, с 4 лет я занимаюсь боевыми искусствами, много достижений, побед, много крови и пота я пролил за это время. Так же я и сейчас поддерживаю свою форму, стараясь не пропускать, но я для себя принял решение, что профессиональным бойцом я не хочу становиться. Ключевым фактором для меня стал мой последний бой, когда я получил серьезную травму, а точнее перелом в 3 местах лицевой кости. Это выбило меня надолго из спорта в целом. За время восстановления, я начал увлекаться музыкой, и это увлечение переросло во что-то большее. Сейчас же, я трачу больше своего времени на музыку, это стало частью меня. Но спорт я никогда не брошу, и в планах еще выступить пару раз, но это будет чуть позже.

– На данный момент ты учишься в МГУ на экономиста. Спорт, музыка, экономика - совершенно разные направления. Почему такой выбор? И как преуспевать во всем?

– На самом деле, немного сложновато, но, если ты хочешь быть лучшим, надо уметь расставлять приоритеты, что для тебя важнее, и где ты хочешь оказаться через пару лет. Я знаю, что без учебы в жизни никуда, поэтому, это важный аспект для развития самого себя, поэтому я уделяю много времени учебе и спорту. Но сейчас я поставил цель в музыке, и пока я не доберусь до этой цели, я не остановлюсь.

– Как твои близкие отреагировали на решение заняться музыкой? Все ли поддерживают? И связаны ли они как-то с этой сферой?

– На самом деле, было очень тяжело объяснить и главное расположить родителей к этому направлению. Понимаете, мой отец всегда воспитывал меня воином, каждодневные тренировки и т.д. К музыке он всегда относился, как к чему-то несерьезному, и какого было удивление для него, когда я подошел и сказал, что хочу быть музыкантом. Но мой отец всегда поддерживал меня, моего брата и сестру в наших начинаниях в какой-либо сфере деятельности, так как он - настоящий и любящий отец. Сейчас ему нравятся мои песни, а когда музыка начала приносить мне материальный доход, мне кажется, что он немного пересмотрел свои взгляды на музыкальную сферу.

– Недавно ты выпустил трек «Раунд» — это именно то музыкальное звучание, в котором ты будешь развиваться или пока экспериментируешь? Расскажи об этом треке поподробнее. О чем он для тебя?

– Трек «раунд» является одним из самых сильных песен по смысловой нагрузке для меня. Я хочу, чтобы люди услышали то, что я пытаюсь им донести, а именно: братство, вера, преданность, ценность, сейчас, в эпоху «тиктокерских» треков, в которых смысла вообще нету, а зачастую они разрушают все понятия и льют грязь молодому поколению. Для меня это не приемлемо, поэтому хочу нести добро и правильный посыл для моих слушателей, без грязи.

– Какие качества характера развил в тебе профессиональный спорт, которые помогают тебе в личной жизни и в работе?

– Спорт развил во мне такие качества, как дисциплина и целеустремленность, многие думают, что бои — это самое тяжелое и что-то страшное для моего вида спорта, но мы - спортсмены, мы знаем, что подготовка к этому намного серьезнее и жестче. Очень много людей ломаются на подготовке к самим боям. Так как это тяжелый труд, выстоять, справится с давлением, уметь встать, когда уже нет сил идти дальше, поэтому спорт очень схож с жизнью и даже с музыкой.

– Что изменилось в твоей жизни за 2023 год? Как бы ты его описал?

– Очень много что поменялось за этот год. Много новых знакомств, нашел вторую половинку, которая меня поддерживает. Очень вырос, переосмыслил многое. Сделал работу над ошибками.