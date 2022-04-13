Повелители змей и тарантулов. New Fashion Show

Повелительница змей и тарантулов. К чему стремится и что воплощает в реальность хозяйка модельного агентства «MonaGold».

3 апреля, в ТЦ «Нора», с фееричным размахом и небывалой креативностью прогремело New Fashion Show, в рамках которого состоялся «Баттл моделей» с участием экзотических животных за звание «Модель года 2022» по версии MonaGold.

В шоу участвовали 27 моделей агентства.

Победу получили самые смелые, творческие и экстравагантные модели:

1 место – Ирина Левшина;

2 место – Дарья Вижукайлова;

3 место – Жанетта Минасян.

По итогам, модели получили ценные призы и подарки:

За 3 место — образ и сьемка от топового звездного стилиста и визажиста BlackRozы, а также медаль.

За 2 место победитель получила обучение профессии стилист от топового стилиста Динары Фазулзяновой, а также медаль.

За 1 место победитель получила съемку от Марины Горбуновой, кубок, а также звание «Модель года 2022» по версии MonaGold, публикацию на развороте журнала Мальви magazine, статьи в нескольких других глянцевых журналах.

Одна из участниц получила возможность участвовать в международном конкурсе красоты в Санкт-Петербурге.

Мероприятие прошло наилучшим образом. Все гости, жюри, участники были в полном восторге.

Не только модели, но и гости мероприятия могли сфотографироваться с Экзотическими животными. Также, на прессволле встречали малифисента, падший ангел, пианистка. В программе шоу гостей поразили фокусник, креативный перформанс исполнительницы Пелагеи Стефогло и других звёзд эстрады, показ великолепного дизайнера NazMaer и, конечно же необычный формат выступлений моделей MonaGold.

«Я всегда знала, что быть моделью — это не просто. Данный проект был направлен именно на то, чтобы доказать это. Модели показали отсутсвие страха перед экзотическими животными, показали свой потенциал как личностей и умственные способности. Простой показ делать мне было не интересно, я человек который вырос на соревнованиях и конкурсах. Только на конкурсной основе можно выявить кто сильнейший и кто достоит звания «Модель года»», – отметила директор агенства Эмма Аванесян*.

Партнеры мероприятия:

Холдинг группы компаний «Иди к своей мечте».

Торговый центр «НОРА».

Студия пермаментного макияжа Карины Белоусовой.

Дизайнерские украшения ручной работы Олеси Прошкуры.

Бренд Жули Жарви.

Средства массовой информации: «Созидательное Общество» — это проект всего человечества, который даёт возможность в кратчайшие сроки мирным путём вывести нашу цивилизацию на новую ступень эволюционного развития; ФЕКС НЭТ; NIKI NEWS; АртМосквия — ежедневные новости культуры и искусства; Smooth radio style — самое крутое яркое приятное для ушей интернет-радио, с крутыми гостями, классными передачами, информативными подкастами.

Федерация конкурсов красоты «ИНДИВА».

PR Директор/Певица/Артист — Пелагея Стефогло.

ТОП СТИЛИСТЫ Лампасова Алла Александровна и Гильмутдинова Камила Рашитовна.

Очаровательный укротитель экзотических животных – Евгений.

Стилисты:

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* Аванесян Эмма Эдиковна – директор модельного агентства «MonaGold»действующая модель, председатель совета директоров холдинга компаний «Иди к своей мечте», «Лучший сотрудник банка за последние 5 лет» по версии Ивана Урганта. Победитель в номинации «Лучший педагог России по дефиле и фотопозированию» 2022.

Окончила Школу американского фэшн имиджмейкера Nika Lemle по последним направлениям в мире моды. Получила базовое образование основам дефиле и фотопозирования. Сертифицированный фитнес-тренер. Педагог по танцам. Основатель собственной студии восточного танца «искушение». Основатель одной из самых прогрессивных модельных школ России в собственном модельном агентстве «MonaGold».

Модельное агентство “MonaGold” стремительно развивается и набирает обороты с 2021 года. И уже успело зарекомендовать себя в Нью-Йорке, ведь само IMA models New York открыло своё представительство в России в «MonaGold». На данный момент в базе агентства более 100 профессиональных моделей. Теперь модели MonaGold имеют возможность работать и на международном уровне.

Кастинги в «MonaGold» проходят ежедневно, по адресу метро Тульское, Подольское шоссе, дом 8. Для того, чтобы попасть в MonaGold и стать моделью агентства, достаточно записаться на кастинг по номеру телефона. Информация о работе агенства представлена в социальной сети.

От редакции: редакция СМИ АртМосковия благодарит организаторов и фотографов за предоставленные фотоматериалы.

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