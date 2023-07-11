Более 300 заявок из 7 стран! Оркестровая МолОт-Школа подвела итоги

I Всероссийская летняя оркестровая школа современной академической музыки, дающая возможность молодым музыкантам приобретения компетенций в области исполнения музыки современных композиторов, завершила приём заявок. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и на территории России не имеет аналогов.

По результатам отбора 50 студентов-исполнителей будут участвовать в образовательной программе МолОт-Школы, которая пройдёт с 20 по 28 августа на базе Дома отдыха и творчества «Комарово» Союза театральных деятелей. Занятия Школы будут проводиться по трем направлениям: «современная академическая музыка для симфонического оркестра», «современная академическая музыка для камерного ансамбля» и «основы исполнения мультимедийных композиций» под руководством дирижёра Фёдора Леднёва, композитора Николая Попова, артистов Петербургского МолОт-ансамбля – Артура Зобнина, Алексея Исаева, Александра Захаренко, Алексея Глазкова и Дмитрия Лебедева.

Принять участие могли дирижёры и исполнители на инструментах симфонического оркестра, студенты и выпускники российских и зарубежных профильных музыкальных ССУЗов и ВУЗов в возрасте 18-35 лет. Всего подали более 300 заявок из России, Беларуси, Латвии, Казахстана, Великобритании, Франции и Китая. В отборе участвовали конкурсанты из 37 регионов России.

«Лично мне никогда так сложно не было отбирать исполнителей – уровень полученных заявок очень высокий! Причем в видеозаписях исполнений пьес XX-XXI века мы услышали не только Шостаковича, Бартока, Прокофьева, Берга, но и пьесы Шнитке, Донатони, совсем молодых авторов. Хочется сказать большое спасибо всем молодым музыкантам за большой интерес к нашему проекту! Я с нетерпением жду конца августа, и, пользуясь случаем, приглашаю на финальные концерты Школы – будет точно ярко и интересно!», – сообщает Артур Зобнин, музыкальный руководитель I Всероссийской летней оркестровой школы современной академической музыки и директор Петербургского МолОт-ансамбля.

В конкурсном отборе сочинений победили 8 композиторов: Карина Нестерук (Калининград – Санкт-Петербург), Ли Бинь (Китай), Глеб Лукомец (Санкт-Петербург), Константин Степанов (Красноярск – Санкт-Петербург), Денис Щевелёв (Москва), Вадим Генин (Саратов), Линь ЦзяЦзе (Китай), Валерия Кухта (Санкт-Петербург). Произведения молодых авторов будут исполнены 29, 30 и 31 августа на знаковых площадках Санкт-Петербурга: Новая сцена Александринского театра, Екатерининское собрание, Государственная академическая капелла.

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