Более 50 мероприятий состоится в рамках Чувашской биеннале современного искусства

12 ноября 2022 года в Чебоксарах открывается первая Чувашская биеннале современного искусства — новое событие на карте России, которое станет пространством для диалога и художественного и культурного обмена. В течение трех недель проведения биеннале состоится более 50 различных мероприятий — от медиаторских туров по выставке до интерактивных экскурсий по городу. Для участия необходима регистрация на сайте chuvashbiennale.com. Чувашская биеннале продлится до 2 декабря.

Программа биеннале включает более 50 проектов и мероприятий, проходящих в г. Чебоксары, среди них: выставка работ художников в Чувашском государственном художественном музее, образовательная программа в Чувашском государственном педагогическом университете им. И. Я. Яковлева и экскурсионные программы по городу. Тема биеннале «Икс Историй: память о будущем» отсылает ко множеству рассказов, мифов и поверий, из которых сегодня состоит культурное и этнографическое наследие Чувашской Республики, а также к тому, как из всего этого мы можем конструировать наше общее будущее.

«Важную роль в процессе развития регионов играют культурные особенности. Именно на уровне регионов сегодня складывается стратегия развития культуры, которая органически связывает в себе глобальные тенденции и местные особенности. Такие мероприятия, как Чувашская биеннале современного искусства способствует формированию системы приоритетов культурного развития Чувашии, направлена на сохранение исторического наследия чувашского народа и поддержку национальной культуры», — отметил Олег Николаев, Глава Чувашской Республики.

23 художника из 19 творческих объединений Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Ижевска, Екатеринбурга, и конечно же Чувашии презентуют свои работы на биеннале в разных медиумах: видео-арт, фотография, инсталляции, скульптура и живопись. Подробно ознакомиться с работами художников можно будет на кураторских экскурсиях, которые представят взгляд создателей выставочного пространства и познакомят с их личным видением экспозиции. Также есть возможность посетить экскурсионные туры в сопровождении медиатора, который превратит выставку в пространство публичной дискуссии о важных темах и даст вдохновляющий опыт каждому зрителю, независимо от его жизненного опыта и глубины познаний. На экскурсии требуется предварительная регистрация на сайте.

Каждые выходные в течение трех недель будет проходить образовательная программа биеннале. Гости могут послушать лекции о чувашской культуре и художниках, создании нового языка искусства, локальных художественных сообществах в современном российском искусстве, ознакомиться с региональными инициативами из Волгограда, Ростова-на-Дону, Архангельска и кейсами актуальных музейных практик.

В рамках параллельной программы биеннале можно будет посетить Музей чувашской вышивки, оказаться на экскурсии с археологом, проверить свои знания в игре «Главный экспонат» и узнать о чувашской мифологии через игру «Вупăр» от художницы Татьяны Андреевой. Отдельная программа будет ориентирована на детей и подростков. Так, запланировано проведение серии интерактивных экскурсий с практическими заданиями, участники которых смогут изучить представленные на биеннале арт-объекты, примерить роль современного художника и узнать, что такое современное искусство и для чего оно существует.

Кураторы биеннале — Мария Андреева, Евгения Анцупова, Юлия Константинова, Александра Никитина, Екатерина Смелова.

Биеннале реализуется при поддержке Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики и в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проходит при информационной поддержке проекта «Культура.РФ», изданий The Art Newspaper Russia, «Российская газета», ArtAndYou, радио «Культура», информационного агентства 1artchannel, редакции СМИ АртМосковия и др. Официальная социальная сеть — «ВКонтакте».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.