Чувашская биеннале современного искусства объявляет открытый конкурс для художников

Чувашская биеннале современного искусства, которая пройдет в г. Чебоксары с 8 по 30 октября 2022 г., объявляет открытый конкурс для российских и иностранных художников. Подать заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия, срок – 30 июня.

Тема биеннале «Икс Историй: память о будущем» отсылает ко множеству рассказов, мифов и поверий, из которых сегодня состоит культурное и этнографическое наследие Чувашской республики, а также к тому, как из всего этого возможно сконструировать общее будущее.

Чувашская биеннале приглашает художников присоединиться к размышлениям о том, как сегодня возможно передать историю доставшегося нам наследия. Художники могут создать как уникальный проект в любом медиуме специально для биеннале, так и предложить уже реализованный или планируемый к реализации проект, соответствующий теме мероприятия. Художники проекта будут объявлены 31 июля.

«Приглашая художников к сотрудничеству в рамках биеннале современного искусства, мы хотим исследовать Чувашскую республику и ее культурный ландшафт, построить диалог внутри локального сообщества и расширить связи с другими регионами», — комментирует Юлия Константинова, инициатор Чувашской биеннале современного искусства.

Кураторами биеннале стали Наталья Серкова, философ, теоретик искусства, куратор и сооснователь проекта TZVETNIK, и Анна Заведий, куратор, руководитель отдела специальных программ Северо-Западного филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Кураторы поясняют: «Мы хотим рассказать историю о том, как из наследия — личного, исторического, семейного, культурного — произрастает то, что сегодня мы зовем современностью, и то, что уже завтра мы будем называть нашей памятью — памятью о будущем нашего общего мира».

В экспертный совет биеннале вошли продюсер международных арт-проектов Анна Швец, сооснователь ЦСК «Смена» Роберт Хасанов, руководитель Polygon Center Михаил Кузьмин, искусствовед, независимый куратор, арт-консультант и координатор масштабных международных художественных проектов Ольга Сивель и куратор направления «Пушкинский XXI» и отдела кино и медиаискусства, ГМИИ имени А. С. Пушкина Анна Буали.

Подробная информация о биеннале на сайте www.chuvashbiennale.com .

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