В преддверие новогодних праздников, Московский детский театр Эстрады подготовил очередной подарок для юного зрителя — музыкальный спектакль «Баба-яга и новогодний переполох». Автор идеи и композитор спектакля Валентин Овсянников является основателем и бессменным руководителем детского театра эстрады, отметившего в этом году 35-летие. Литературной основой спектакля стал оригинальный сценарий Алиной Байбановой, известного драматурга, автора либретто и песенных текстов к заметным российским мюзиклам «Декабристы», «Брачное агентство», «Человек, нашедший свое лицо», поставленным в ведущих музыкальных театрах России и ставшим номинантами престижных театральных премий. Спектакль «Новогодний переполох Бабы-Яги» представляет собой далеко не первый опыт сотрудничества драматурга с Детским театром эстрады: в прошлом году Алина Байбанова создала инсценировку музыкального спектакля по мотивам стихотворной сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок».

В основу музыкальной сказки лег остроумный сюжет, наполненный увлекательными приключениями, в которых, конечно же, нашлось место истории похищения и спасения Нового года. В ожидании праздника лес переживает настоящий новогодний переполох, когда все звери в спешке пишут письма Деду Морозу в надежде обнаружить долгожданный подарок под елочкой. Звериному счастью пытается помещать банда разбойников, которые похищают подарки и пытаются сорвать Новый год. Спасительницей праздника становится — кто бы мог подумать? — главная лесная злодейка Баба-Яга, которая, поначалу став жертвой мошенников, помогает эти же подарки и похитить. Драматург представляет зрителю Бабу-Ягу с легкой долей юмора и иронии, как даму рефлексирущую. Желая исправить накопленную веками репутацию страшной сказочной злодейки, Баба-яга делает всё, чтобы показать себя в безобидном ключе: она живо интересуется модой, водит дружбу со Снегуркой, то и дело сетует об ушедшей молодости. Но на истинный путь преображения её побуждает ступить Совесть — персонаж символичный и метафизический. В вербальных и невербальных диалогах с Совестью Баба-яга приходит к решению творить добро. В результате поединка Баба-Яга демонстрирует залу плакат-дисклеймер «Причиню добро бесплатно».

Режиссер-постановщик спектакля Денис Сорокотягин, известный своими работами в Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой, подошел к постановке с приличествующими детскому спектаклю выдумкой, юмором и азартом. Режиссер полноценно использует пространство сцены детского театра, густо населяя его лесными обитателями, активно используя главный ресурс театра — его детскую труппу.

Образ смелой и импульсивной Бабы-Яги эффектно создала Анна Баздырева. Деловитую начальницу лесной почты убедительно сыграла Янина Глухова. Немного незадачливого и, на поверку, совсем не злого Волка изобразил Антон Яговитин. Образ «главного певца леса» и обладателя редкого слуха Медведя выстроил Олег Гуськов, а в роли бесстрашного Бурундука выступил юный актер Артем Датов. Эффектно и с дозированным гротеском решён триумвират разбойников в лице Снежинки (Константин Сташков), Фонарика (Елизавета Горлова) и Хлопушки (Эмиль Рамазанов). Решение явно и уместно вдохновлено эстетикой уличных банд и хип-хоп культурой. Снежинка поет басом (образованный слушатель может припомнить Кухарку из «Трёх апельсинов»), Фонарик — настоящая оторва, а Хлопушка, самый деятельный и изобретательный, создаёт изящный референс к трем легендарным злодеям советских кинолент. Пластический персонаж Совесть весьма настойчива, какой и полагается быть совести. Она окутывает свою подопечную Бабу-Ягу, вызывая в героине рефлексию и размышление над деяниями. Снегурочку же оставили канонической; её исполнила обладательница высокого хрустального голоса Анастасия Кайдалова.

Композитор Валентин Овсянников предпослал персонажам колоритные и стилистически разнообразные музыкальные характеристики. Так, в темпоритме вальса решена покаянная ария Бабы-Яги, в дуэте с Совестью слышны прихотливые интонации танго, а в переломный момент Яга заявляет, в императивно-наступательном марше, что каждый может ошибиться, каждый может оступиться. В сказочную и мечтательную атмосферу погружает колыбельная Снегурочки, а ария в романсовой стилистике «Доброта дороже золота» звучит словно назидание Бабе-Яге. Лихие полеты Яги решены средствами электронной музыки. Трио разбойников — настоящий хип-хоп хит, яркий и запоминающийся; недаром, по окончании спектакля, добрая половина зала ритмично скандировала рэп-речитатив.

Визуальное сценическое пространство, оформленное Давидом Мативосяном, погружает в настоящую добрую сказку из детства. Сцену украшают ёлки, напоминающие не то Шуховские башни, не то паутину. Они словно связаны самой Снегурочкой, заправской рукодельницей, ни на минуту не расстающейся со спицами. В загашнике хозяйственной Снегурочки припасена еще и дополнительная ступа на случай поломки главного транспорта Бабы-Яги. Фантазийные, детально проработанные дизайнерские костюмы Надежды Мативосян приковывают к себе не меньшее внимание, чем динамичное, стремительное развитие сюжета. Гангстерские костюмы бандитов решены с долей пародийности: перед нами, так сказать, «тотал лук» в духе «люди в черном», однако он то и дело нарушается цветным или полосатым носком и другими аляповатыми аксессуарами.

Хореография Александры Ворониной отмечена проработанными пластическими линиями персонажей, особенно Совести (Анна Гаврилова); многочисленные танцы привносят элементы мюзикла.

Музыкальный спектакль, маркированный для детей старше шестилетнего возраста, вышел далеко за рамки стандартных детских новогодних сказок, растущих как грибы аккурат к праздникам. Был создан настоящий семейный музыкальный спектакль, тяготеющий к мюзиклу и способный в равной мере увлечь юных зрителей и их родителей. С окончанием новогодних каникул спектакль ушел на свои театральные каникулы, обещая вернуться в следующем сезоне. А мы с удовольствием скажем Бабе-Яге и лесным обитателям: «До новых встреч!»