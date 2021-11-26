«Деликатный фрактал». В HSE ART GALLERY открывается персональная выставка художника Протея Темена

С 3 декабря по 6 февраля 2022 года в HSE ART GALLERY пройдет выставка Протея Темена «Деликатный фрактал». Графика, объекты, видео и мультимедийная инсталляция, представленные на выставке, — часть большого проекта «Внутренняя школа открытых исследований», внутри которого художник изучает тонкие связи и пересечения между наукой, случайностью момента и поэзией повседневности.

Практики Протея Темена можно описать как визуальное предчувствие мира, который понял себя заново после масштабных инфосоциальных изменений. Художник взаимодействует с общим инфополем как проводник и регистратор событий, которые пока не были названы и полностью включены в классическую картину представлений о действительности. Протей нарочно избегает точного называния процессов, которые изображает. Нужной терминологии пока не существует – эти явления еще не произошли или не случатся вовсе.

Через несколько десятилетий количество «искусственной» информации превысит количество информации биологической. То есть данных, созданных людьми и алгоритмами, станет больше, чем всех данных, зашифрованных в ДНК биологических форм жизни. Этот переход, вероятнее всего, определит развитие новых видов наук, способов понимания и взаимодействия с миром. Некоторые ученые уже сейчас призывают рассматривать познание как коллективный процесс. Мы не можем разобраться в том, как именно работает наш мозг, потому что концентрируемся на индивидуальном уме. Тогда как сознание, получив надстройку гипер-сетей, функционирует как коллективный феномен. Также серьезную роль в пересборке архитектуры институтов знания играют алгоритмы. Поисковые системы стали гораздо больше влиять на наш выбор, чем человеческие рекомендации — таким образом, алгоритмы меняют картину мира не меньше, чем устремления человечества.

Внутри проекта Протея Темена все эти масштабные изменения произошли давно, и их последствия стали нормой. Мы видим призрак еще не наступившего, но вероятного будущего. Первый зал выставки – рабочий кабинет из «прошлого» науки (то есть нашего настоящего), архаическая колыбель сознания ученого, который не знает, куда он движется, но испытывает глубокую необходимость в этом движении. Мы, зрители, смотрим на этот кабинет глазами человека нового времени как на кабинет редкостей, воссозданный по отрывочным знаниям об истории науки. Меловая доска здесь – что-то среднее между живым существом и окаменелостью, а не утилитарный инструмент для получения и передачи знаний. Измерительные приборы из бумаги – напоминают сразу десятки механизмов: их функционал невозможно определить – он то ли уже забыт, то ли еще не открыт. Формулы и схемы на полках стеллажей сложно поддаются расшифровке, но принадлежат миру, где главная цель — углубление знания и его передача от человека к человеку. Это знание тактильно и сентиментально, оно привязано к физическому миру, к эмоциональному и наивному сознанию человека нашего времени.

Центральная работа выставки «Океан памяти» – генеративная медиа-инсталляция, собранная из сотен отрезков видео, звуков и текстов. Это информация заполнила собой все вокруг, разлилась океаном, вобравшим в себя все отдельно звучащие голоса. Цифровой бульон из человеческих и нечеловеческих умов существует в мире, где больше нет насилия и боли. Здесь осталась только поэзия знания, которое может мгновенно получить каждый желающий. Это новый тип сознания, который думает, что чувствует и дышит. Мы можем прислушаться к тому, как оно дышит, мы можем узнать отдельные слова, но мы не можем вникнуть в то, как оно решает и думает. Мы видим скорее отражение своих переживаний.

Стелла в центре последнего зала выставки походит на информационную панель. Она напоминает о том, какой была наша природа до наступления синергического века высоких технологий, ставших частью глобального сознания. Для кого существует этот одинокий ориентир — открытый вопрос. Останутся ли в будущем глаза и умы, которым будут нужны регулирующие инструменты в виде науки, искусства, филосовии и других социальных институтов, и останется ли вообще в этом мире место для человека — неизвестно.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.