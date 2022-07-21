Дни короткого метра CINEPROMO пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде

Площадками смотра станут московские «КАРО 11 Октябрь» и «КАРО 7 Атриум» 22 — 24 июля 2022, питерский «Лендок» 12 — 13, 19 — 20 июля 2022 и кинотеатр «Новгород» в Великом Новгороде, где показы стартуют 15 июля 2022. Информация о показах (расписание) и о билетах на сайте CINEPROMO.RU по предложенной ссылке.

НАД ГОРОДОМ, реж. Малика Мухамеджан

Застенчивая и замкнутая Айдана выросла в консервативной казахской семье. Переход в новую школу постепенно меняет ее жизнь: она все больше понимает, кто она и чего хочет. А дружба с одноклассницей Женей открывает в обеих до этого неизвестные им чувства.

Участник фестиваля короткометражного кино «Короче», Flickers’ Rhode Island International Film Festival, Cairo International Film Festival, главного операторского фестиваля EnergaCAMERIMAGE, CineMAiubit International Student Film Festival, где картина получила приз за лучшую женскую роль (Александра Деваева), а также Festival internazionale Segni della notte, где фильм отметили особым упоминанием жюри.

МАВКА, реж. Анастасия Ледкова

После трагической гибели матери, отец и сын готовятся покинуть родной дом, чтобы начать жизнь с чистого листа. Однако, их планам мешает загадочная девушка, с которой сын знакомиться на берегу реки.

Участник фестиваля короткометражного кино «Короче», Torino Film Festival номинант «Золотого орла».

ДРУГ, реж. Андрей Светлов

«Друг» — фильм о двух враждующих школьниках. Один из них мечтает о новом смартфоне, второй — о простой дружбе. Волей случая они попадают в общую передрягу, из которой им предстоит выпутаться. Это насыщенная история длинной в один день, приправленная погонями, детским авантюризмом и легким юмором.

Обладатель Гран-при в коротком метре «Золотого орла», участник более 50 смотров по всему миру, включая BuSho, Lucania Film Festival, Festival International du Film de Nancy, FIKE — Évora International Short-Film Festival, KONIK Film Festival (при за лучший сценарий), Tehran International Short Film Festival, Grand OFF (приз за лучший сценарий), Film Festival Cottbus, Всероссийской акции «День короткометражного кино» (приз за лучшую операторскую работу, ZOOM – ZBLIZENIA, ClujShorts International Short Film Festival и пр.

ЗАИКА, реж. Татьяна Ра

Ванечке 7 лет, он волшебник и друг бракованного Зайки, но его родители всерьез обеспокоены странным поведением мальчика, переживают из-за его нежелания общаться со сверстниками, а также его недуга: сильного заикания. Мама, испробовав все возможности, решает отвезти ребенка к известной на всю округу целительнице. Говорить правильно — не значит быть понятым. Иногда одно объятие может исцелить и разбитую коленку, и разбитое сердце.

Участник ONE Country ONE Film International Festival, Moscow Shorts (при за лучший студенческий короткометражный фильм), «Вечеров российского кино в Бордо», Ismailia International Film Festival и пр.

ПОЛИНА, реж. Дарья Михайлова

Однажды телефон Полины приобретает новую функцию: все люди, которых она фотографирует, исчезают. И, если сначала это вызывает у нее любопытство и интерес, то в дальнейшем она понимает, что таким образом может легко избавиться от неприятных ей людей, и никто об этом не узнает. Куда это ее приведет и какими будут последствия?

Участник «Святой Анны» (Диплом «За способ решить проблему»), фестиваля короткометражного кино «Короче», KONIK Film Festival, номинант «Золотого орла» и пр.

НАЙДА, реж. Юрий Шолин, 20 мин

Единственным другом сурового, опалённого войной в Афганистане охранника Сергея, утратившего смысл жизни после потери родных, становится собака Найда. Но вскоре он окажется перед сложным выбором.

Участник фестивалей «Киношок», International Short Film Festival Psarokokalo, Всемирного фестиваля уличного кино, Figari Film Fest, DEA OPEN AIR International Film Festival, Kraljevski filmski festival, Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, Sapporo International Short Film Festival & Market, Montecatini International Short Film Festival, Short Film Breaks, Mediawave International Film and Music Gathering и пр.

ДИРИЖЁР, реж. Олег Савенков, 22 мин

90-е. Молодой парень, начинающий «Остап Бендер», осмеливается устроить в казино карточную аферу и пойти против иностранных менеджеров и хозяев жизни — бандитов, но встреча с бывшим дирижёром-маргиналом в корне меняет ход истории, переводя конфликт на более глубокий уровень.

Участник «Святой Анны», Pune Short Film Festival, MosFilmFest, Moscow Shorts и пр.

ЗАНОВО, реж. Николай Забродин, 15 мин

В день рождения к Любови Андреевне приходит курьер, который предлагает купить таблетку, возвращающую молодость.

Участник фестивалей «Шорты» (Лучшая актерская работа), MosFilmFest, «Черно-белая радуга» и пр.

КАСТИНГ, реж. реж. Сергей Андреев, 20 мин

История одного режиссера, который по настоящему влюблен в свою профессию, к чему же приведет наших героев его работа над новым проектом?

Участник Московского Международного кинофестиваля, «Восток&Запад. Классика и авангард», Pune Short Film Festival, «Кинопробы» и пр.

КУРИЦЫ, реж. Ольга Гагарина

Инге, у которой два кредита и молодой муж, очень нужна работа управляющей рестораном. Её природная стеснительность, а также негативный настрой хозяина ресторана, считающего всех женщин курицами, мешают ей на собеседовании проявить свой талант. Но тут Официант приносит для неё конверт с загадочным названием «Египетская история».

Участник фестивалей Madurai International Documentary and Short Film Festival, Houston Comedy Film Festival, Austin Comedy Film Festival и пр.

НА МЕСТЕ, реж. Диана Белова, 11 мин

Предрассудки — основная тема этой ироничной и абсурдной истории, в которой каждый персонаж имеет свои стереотипы о культуре, иммигрантах, гендере, неформалах.

Умид, уроженец Узбекистана, приехал в Россию на заработки, чтобы помочь своей семье. Ночью таксист решает принять последний вызов и отправляется за клиентом в спальный район. По адресу вызова Умид замечает скинхедов, неужели они вызывали такси? К сожалению, ловушка для иммигранта окажется более изощренной и жестокой, ведь учительница литературы местной школы задумала коварное преступление, наказание за которое она нести не собирается: она одержима идеей очистки мира от легкомысленных девушек, которым не сидится дома по ночам. На кого же падет подозрение в убийстве молоденькой блондинки: на образцовую учительницу литературы или на молодого иммигранта из Узбекистана?

Участник фестивалей «Киноликбез», Pune Short Film Festival, «Сталкер», «Черно-белая радуга», «8 женщин» и пр.

ТАК НАДЁЖНЕЕ, реж. София Сальман, 30 мин

Женщина за 50 спасается от одиночества на сайте знакомств. Из любопытства она идет на свидание, которое оборачивается принятием серьезного жизненного решения.

Участник Московского Международного кинофестиваля, фестивалей «Святая Анна» (Диплом «За интонацию»), Pune Short Film Festival, «Золотая Пятёрка», «Кинолес», KONIK Film Festival, «Арткино» и пр.

ЛАМПОЧКА БАЙРОН, реж. Никита Епихов, 20 мин

Мужчина, уставший от рутинной жизни с женой, решает встретиться со своей первой любовью, но на его пути встают банан и лампочка.

ПОДАРОК ВСЕЛЕННОЙ, реж. Елена Елагина, 27 мин

Утром 31 декабря Алина получает в подарок от любимого ключи от его новой квартиры, но идиллию разрушает звонок бывшей супруги Валеры, которая попала в ДТП. Валера едет выручать, а Алина уезжает загород, где встречает свою первую любовь.

Участник фестивалей Short to the Point, Pune Short Film Festival и пр.

ПОКА ГРЕМИТ ВОКРУГ, реж. Алексей Постнов, 31 мин

Бортпроводница из Китая, Чжан Ю, прилетает в Москву, в город с другой культурой, с другим языком. Ю отчетливо знает, что карьера стюардессы — не для неё, она видит мир по-другому, не так как все, но этого не понимает ее отец-пилот, который устроил ее работать в этой сфере. Весь мир наполнен кричащим непониманием. Единственный человек, который её поймет — Ян, фотограф, который слышит мир через слуховой аппарат и поэтому тоже имеет сложности с общением.

Участнк фестивалей KONIK Film Festival, «Будем жить», «Восток&Запад. Классика и авангард», (Специальное упоминание жюри), «ПитерКиТ» (Диплом «За яркое воплощение темы любви, которой не надо слов»), «Черно-белая радуга» (1 место в номинации «Короткометражное игровое кино») и пр.

ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ, реж. Александр Котт, 21 мин

Взрослый мужчина, вынужденный ради успехов на работе, жертвовать общением с семьёй, приглашает свою маму в ресторан, отдохнуть от суеты, пообщаться с родным человеком и, наконец, выйти из состояния перманентного стресса. Но всё сразу идёт не так – мама не может разобраться с меню, а телефон разрывается от звонков по работе.

Участник «Телемании» (1 место в номинации Телемания Professional), Corti da Sogni International Short Film Festival, Short Shorts Film Festival & Asia и пр.

THE STAR (ЗВЕЗДА), реж. Илья Тилькин, 8 мин

Хмурым утром Он подвозит Ее. Через несколько секунд его «прорывает». Что это – сцена ревности? Нападение? Признание в любви? Или…

Участник Pune Short Film Festival, Московского Международного кинофестиваля, «Восток&Запад. Классика и авангард», International Short Film Festival Detmold, «Арткино» и пр.

РЫЦАРЬ И ДРАКОН, реж. Григорий Хишко, 22 мин

Рыцарь странствует по зачарованным лесам, чтобы сразиться с драконом, победить черную королеву и понять кем из этих персонажей он является.

Участник фестивалей «Амурская осень», «Киношок», номинант премии «Золотой Орел» и пр.

ЧЕСТНАЯ ИГРА, реж. Денис Кудрявцев, 21 мин

По заданию редакции английский фотограф Алекс приезжает в Россию во время мундиаля сделать острый репортаж с улиц Москвы. Но с каждым сделанным кадром он все больше влюбляется в Россию. Алексу предстоит буквально с первого взгляда влюбиться в юную уличную музыкантку, потерять голову и все деньги, попасть в полицейский участок и познакомиться с добродушным олигархом, который в итоге поможет нашему герою. Прощаясь с Москвой, Алекс сохранит в своей памяти приятные впечатления о стране и о людях и одно из его лучших фото где русские и английские болельщики братаются в подземном переходе, украсит Июльскую обложку журнала, что командировал его на мундиаль.

Участник Pune Short Film Festival, «Арткино», «Киношок», Paladino d’Oro Sport Film Festival и пр.

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