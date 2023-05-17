Дни российского кино возвращаются в Азербайджан

Красная Шапочка, Снежная Королева, Кощей… – героев любимых сказок можно будет увидеть на большом экране с 19 по 21 мая в Баку. Также в программе Дней российского кино – приключенческий экшн про охотников за сокровищами и артхаусная драма.

Дни российского кино, организованные РОСКИНО при поддержке Минкультуры России, пройдут в кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan Cinema. Бесплатные показы включают пять картин: художественные и анимационные фильмы. Зрители увидят семейное фэнтези «Красная шапочка», драму «Волны», приключенческую историю «Либерея: охотники за сокровищами», а также мультфильмы, успешные в российском прокате и полюбившиеся юным зрителям, – «Снежная Королева: Разморозка» и «Кощей. Похититель невест».

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Мероприятие под брендом Russian Film Festival состоится в Азербайджане уже в третий раз: в 2021 году фестиваль проходил в онлайн формате, а в прошлом году были организованы как онлайн, так и офлайн-показы российских фильмов.

В 2023 году Russian Film Festival уже успешно прошел в Таиланде, Казахстане, Китае, Лаосе.

В программе Дней российского кино в Азербайджане – драма «Волны», продюсером которого выступила уроженка Баку Сабина Еремеева, член Европейской киноакадемии. Премьерный показ фильма состоялся в августе 2022 года в рамках кинофестиваля «Окно в Европу».

Q&A с Сабиной Еремеевой, продюсером фильма «Волны»

– Какие Ваши ожидания, как примут фильм азербайджанские зрители?

– Фильм сложный – о потере близких людей, о поиске нового смысла в жизни, поэтому предполагаю, что эмоционально восприятие зрителей будет тоже непростым. Но поскольку история и пространство фильма решены интересно и художественным киноязыком, а в финале у героев появляется надежда, я надеюсь на эстетическое принятие и верное послевкусие от просмотра картины.

– Кто, по Вашему мнению, целевая аудитория картины «Волны»?

– Это, безусловно, подготовленная аудитория, следящая за мировым кинематографом вообще и фестивальным арт-мейнстримом в частности. Хотя и молодёжь, смотрящая триллеры, вполне может быть нашей целевой аудиторией.

– Вы родом из Баку. Скажите пожалуйста, хотели бы поработать с местными кинематографистами, молодыми режиссерами?

– Я не просто из Баку, но и наполовину азербайджанка, моя семья частично живет в Баку, и я там регулярно бываю. Давно хочу снять фильм на азербайджанском языке с местными кинематографистами. Предполагаю, что могу быть полезна, так как есть европейский опыт и международная фестивальная интеграция. Есть даже замысел фильма. Тема, как мне кажется, вдохновляющая - про «сватовство или как выйти замуж в Азербайджане».

– Какие перспективы у совместного кинопроизводства России и Азербайджана, на Ваш взгляд? Интересны ли Вам такие копродукционные проекты с местными кинематографистами?

– Перспективы большие, важно только преодолеть инерцию. Очень жаль, что за долгие годы добрососедской жизни двух государств так и не появилось тесного обмена в культуре и кино, хотя для этого есть все условия. Лично я крайне заинтересована в копродукции.

Программа Дней российского кино в Азербайджане (19-21 мая):

«Волны» (реж. Михаил Брашинский, 2022) – драматическая история. После пережитой страшной трагедии герой оставляет свою прежнюю жизнь. Но мир людей отказывается отпускать его, врывается в избранное им одиночество, манит новыми возможностями. В главных ролях – Владислав Абашин, Виктория Толстоганова, Егор Попов, Ирина Бразговка и другие. Фильм выиграл специальный приз президента фестиваля «Окно в Европу» (2022) и стал участником конкурсной программы Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний» (2022).

– драматическая история. После пережитой страшной трагедии герой оставляет свою прежнюю жизнь. Но мир людей отказывается отпускать его, врывается в избранное им одиночество, манит новыми возможностями. В главных ролях – Владислав Абашин, Виктория Толстоганова, Егор Попов, Ирина Бразговка и другие. Фильм выиграл специальный приз президента фестиваля «Окно в Европу» (2022) и стал участником конкурсной программы Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний» (2022). «Красная шапочка» (реж. Лина Арифулина, Александр Баршак, Артем Аксененко, 2022) – семейное фэнтези. Действие фильма начинается еще до рождения Красной Шапочки, раскрывая историю ее происхождения. Маленькая героиня должна встать на защиту целого города. В главных ролях –Таисья Калинина, Данила Якушев, Екатерина Климова, Ирина Розанова, Алексей Серебряков и другие.

– семейное фэнтези. Действие фильма начинается еще до рождения Красной Шапочки, раскрывая историю ее происхождения. Маленькая героиня должна встать на защиту целого города. В главных ролях –Таисья Калинина, Данила Якушев, Екатерина Климова, Ирина Розанова, Алексей Серебряков и другие. «Либерея: Охотники за сокровищами» (реж. Глеб Орлов, 2022) – приключенческий экшн. Это история о современном парне Илье, который получает в наследство загадочный артефакт – оклад, способный привести к одной из самых таинственных ценностей нашей страны – Либерее, библиотеке Ивана Грозного. В главных ролях – Тихон Жизневский, Алексей Серебряков, Диана Пожарская, Артем Ткаченко и другие.

– приключенческий экшн. Это история о современном парне Илье, который получает в наследство загадочный артефакт – оклад, способный привести к одной из самых таинственных ценностей нашей страны – Либерее, библиотеке Ивана Грозного. В главных ролях – Тихон Жизневский, Алексей Серебряков, Диана Пожарская, Артем Ткаченко и другие. «Кощей. Похититель невест» (реж. Роман Артемьев, 2022) – анимационный приключенческий фильм. Вечно молодой Кощей вот уже триста лет почему-то не может найти себе невесту. Тем временем прекрасная богатырша Варвара только и делает, что отбивается на арене от женихов, позарившихся на ее приданое. Однако, завладев кощеевой иглой, царь Горох придумывает, как добраться до Варвары. Вот только он не учел одного – смерть Кощея хоть и заключена в игле, но в его сердце еще может ожить любовь...

– анимационный приключенческий фильм. Вечно молодой Кощей вот уже триста лет почему-то не может найти себе невесту. Тем временем прекрасная богатырша Варвара только и делает, что отбивается на арене от женихов, позарившихся на ее приданое. Однако, завладев кощеевой иглой, царь Горох придумывает, как добраться до Варвары. Вот только он не учел одного – смерть Кощея хоть и заключена в игле, но в его сердце еще может ожить любовь... «Снежная Королева: Разморозка» (реж. Алексей Цицилин, Андрей Кореньков, 2022) – семейный мультфильм. Волшебные миры ждет разморозка! Озорная и смелая волшебница Айла, дочь Снежной Королевы, случайно выпускает на волю злых Ледяных Духов. Теперь чтобы спасти все миры от вечной зимы, Айла должна отправиться на поиски Кая и Герды, собрать команду верных друзей и научиться владеть своей магией.

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