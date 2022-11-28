«Театральный человек. К 400-летию Мольера». Выставка в квартире Михаила Булгакова

«Работу над Мольером я, к великому моему счастью, наконец закончил и пятого числа сдал рукопись. Изнурила она меня чрезвычайно и выпила из меня все соки. Уже не помню, который год я, считая с начала работы еще над пьесой, живу в призрачном и сказочном Париже XVII века», – писал Михаил Булгаков своему брату Николаю в марте 1933 года.

Личность французского драматурга и его театр оставили в творчестве писателя заметный след. Булгаковская «Мольериана» продолжалась с 1929 по 1936 годы. За это время были написаны пьесы «Кабала святош» и «Полоумный Журден», роман «Жизнь господина де Мольера», переведена пьеса «Скупой». Образ Мольера стал для Булгакова символом вечного диалога между искусством и властью, современниками и эпохами.

Выставка «Театральный человек» в мемориальной квартире Булгакова на Пироговке приурочена к 400-летию Жана-Батиста Поклена, творившего под псевдонимом Мольер. Посетитель уже с первых шагов становится зрителем, перед которым открывается театральное закулисье: «литературная часть» с историей и предысторией создания пьесы; «пошивочный цех» со старинными манекенами, швейной машинкой, оригинальными эскизами костюмов и декораций Петра Вильямса; условная «сцена», где разворачивается драматичный сценарий – постановка одного из главных спектаклей Булгакова в 1936 году во МХАТе и почти моментальное снятие его с репертуара, сопровождавшееся лавиной критики.

Благодаря подлинным документам, фотографиям и эскизам, воспоминаниям и дневниковым записям, личным вещам и архивным материалам из собраний Музея МХАТ, Пушкинского Дома, РГБ, РГАСПИ, Архива ФСБ и Музея М.А. Булгакова, перед зрителем максимально полно раскрывается история мольеровского сюжета в творчестве Михаила Булгакова.

Посетителей встречают и провожают знаменитые Мольеры 60-х, 70-х, 80-х годов – роль французского драматурга на сцене в разное время исполняли Олег Ефремов, Игорь Кваша, Сергей Юрский, Виктор Авилов, Александр Пелевин. Исторический блок продолжают костюмы и уникальные фотографии из спектаклей ведущих театров страны: БДТ им. Г.А. Товстоногова, «Ленкома Марка Захарова», театра «Современник» и Театра на Юго-Западе.

Выставка работает с 3 декабря 2022 года по 26 февраля 2023 года.

Сцена из спектакля «Мольер» в постановке Театра им. Ленинского комсомола. 1966 г. Режиссер Анатолий Эфрос. Архив. «Ленком» Марка Захарова

И. Бочоришвили в роли Мадлены Бежар, В. Авилов в роли Жан-Батиста де Мольера, Н. Сивилькаева в роли Мариэтты Риваль в спектакле «Мольер». Театр-студия на Юго-Западе. 1980-е гг. Архив Театра на Юго-Западе

Виктор Авилов в роли Мольера. Театр-студия на Юго-Западе. 1980-е гг. Архив Театра на Юго-Западе

Сцена из спектакля «Мольер». Большой драматический театр им. М. Горького. 1973 г. Фото Б. Стукалова. Архив БДТ им. Г.А. Товстоногова

Сергей Юрский в роли Мольера в спектакле «Мольер». Большой драматический театр им. М. Горького. 1973 г. Архив БДТ им. Г.А. Товстоногова

Игорь Кваша в роли Мольера в спектакле «Кабала святош». 1981 г. Архив театра «Современник»

Поклоны после спектакля «Кабала святош». 1981 г. Архив театра «Современник»

Михаил Булгаков на генеральной репетиции пьесы «Мольер» («Кабала святош») во МХАТе. 1936 г. Музей М.А. Булгакова

Театральный бинокль из квартиры Михаила Булгакова в Нащокинском переулке. Музей М.А. Булгакова

Интерьер кабинета М.А. Булгакова в доме на Б. Пироговской ул., д. 35а. Из собрания Музея М.А. Булгакова

Подсвечник из квартиры Михаила Булгакова в Нащокинском переулке. Музей М.А. Булгакова

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