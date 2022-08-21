«Фабрика Дизайна» взяла курс на развитие российского рынка промышленного дизайна

В проекте приняли участие более 500 дизайнеров со всей страны и около 80 предприятий из 20 регионов России. Они разработали новые визуальные решения для продукции и производственных пространств.

Такие новые возможности дал конкурс промышленного дизайна «Фабрика Дизайна». Его организовал Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с Агентством креативных индустрий и Союзом дизайнеров России.

Сейчас на «Фабрике Дизайна» представлено около 140 задач, на решение этих бизнес-кейсов было подано более 350 командных и индивидуальных заявок из Москвы и других российских городов.

«Несмотря на то, что конкурс изначально создавался как продолжение реализации городской политики импортозамещения (ведь импортозамещающий продукт – это не только содержание, но и упаковка), он имеет и более широкий смысл. «Фабрика Дизайна» в масштабах страны создает коммуникационную площадку для бизнеса и дизайнеров, которая стимулирует развитие рынка российского промышленного дизайна. Дизайнеры смогут поработать над перспективными проектами от крупнейших промышленных компаний страны. Задача компании – получить импортозамещающее дизайн-решение, созданное под кураторством ведущих дизайнеров России. Все это поможет создать и укрепить новые бизнес-связи и дать толчок развитию отрасли промышленного дизайна в целом», – прокомментировал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По мнению куратора «Фабрики Дизайна», промышленного дизайнера, основателя SMIRNOV DESIGN Сергея Смирнова, российский промдизайн сегодня в сложном положении: у бизнеса нет культуры заказа визуальных решений.

«Бизнесу пора осознать важность и ресурсоемкость дизайна и то, что это – важная инвестиция в успех, а не издержка, которую нужно резать», – полагает он.

Смирнов уверен, что «Фабрика Дизайна» решит эту задачу на практике – станет примером и моделью работы промышленников с креативным классом.

«В случае успеха проект может стать прототипом агрегатора дизайн-услуг наподобие компаний такси, которые когда-то оптимизировали коммуникацию между таксистами и клиентами и сделали ее наиболее комфортной для обеих сторон», – прокомментировал куратор проекта, руководитель кафедры «Художественное проектирование мебели» МГХПУ им. С.Г. Строганова Кирилл Чебурашкин.

Для некоторых слово «дизайн» ассоциируется с внешним видом продукта, но на самом деле это понятие намного шире. Какая будет спинка у кресла или куда вывести USB-разъемы на новой остановке в центре города – продумывают дизайнеры. Представить свои не только визуальные, но и функциональные решения на «Фабрике Дизайна» можно по одному из семи направлений: «Среда», «Легпром», «Мебель», «Приборы», «Продакт», «Транспорт» и «Упаковка». Организаторы конкурса целенаправленно не указывали, какие именно компании ставят ту или иную задачу. Это уравнивает возможности малого и среднего бизнеса с крупнейшими производителям страны, подавшими заявки на проект. Кроме того, анонимность обеспечивает чистоту выбора заданий со стороны дизайнеров: они ориентируются на оригинальность задач и собственные интересы, а не искушаются возможностью заключить контракт с солидным заказчиком.

В данный момент в рамках конкурса завершился экспертный разбор задач, поставленных бизнесом. Проводятся исследования продуктов, которым требуется новый дизайн, анализ возможных аналогов. На сегодняшний день проблема не только в том, что бизнес мало контактирует с промдизайном, но и в том, что сама отрасль не до конца осознает свой экономический потенциал:

«Промышленному дизайну нужно добиваться больше самостоятельности в воплощении своих идей по выведению продуктов на рынок. Он готов создавать продукты, способные конкурировать с зарубежными образцами», – считает куратор «Фабрики Дизайна», арт-директор slava’saakyn Святослав Саакян.

Следующий этап станет ключевым – это разработка эскизов. В этом командам дизайнеров будут помогать опытные кураторы и наставники проекта.

«Мы увидим интересные кейсы, сформированные отложенным спросом и амбициозностью проекта», – предполагает куратор «Фабрики Дизайна», креативный директор ЦПКиО им. М. Горького Алексей Баранов.

По готовности эскизы оценит жюри, лучшие работы попадут в финал. И уже на завершающем этапе конкурса они будут доработаны до готовых проектов и представлены перед заказчиками. По мнению Кирилла Чебурашкина, это будет самый интересный этап, ведь на его основе можно сделать прогноз о потенциальных лидерах в разных сферах экономики. Потому что эргономичный современный дизайн – ключевой фактор конкурентоспособности бизнеса.

«По итогам конкурса я ожидаю заключения контрактов и воплощения тех проектов, которые будут презентованы в финале. А главным результатом конкурса я вижу оживление на рынке промышленного дизайна», – добавляет Святослав Саакян.

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