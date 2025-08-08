VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEFashion & Fantasy: бал‑маскарад «Сон в летнюю ночь» прошёл волшебно!

Fashion & Fantasy: бал‑маскарад «Сон в летнюю ночь» прошёл волшебно!

editor
By editor
154
Динана Садекова и участники бала-маскарада Сон в летнюю ночь
Динара Садекова и участники бала-маскарада «Сон в летнюю ночь»

Средневековый замок и его каменный Колизей превратились в театр моды и мечты: фонтаны, цветущие аллеи и сказочные фотозоны стали идеальным подиумом для наших моделей и их стильных хвостатых спутников. Бренд SDR_Petwear Динары Садековой, дизайнерской одежды для животных принял участие в праздничном торжестве – бал-маскараде «Сон в летнюю ночь».

модель-с-собачкой-бал

Показ открыла Альбина Юханна, задав тон всей сказке вечера!

модель

Певица Елена Белова вдохновила гостей исторической песней «ЗелёныеРукава».

динара-садекова-и-модель

Партнёр проекта Патя Сулейманова и дизайнер Динара Садекова

Дизайнер модной одежды для животный Динара Садекова выражает особенную благодарность:

  • Дизайнеру образов для моделей «Шаман» A Glossier Светлана Грилео;
  • Андрей Яров — нашему невероятному ведущему и видеографу, который создал атмосферу праздника и запечатлел каждую эмоцию;
  • Патя BonSpa Сулейманова — за роскошные spa‑подарки для участниц;
  • Алексею Шубину — за вдохновение и безупречную организацию показа;
  • Немчиновка Парк Отель — за гостеприимство и сказочную локацию;
  • Питомнику петербургских орхидей «Парагон» за роскошную подготовку, сделавшим день волшебным;
  • Питомнику русских цветных болонок Созвездие Дианы за очаровательных собачек‑моделей, покоривших сердца зрителей.

динара-садекова-и-ведущий

Модели и ведущий праздничного мероприятия Андрея Яров

В мероприятии приняли участие модели: Екатерина Леонова, Анастасия Усова, Валерия Хариненкова, Софья Хариненкова, Наталья Богачева, Дарья Кузнецова, Виктория Малова, Елена Галицына, Екатерина Скуратова, Анастасия Денисенко и Елена Денисенко.

Фотограф Алина Абушаева. Стилисты Полина Сафронова, Екатерина Столповских, Иван Хвостов.

анастасия усова

модель

модель-с-собачкой-бал-маскарад

модель-с-собачкой

модели-с-собачками

дама-с-собачкой

дамы-с-собачками

динара-садекова-и-елена-белова

Предыдущая статья
Библия и «Мастер и Маргарита» — книги, которые больше всего меняют жизнь
Следующая статья
В Москве состоялась премия «Триумф года» при участии Юрия Антонова, группы «Город 312» и Анастасии Казанцевой

Новое в рубрике

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Материалы по смежным тематикам, коммерческого характера, от брендов и др. публикуются на платной основе. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru