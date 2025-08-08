Fashion & Fantasy: бал‑маскарад «Сон в летнюю ночь» прошёл волшебно!

Средневековый замок и его каменный Колизей превратились в театр моды и мечты: фонтаны, цветущие аллеи и сказочные фотозоны стали идеальным подиумом для наших моделей и их стильных хвостатых спутников. Бренд SDR_Petwear Динары Садековой, дизайнерской одежды для животных принял участие в праздничном торжестве – бал-маскараде «Сон в летнюю ночь».
Показ открыла Альбина Юханна, задав тон всей сказке вечера!
Певица Елена Белова вдохновила гостей исторической песней «ЗелёныеРукава».
Партнёр проекта Патя Сулейманова и дизайнер Динара Садекова
Дизайнер модной одежды для животный Динара Садекова выражает особенную благодарность:
- Дизайнеру образов для моделей «Шаман» A Glossier Светлана Грилео;
- Андрей Яров — нашему невероятному ведущему и видеографу, который создал атмосферу праздника и запечатлел каждую эмоцию;
- Патя BonSpa Сулейманова — за роскошные spa‑подарки для участниц;
- Алексею Шубину — за вдохновение и безупречную организацию показа;
- Немчиновка Парк Отель — за гостеприимство и сказочную локацию;
- Питомнику петербургских орхидей «Парагон» за роскошную подготовку, сделавшим день волшебным;
- Питомнику русских цветных болонок Созвездие Дианы за очаровательных собачек‑моделей, покоривших сердца зрителей.
Модели и ведущий праздничного мероприятия Андрея Яров
В мероприятии приняли участие модели: Екатерина Леонова, Анастасия Усова, Валерия Хариненкова, Софья Хариненкова, Наталья Богачева, Дарья Кузнецова, Виктория Малова, Елена Галицына, Екатерина Скуратова, Анастасия Денисенко и Елена Денисенко.
Фотограф Алина Абушаева. Стилисты Полина Сафронова, Екатерина Столповских, Иван Хвостов.