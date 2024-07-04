Фестиваль «Толстой» состоится при поддержке ВТБ в «Ясной Поляне»

Театральный фестиваль «Толстой» пройдет при поддержке ВТБ в музее-усадьбе «Ясная Поляна».

«Уникальность фестиваля «Толстой» – в его многогранности и разнообразии программы. Каждый спектакль, лекция или мастер-класс помогает под новым углом посмотреть на хрестоматийные произведения великого автора. Его работы словно оживают, а сам Лев Толстой становится ближе и понятнее. Поддерживая проведение фестиваля, мы ценим его семейный формат и большое количество образовательных и развлекательных мероприятий для детей», – отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Центральным событием фестиваля станет недавняя премьера Александринского театра «Воскресение» в постановке главного режиссера театра Никиты Кобелева. В завершающий день на главной сцене состоится большой концерт Российского национального оркестра под управлением дирижера Ивана Никифорчина. Музыкальную программу дополнит сольное выступление пианиста Риада Маммадова на Среднем пруду музея-усадьбы.

Фестиваль «Толстой» обещает зрителям насыщенную культурную, образовательную и семейную программы. Гости смогут посетить театральные постановки, концерты, перформансы, лекции, мастер-классы, игры и кинопоказы.