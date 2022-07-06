На гастрономическом фестивале «Вкусы России» будет представлено порядка 300 региональных брендов

С 14 по 17 июля Министерство сельского хозяйства Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы проводит фестиваль «Вкусы России». В столице соберутся производители региональных брендов со всех уголков страны. Гости большого гастрономического праздника в течение четырех дней смогут открыть для себя новые вкусы, узнать об особенностях национальной кухни и продуктов, продегустировать и купить их. Не менее разнообразной будет и культурная программа: посетители познакомятся с творческими и музыкальными коллективами, которые выступят на сценах фестивальных площадок.

Кубанский борщ

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» пройдет на 22 площадках по всему городу. На фестивале будут представлены порядка 300 региональных брендов продуктов питания из российских регионов. Гости приготовят блюда по национальным рецептам, станут участниками открытых кулинарных шоу, ремесленных и творческих мастер-классов. Фестиваль «Вкусы России» позволит не только продемонстрировать разнообразие и богатство гастрономической культуры нашей страны, но и расскажет о туристическом потенциале регионов для тех, кто любит путешествовать.

Сыр «Малевич»

Центром фестиваля станет Пушкинская набережная, где будут представлены четыре площадки. Гостей ждет ярмарка региональных брендов, на которой можно продегустировать и купить молочные продукты, кондитерские изделия, мясо, рыбу, специи, овощи и фрукты, а также другие продукты и блюда из разных регионов России. Вторая площадка — фуд-корт с национальными блюдами, приготовленными по историческим рецептам. Тем, кто любит знакомиться с культурой, стоит обратить внимание на сцену с развлекательной программой. Здесь выступят музыкальные коллективы со всей России. Также для гостей исполнят свои лучшие номера певцы, музыканты и танцоры популярного проекта «Музыка в метро», созданного Московским метрополитеном совместно с Департаментом транспорта. И, конечно, важное место займут павильоны с творческими, ремесленными и кулинарными мастер-классами из разных регионов России. Пройдут уроки по лепке пельменей и варке кваса,занятия по керамике, где посетителям расскажут об узорах разных регионов, всех желающих научат готовить блюда региональных гастрономических брендов, нутрициолог расскажет о принципах правильного питания.

Федосихинские пельмени

На традиционных фестивальных площадках также научат готовить популярные блюда народов России, познакомят со специальными рецептами с использованием сезонных овощей и фруктов, помогут освоить разнообразные народные промыслы. Звездные шеф-повара откроют свои секреты и способы приготовления разных угощений и представят интересные решения для сервировки и подачи.

Здесь же можно будет распробовать оригинальные блюда народов России. А музыкальные и творческие коллективы из разных уголков страны создадут особую праздничную атмосферу.

Казанский чак-чак

На фестивале посетителям предложат попробовать и приобрести продукцию брендов-финалистов конкурса «Вкусы России» 2020 и 2021 годов – аланские пироги, сыр «Малевич», уральскую шишку в шоколаде, томское кедровое молоко, ямальскую оленину и многое другое.

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