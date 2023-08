Галерея Люмьер представит выставочный проект «Патрик & Виктор Демаршелье». В экспозицию войдут коллекционные фотографические отпечатки двух fashion-фотографов семьи Демаршелье, эксклюзивно представленные Галереей Люмьер в России.

Patrick Demarchelier. Christy. New York, 1990. Gelatin silver print. Тираж: 20. Размер: 60 * 50 см. Печать копирайта Патрика Демаршелье, подпись автора, название работы и номер в тираже на обороте. Работа предоставлена из частной коллекции

В рамках выставочного проекта впервые в России будут представлены хрестоматийные авторские работы Патрика Демаршелье, принёсшие ему известность и вошедшие в историю мировой фотографии («Christy. New York» (1990), «Nadja. New York» (1995), «Gianni Versace. Paris» (1992), «Vogue Anniversary» (1992), «Shalom. Monaco» (1992). В состав выставки также вошли поздние работы мастера – «Gigi Hadid, New York» (2016), «Dior Haute Couture, Spring- Summer» (2011), «Christy, Linda, Naomi. New York» (2016), «Victoria’s Secret, New York» (2007).

Творческий почерк Патрика Демаршелье легко узнаваем: особая графичность, изящный свет, которому Патрик уделял особое внимание, искренность и природная красота, раскрывающие характер всемирно известных звезд. Характерная черта его фотографий – «эстетика случайного кадра», он всегда старался поймать момент естественной красоты модели. «Я пытаюсь создать атмосферу, в которой человек чувствует себя непринужденно. Мне не нравится чувство, что между мной и портретируемыми стоит фотокамера, поэтому я делаю все возможное, чтобы они об этом забыли», — говорил мастер о своем методе.

«Он работал со всей плеядой великих моделей своего времени, но именно у него они становились обычными женщинами со всеми вытекающими. То бунтарками, то едва проснувшимися и еще не решившими, в каком они сегодня настроении, танцующими, плавающими, задумчивыми. Легкость и способность извлекать из жизни чувственную радость и сделали Демаршелье самым известным фотографом современности», – рассказывает директор Галереи Наталья Григорьева-Литвинская.

Квинтэссенция стиля Патрика Демаршелье — фотография модели Кристи Терлингтон, ставшая визитной карточкой автора. Изысканное сочетание масштабного цветка и хрупкого женского профиля позволило фотографу создать поэтический и всеобъемлющий образ высокой моды. «Патрик был одним из первых фотографов, установивший связь между высокой модой и жизнью. Вся индустрия подхватила его видение – легкость, очарование, естественность и бесконечный солнечный оптимизм», – писала главный редактор Vogue Анна Винтур во вступительной статье к последней монографии Патрика Демаршелье.

Продолжая дело Патрика Демаршелье, его сын Виктор начинает свой путь в фотографии, помогая отцу. В течение нескольких лет Виктор тесно сотрудничал с отцом, работая над проектами для журнала Vogue и крупнейших модных домов. Работы Виктора узнаваемы благодаря четко выверенным композиции и свету, а также особому интересу к предметной съемке — жанру, к которому его знаменитый отец, напротив, был равнодушен. Фотографии Виктора всегда отражают современную эстетику и сохраняют совершенство и элегантность, которые символизирует фамилия Демаршелье.

Victor Demarchelier. Harper’s Bazaar. Heloise Guerin. The Mane. Event. New York, 2012. Color archival pigment print. Тираж: 5 + 2 AP. Размер: 76,2 * 76,2 см. Печать копирайта Виктора Демаршелье, подпись автора, название работы и номер в тираже на обороте

Victor Demarchelier. Bebe, 2021. Color archival pigment print. Тираж: 5. Размер: 102 * 77 см. Печать копирайта Виктора Демаршелье, подпись автора, название работы и номер в тираже на обороте

Красочным акцентом на выставке стала серия работ Виктора Демаршелье. «Artificial colors», посвященная исследованию феномена искусственного цвета. «Конфеты – очень привлекательный объект. Их цвета прекрасны, а формы поражают воображение. Оказываясь перед нашим взглядом, они вызывают эйфорию, наши чувства обостряются», – рассказывает о серии фотограф. Автор преднамеренно возводит в апогей масштаб сладостей, придавая им облик скульптурного творения.



Помимо серии «Artificial colors», на выставке будут представлены две крупноформатные работы: «Bebe» (2021) и «The Mane Event: Héloïse Guérin» (2012). Фотографии Виктора Демаршелье российские коллекционеры и любители фотографического искусства увидят впервые.

Участие в выставке двух фотографов – отца и сына, предоставляет возможность для глубокого анализа: как фотографы, тесно сотрудничающие, непременно вдохновляют и влияют на творчество друг друга, а также позволяют наглядно продемонстрировать эволюцию и переосмысление канонов fashion-фотографии сквозь поколения.

