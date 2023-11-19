«Покоривший космос» — не просто основан на реальных событиях, это почти документальный фильм

17 ноября на Международной выставке-форуме «Россия» был представлен фильм о Сергее Королёве, основоположнике практической космонавтики.

Мало кто знает, что великий советский учёный, конструктор, один из основателей космонавтики Сергей Павлович Королёв несколько лет отбывал ссылку в Омске. Здесь он работал в закрытом научно-конструкторском заведении, так называемой «шараге», под руководством авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева. О годах, проведённых Сергеем Павловичем в Сибири, где он исполнял свою мечту – разрабатывал ракеты, призванные провести дорогу человеку в космос, - повествует фильм «Покоривший космос». Кинолента снята командой «ОРТРК-12 КАНАЛ» в партнёрстве с Омским региональным отделением «Волонтёры победы» при поддержке Фонда президентских грантов. О том, как создавалась кинокартина, основанная на засекреченных долгое время материалах, рассказала автор проекта и сценарист, омский журналист Светлана Лазарева.

– Мы сейчас с вами говорим по телефону, и вы, насколько я знаю, сейчас в Омске…

– Да, я омская журналистка. Я занимаюсь журналистикой, сколько себя помню. Но решила попробовать свои силы на новом поприще – в сценарной деятельности. Мы написали заявку фильма «Покоривший космос» в Фонд президентских грантов и выиграли, благодаря чему и сняли эту картину.

– Как часто у вас находится время, чтобы смотреть кино?

– Ой, ну как же без насмотренности?! Конечно, надо смотреть кино, и смотреть много: и документального, и художественного.

– А как насчёт байопиков?

– Конечно! Мой любимый – сериал «Корона». Посмотрела все пять сезонов, жду шестой. Там и съёмки отличные, монтаж хороший, диалоги великолепно прописаны, – вот всё это очень мне нравится. Если бы у нас были такие же возможности… (смеётся).

– Но вы написали не про британскую королеву, а о «короле» мировой космической отрасли Сергее Павловиче Королёве…

– Так как я уже довольно долго работаю в журналистике, меня многое связывает с документальным кино, с историей Омска. Мне посчастливилось записать интервью у тех, кто с Королевым работал во время войны. Это были такие уже старички-старички, но с хорошей памятью. На основе этих разговоров я в 2010 году я сделала документальный фильм – простенький по сегодняшним меркам. В нём как раз и были эти воспоминания, а также факты, которые я раскопала в Омске. А потом, когда у нас появились деньги от гранта, мы решили снять игровой фильм.

Всё, что я накопала, - всё это мы использовали в сценарии. Управление ФСБ по Омской области нам очень помогало, нам дали доступ в архивы. Мне разрешали поработать с документами, к которым раньше никого не допускали. Так что сказать, что фильм «Покоривший космос» снят на основе реальных событий, - ничего не сказать, это почти документальное кино.

У нас по сценарию есть линия с диверсантом – это действительно была история по задержанию в Омске агента знаменитой диверсионной школы Абвер. Он, конечно, никак не был связан с Королёвым, но в силу художественного замысла он вот так вошёл параллельно в наш сюжет.

– Почему мы чуть ли ни первую треть фильма не знаем, что наблюдаем за Сергеем Павловичем Королёвым (если только нас заранее не предупредили)?

– Идея фильма в том, что фамилию Королёва никто не знал, пока в газетах не напечатали его некролог. Он был особо секретной персоной в СССР. Просто «товарищ главный конструктор». Поэтому Василич — его наставник, который говорил ему в молодости: «Ты не бросай ракетостроение, мечту свою не предавай, иди к своей цели», - он даже помыслить не мог, с кем он встретился в конце фильма. На этом вся драматургия фильма и построена. Его постаревший учитель говорит: вот видишь, осуществили твою мечту, кто-то же смог. А Королёв сидит, смотрит на него и думает о том, что он не может ему признаться, что это он и есть, что всё, о чём они говорили в Омске, мечтали, всё это он осуществил.

– «Поручик Киже» - так он говорит о себе…

– Да-да! Все регалии у него, все ордена, все звания, но при этом его будто не существует.

– Кстати, о его наставнике. На самом деле, он был?

– Вы знаете, мы находили в воспоминаниях, что был такой человек, был такой вот старичок, который поехал с ним в Омск, там и остался. Да, это реальный персонаж, которого мы укрупнили, отвели ему более значимую роль в фильме.

– Как вы вообще боролись с вашим природным журналистским взглядом на историю и чутьём сценариста, склонного к художественному вымыслу ради интересного сюжета?

– Режиссёр Андрей Кириллов мне помогал во всём. Он тоже много читал, много размышлял на эту тему. И вот так, совместными усилиями, мы и работали: я налегала на документы, а он отвечал за художественный вымысел. С актёрами мы также совместно работали.

– Главное правило сценариста – «Писать значит переписывать». Сколько драфтов, вариантов «Покорившего космос» у вас было?

– Ой… Мы переписывали вообще до последнего. Есть сцены, в которые я закладывала один смысл, а режиссёр снимал по-другому. Иногда мы видели, что эпизод вообще не удаётся. У нас несколько таких сцен было, которые мы просто выкинули в корзину, потому что я тогда не присутствовала на съёмках, хотя старалась не пропускать ни одну смену. Но сейчас мы начинаем лучше друг друга понимать, учимся вместе работать, чтобы общаться не на повышенных тонах (хотя и это бывает).

– Поэтому сценаристам часто запрещают появляться на съёмочной площадке.

– Я дала себе зарок, что буду впредь на площадке от и до.

– Почему вы взяли именно этот, «омский», период жизни Королёва? Почему вы не пошли по стандартной схеме байопика: «жил-был мальчик, который мечтал о звёздах…» - и так далее?

– Когда мы повезли фильм по нашим омским районам и спрашивали: «Вы знаете, кто такой Королёв?» - нам отвечали всё что угодно: от инженера до медика! Народ, в частности, молодёжь, открывали для себя, что изобретатель трудился здесь у нас. У нас даже главные актёры удивлялись, что Королёв жил в Омске. Поэтому, естественно, мы хотели сначала своим показать: ребята, вы плохо знаете историю своего города, того места, где вы живёте.

– Почему мне откликнулась ваша история: я сам из Курска, и когда я спрашиваю у курян, знают ли они, что здесь жил тот-то и тот-то, а в таком-то доме отбывал ссылку такой-то писатель? И мне в ответ: что, правда, что ли?

– Вот! То же самое и у нас: что, правда, что ли? Так я и прожила эти полтора года, рассказывая о том, что, ребята, нельзя быть такими, не знающими и не помнящими историю своего города родного.

– Кстати, для меня самого линия с шарашкой и Терменом также оказалась откровением.

– Мы правнуку Термена отправили этот фильм, и, говорят, он очень доволен остался. Да, так действительно и было, что Лев Термен, изобретатель первого в мире подслушивающего устройства и первого «электронного музыкального инструмента» терменвокса, тоже здесь работал. Но, правда, недолго. Их из Омска отправили кого куда. Термена – в Свердловск, Королёва – в Казань, кто-то здесь остался. То есть шарага – это полностью правдивая история, абсолютно, она осталась в документах, в воспоминаниях.

– А почему тогда именно «покоривший…», а не «покорившие…» в названии фильма?

– Нашей задачей было сосредоточиться на конкретной личности. Но покоряли мы эту задачу все вместе, всем медиахолдингом, который все знают как «12 канал». Или «Двенашка», как нас любовно называют в городе.

– Вы собираетесь продолжать карьеру сценариста?

– Ой, это очень интересная штука. Я ведь всё-таки журналист, люблю работать с информацией и всегда работала. А сценаристу нужно прописывать диалоги, обдумывать подтекст, параязык. Я, конечно, выписала себе сто тысяч книг (смеётся), самых лучших, самых важных о сценарном мастерстве. Я вот это всё перелопатила, и к новой истории, которую мы сейчас задумали, я буду подходить совсем по-другому. Мы ведь, журналисты, как делаем: мы сначала собираем информацию, а потом её интерпретируем, систематизируем, а сценаристы идут от другого, от своих ощущений, своих эмоций, своей индивидуальности. И вот в этом плане мне приходится перестраиваться, конечно.

Родион ЧЕМОНИН,

Материал предоставлен Евразийской медиагруппой (сайт « Евразия сегодня ») для АртМосковии