«Голос русской скрипки»: Ассоциация скрипичных мастеров провела Всероссийский фестиваль в павильоне Дом культуры на ВДНХ

Уникальное событие состоялось в рамках Международной выставки-форума «РОССИЯ» – 1 декабря 2023 Ассоциация скрипичных мастеров России провела ОДИН ДЕНЬ Всероссийского фестиваля скрипичных мастеров «Голос русской скрипки» в Павильоне 84 «Дом культуры». Скрипичные мастера из разных регионов России показали свои инструменты для широкой аудитории. Выставка инструментов, лекции, семинары и мастер-классы прошли в разных залах Павильона 84.

Эпицентром фестивального дня стал Концертный зал «Дома культуры», в котором в течение 9 часов звучала музыка. Концерт НОН-СТОП на инструментах российских скрипичных мастеров – событие неординарное и очень интересное. Сначала «Школы искусств Москвы» представили Новое поколение исполнителей, которые исполняли музыку на уникальных инструментах отечественных мастеров и производителей.

Учащиеся МССМШ имени Гнесиных, ДМШ МГКМИ имени Ф. Шопена, ДМШ им. А.Н. Александрова, МГОДШИ «Измайлово» с/п ДМШ № 59, МГДМШ имени Гнесиных - Александр Вашурин, Елизавета Майборода, Александра Маурычева, Дарина Привалова-Липницкая, Ксения Сурмилина, Михаил Луценко, Леон Меликян, Лазарь Левкин, Наталья Жохова, Григорий Березовский, Александра Павленко, Вероника Колупаева – играли на исторических и современных инструментах российских скрипичных мастеров Евгения Горохова, Родиона Дубова, Сергея Ноздрина, Евгения Иванова, Юрия Малиновского, Александра Мурадова, Андрея Зубенко.

Далее инструменты звучали в руках известных исполнителей, лауреатов международных конкурсов солистов Московской филармонии, Большого театра, высших учебных заведений и главных оркестров России Ольги Жмаевой, Александра Папушева, Александра Барклянского, Александра Листратова, Ярослава Сродных, Сергея Лушина, Владимира Нора, Леонида Железного, Арсении Сибилёвой, Анастасии Алиповой, Станислава Саввы, Артёма Котова, Сони Харитоновой, Ильи Аверина и др.

Отдельно следует упомянуть про ансамбли: дуэт юных скрипачей Лидии Юриной и Алины Меликян (руководитель Н. Мнацаканян, г. Горячий Ключ) и Ансамбль скрипачей «VIVACE» (руководитель Л. Шевелёк, г. Донецк).

Кульминацией концерта стали выступления музыкантов в программе «Шедевры скрипичного, альтового и виолончельного репертуара» с Камерным оркестром «Времена года» - худ. рук. и главный дирижер Владислав Булахов. Каждое музыкальное приветствие исполнялось на разных инструментах российских скрипичных мастеров. Альты Андроника Ягубьянца, Владимира Зворыгина и Валентина Мохначева замечательно звучали в руках Ольги Жмаевой, Леонид Железный буквально взорвал зал своим исполнением «Размышлений» П.И. Чайковского на скрипке Николая Стасова, публика долго не отпускала Александра Папушева, исполнившего «Интродукцию и Рондо каприччиозо» К. Сен-Санса на скрипке Кирилла Лаврентьева, Александр Барклянский буквально пропел голосом скрипки Владимира Якименко «Кантабиле» Н. Паганини, а после вызвал шквал аплодисментов исполнением «Зимы» А. Вивальди сначала на скрипке Самвела Айрапетяна, а затем на скрипке Михаила Горонка.

В других залах Павильона 84 («Дом культуры») была представлена Выставка музыкальных инструментов российских скрипичных мастеров, прошли творческие встречи со скрипичными мастерами, лекции, семинары.

На Выставке были представлены инструменты: Андроника Ягубьянца (Ростов-на-Дону), Николая Стасова (Москва), Всеволода Дубровского (Москва), Анатолия Ширманова (Санкт Петербург), Владимира Якименко (Санкт Петербург), Александра Щетины (Москва), Сергея Черкеса (Ростов-на-Дону), Самвела Айрапетяна (Краснодар), Кирилла Лаврентьева (Москва), Артёма Синельникова (Воронеж), Валентина Мохначева (Москва), Василия Рыськова (Москва), Владимира Крыжановского (Геленджик), Андрея Стрельникова (Воронеж), Дениса Ярового (Москва), Тимофея Подгорного (Москва), Павла Смирнова (Москва), Левона Парваняна (Москва), Евгения Терехова (Петрозаводск) и другие.

Посетители фестиваля «Голос русской скрипки» могли побывать на 2-х мероприятиях с участием скрипичного мастера Александра Щетины - научно-популярная лекции «История скрипки: от истоков к современности» и Творческой встрече «Виолончель – эволюция», тематически посвященная истории и развитию виолончели от ее зарождения до сегодняшних дней. Если лекция «История скрипки» была проиллюстрирована богатым видеоматериалом, то на Творческой встрече были представлены непосредственно работы А. Щетины – авторские виолончели и виолончели, полностью им акустически переработанные. Зрители увидели инструменты, подготовленные для аутентичного исполнительства музыки 16-18 вв., а также реставрационные работы мастера на примере виолончелей Т. Подгорного и П. Смирнова.

На встрече прозвучали Ричеркары для виолончели соло, сонаты Д. Габриэлли и А. Скарлатти, произведения А. Вивальди, Л. Боккерини и Ж. Бреваля. Зрители услышали Шестую сюиту И.С. Баха на пятиструнной виолончели-пикколо. В завершении концертной части встречи была исполнена «Торжественная пьеса» из второго акта оперы Вагнера «Лоэнгрин» в переложении Ф. Грюцмахера для квартета виолончелей (партию солирующей виолончели исполнил А. Щетина).

В творческой встрече приняли участие Полина Ведмецкая, Владислав Тугашев, Никита Засыпкин, Матвей Андреев, Валерий Харламов. Специально для выступлений с барочными инструментами был приглашен клавесинный мастер Роман Глухов, представивший свой фламандский одномануальный клавесин (копия Иоганнеса Рюкерса 1627 года).

На Творческой встрече Артёма Синельникова (Воронеж) «Этапы настройки скрипки. Концепция звукообразования» мастер рассказывал о модифицированном дереве и демонстрировал, как он настраивает шейку и пятку на уже готовом инструменте со струнами. Для большей наглядности скрипач Станислав Самойлов иллюстрировал изменения в звучании инструмента. Слушатели получали важный опыт и понимание того, насколько важна каждая деталь инструмента.

Семинар и мастер-класс «Изготовление подставки» представил Андрей Стрельников (Воронеж). Мастер рассмотрел эволюцию подставки – оттолкнувшись от одного из самых ранних свидетельств существования предмета, используемого в качестве подставки под струны в нашей стране (начало 11 в. - по данным археологических раскопок Нижнем Новгороде в 90-е годы прошлого века), далее он рассмотрел переходные образцы, имеющие в своей конструкции «душку» - это подставка с удлинённой правой ножкой упирающейся в дно (нижнюю деку) инструмента. Потом были рассмотрены варианты подставки относящиеся к 16-17 вв., а именно подставки, используемые на инструментах раннего периода, подставки переходной модели и подставки современного вида. Все эти варианты рассматривались как эволюционное изменение геометрии и формы подставок связанные в основном с изменением формы и строения самих инструментов. В завершении встречи Андрей Стрельников продемонстрировал процесс ручного изготовления заготовки подставки.

Семинар-практикум «Устройство, ремонт и обслуживание струнно-смычковых инструментов» провёл Андроник Ягубьянц (Ростов-на-Дону). Значительную часть встречи мастер посвятил практическим примерам регулировки струнно-смычковых музыкальных инструментов.

«Образ скрипки в современном мире» - тема лекции-встречи руководителя детской студии «Лаборатория Фантазёров» и креативного директора Фонда «Русская скрипка» Ольги Морозовой с участниками Всероссийского фестиваля скрипичных мастеров «Голос русской скрипки». Каждый участник получил массу впечатлений и открыл для себя Скрипку в необычном образе, в непривычных ассоциациях и обрел желания к коллекционированию, ведь зерном программы была мини-экспозиция скульптурных композиций и предметов с изображением скрипки.

«Главное в жизни - это интерес. Тогда всё получается делать с желанием и любовью!» - сказал на встрече скрипичный мастер Николай Стасов.

Специально для участников встречи выступил лауреат международных конкурсов Александр Папушев. 24 Каприс Паганини прозвучал на скрипке мастера Михаила Горонка.

Помимо мастеровых инструментов были представлены мануфактурные инструменты отечественных производителей, а также карбоновые инструменты из Ульяновска.

«Участие на Выставке-форуме «Россия» в рамках фестиваля скрипичных мастеров «Голос русской скрипки» дает нам новый толчок в развитии. Советы скрипичных мастеров по акустической настройки инструментов нам очень важны. Также мы внимательно выслушали рекомендации музыкантов для улучшения удобства игры на наших инструментах», - сказал Евгений Сарана, руководитель и основатель производства музыкальных инструментов из карбона «Мастерская Сажень» (г. Ульяновск).

Помимо мастеровых инструментов были представлены мануфактурные инструменты отечественных производителей, а также карбоновые инструменты из Ульяновска.

«Участие на Выставке-форуме «Россия» в рамках фестиваля скрипичных мастеров «Голос русской скрипки» дает нам новый толчок в развитии. Советы скрипичных мастеров по акустической настройки инструментов нам очень важны. Также мы внимательно выслушали рекомендации музыкантов для улучшения удобства игры на наших инструментах», - сказал Евгений Сарана, руководитель и основатель производства музыкальных инструментов из карбона «Мастерская Сажень» (г. Ульяновск).

Фестиваль скрипичных мастеров «ГОЛОС РУССКОЙ СКРИПКИ», стартовал 21 февраля 2023 года и продлится в течение 2 лет в разных городах России.

В октябре фестивальные дни с большим успехом прошли в Ростове-на-Дону, сразу после выставки на ВДНХ фестиваль ждут в Ярославле и в начале января 2024 состоится очередной этап фестиваля в Москве – будет проведён Первый всероссийский открытый конкурс скрипичных мастеров имени Тимофея Подгорного и Третья всероссийская выставка «Образ скрипки».

Фестиваль «Голос русской скрипки» инициирован Ассоциацией скрипичных мастеров России (президент Иван Семкин) и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Партнерами проекта выступают: Ассоциации участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов «МИР-МИО» ООО «Торговый дом на Невском», ООО Издательский Дом «Перископ», ООО «Кода-мьюзик», ООО «Акустик Вуд», Журнал «Филармоник», Музей скрипки (Москва).

Медиа-партнеры: Медиа-группа АртМосковия (ИД «Аксиос») и Радио «Орфей».