Группа HSV выпустила полноформатный альбом «Перестановка»

26 августа 2022 года HSV выпустила полноформатный альбом «Перестановка», на котором группа раскрывает свой потенциал в поп-музыке и заявляют о себе, как об одних из самых перспективных имен на нашей независимой сцене.

Прежде всего, это очень современная запись — здесь слышно влияние Tyler, The Creator, BADBADNOTGOOD, Arlo Parks и многих других исполнителей важных здесь и сейчас. Жанровые приёмы — лишь средство, трек может начинаться инди-роковым рифом, а заканчиваться эпичным каньеобразным аутро. Джаз? Конечно, только послушайте соло на саксофоне Азата Баязитова в треке «Ты не врубаешься». А дальше гостевой хип-хоп от москвичей «другдиджея», затем ловите прилипчивый припев с женским вокалом в хитовом «В твоих глазах». Изобретательные аранжировки раскрывают чувственную любовную лирику под множеством углов.

Во-вторых, новый альбом HSV органично зазвучит в любой компании, будь то хип-хоп или соул, и расширяет спектр российской поп-музыки, где альтернативный и независимый сегмент только зарождается. Песни с альбома уже попали в ротацию на studio21 и будут органично смотреться в плейлистах с модным инди.

В-третьих, это умная музыка, сделанная опытными музыкантами. Альбом убедительно доказывает, HSV есть, что дать жанру. «Перестановка» имеет все шансы стать открытием года для многих слушателей.

Звучание пластинки выполнено на качественно новом уровне — над альбомом работали Павел Петренко (группа «Сёстры»), Лев Трофимов (Ёлка, Uma2rman), Владимир Бойцов (Монеточка, Manizha, Sunsay), Митя Бурмистров (MITYA) и Самат Гибадуллин (Поля Дудка, Сувар).

Группа HSV собрались в конце нулевых в Казани на волне общей любви к альтернативному року (ранее группа называлась Harajiev Smokes Virginia). HSV исполняют искреннюю и изобретательную музыку без строгих стилистических рамок — в их песнях легко уживаются необычные музыкальные размеры, психоделические гитары, танцевальные синтезаторы и джазовые пассажи. За плечами у группы большое количество концертов по всей стране, европейский тур и участие в крупных фестивалях, таких как «Стереолето», AWAZ, «Сторона». За годы своей деятельности HSV заслужили репутацию одной из самых ярких и самобытных групп на нашей инди-сцене.

Фото – Дилюс ГИМАДЕЕВ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.