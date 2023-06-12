Группа «Нате!» и Александр Чернецкий выпускают песню ко Дню России

Что такое Россия и что мы празднуем 12 июня?

Россия - это огромная многонациональная страна с долгой и противоречивой историей. Ее неповторимая идентичность сформировалась благодаря взаимодействию людей различных национальностей, их культур и идей.

12 июня 2023 года группа «Нате!» и Александр Чернецкий представляют песню «Россия». Композиция входит в новый альбом «Музыка для взрослых». Это слепок чувств русского человека по отношению к Родине, его отчаяние и восхищение.

В День России мы утверждаем, что быть русским означает не столько мыслить по-русски и гордиться происхождением, сколько активно познавать собственные культуру, язык, образ мышления, строить причинно-следственные связи, осознавать цену каждого провала и достижения.

Послушать «Россию» и другие синглы с альбома, а также переиздания можно на сайте gruppanate.com.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.