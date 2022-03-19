II Международная премия в области культуры и искусства «FOSSART» подвела итоги

Международная Премия в области культуры и искусства «FOSSART» – престижная международная премия, присуждаемая талантливым детям и молодежи за выдающиеся достижения в различных видах искусства, а также их преподавателям, внесшим большой вклад в развитие детско-юношеского творчества.

Специальным призом «За многолетний труд и преданность своему делу» и подарочным сертификатом «ЛитРес» награждаются:

Бикташева Наталья Владимировна;

Бобро Ольга Анатольевна;

Милюханова Злата Алексеевна;

Грезин Павел Юрьевич;

Денис Ломакин.

Специальным призом «За вклад в развитие детского и юношеского творчества» и подарочным сертификатом «ЛитРес» награждаются:

Расцветаева Анна Леонидовна;

Исакова Лиана Викторовна.

Специальным призом «Лучший дирижер» и подарочным сертификатом «ЛитРес» награждаются:

Маслов Василий Александрович.

Специальным призом «Лучший руководитель» и подарочным сертификатом «ЛитРес» награждаются:

Комлева Анна Валерьевна;

Наталья Сокова;

Марина Сокова;

Солдатова Елена Валентиновна;

Сорокина Наталия Вячеславовна;

Кочнева Наталья Александровна;

Аляутдинова Александра Рафиковна;

Корякина Татьяна Валерьевна;

Вязникова Ольга Александровна;

Антипина Лидия Борисовна;

Сапанюк Оксана Владимировна.

Специальным призом «Лучший сценический костюм» + Сертификаты Fr-fr-French награждаются лауреаты II степени — Студия детской моды «Каламбина» 13-15 лет Конкурс Костюма рук. Бобро Ольга Анатольевна.

Специальным призом «Лучший сценический костюм» + Подарочный сертификат на бесплатное участие в онлайн-конкурсе на платформе ARTCODE награждаются лауреаты II степени -Ведущий творческий коллектив г. Москвы Клуб исторического бального танца «Ангаже» 58-83 года Бальный танец рук. Анисимова Марина Анатольевна.

Специальным призом «За оригинальное исполнение» + Сертификаты Fr-fr-French награждаются лауреаты I степени -Вокальное трио «Пятниц@» 11-12 лет Эстрадный вокал рук. Ширякина Наталья Борисовна.

Специальным призом «Самые юные участники» + Сертификаты в ИнноПарк награждаются лауреаты I степени- Онлайн-школа Actor Baby 5-17 лет Театральное творчество рук. Баздырева Анна Валентиновна.

Специальным призом «За высокий уровень исполнительского мастерства» + Приглашения в Москвариум награждаются лауреаты I степени Камерный оркестр «Astra» старше 25 лет Инструментальное творчество рук. и дирижер Елена Логинова.

Специальным призом «За высокий уровень исполнительского мастерства» награждаются лауреаты I степени Заслуженный коллектив народного творчества Ивановской области, образцовый эстрадный ансамбль «Неразлучные друзья» 9-17 лет Эстрадный вокал рук. ЗРК РФ Марина и Наталья Соковы – грант 40 000 руб на Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Праздник детства» г. Санкт-Петербург.

Специальным призом «За высокий уровень исполнительского мастерства» награждаются лауреаты I степени Большой детский хор 11-13 лет Академический вокал рук. Аверкина Светлана Анатольевна, конц. Канаев Алексей Юрьевич — грант 50 000 руб на Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые страницы. Великий Новгород» г. Великий Новгород.

Специальным призом «За высокий уровень исполнительского мастерства» награждаются лауреаты I степени Старший хор КМТИ им. Г.П. Вишневской 11-15 лет Академический вокал рук. Почётный работник среднего профессионального образования РФ Дегтярева Диана Витальевна, конц. Людмила Артуровна Погорелова — грант 50 000 руб на Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Праздник детства» г. Санкт-Петербург.

Специальным призом «За высокий уровень исполнительского мастерства» + Подарочный сертификат на бесплатное участие в онлайн-конкурсе на платформе ARTZVEZDA награждаются лауреаты I степени14-15 лет Образцовый ансамбль спортивного бального танца «Надежда» Бальный танец рук. Котопуло Надежда Алексеевна.

Специальным призом «За высокий уровень исполнительского мастерства» + Подарочные сертификаты в PROТАНЦЫ. ПИТЕР награждаются лауреаты I степени Спортивно-хореографический коллектив «xGrazia» 11-15 лет Танцевальное шоу рук. Бурбала Антонина Ярославовна.

Специальным призом «За высокий уровень исполнительского мастерства» + Подарочный сертификат на бесплатное участие в онлайн-конкурсе на платформе ARTCODE награждаются лауреаты I степени Хореографический коллектив классического танца «Драгоценности» Эстрадный танец 10-14 лет худ. рук. Огурцова Ольга Геннадьевна, хореогр.-пост. Ахмедова Дина Равильевна.

Специальным призом «За высокий уровень исполнительского мастерства» + Подарочный сертификат на бесплатное участие в онлайн-конкурсе на платформе VIVOEVENTO награждаются лауреаты I степени Коллектив художественной гимнастики «Элегия». ГБОУДО им. А. В. Косарева 7-13 лет Оригинальный жанр рук. Андрацкая Татьяна Валерьевна.

Специальным призом «За сохранение народных традиций» + Приглашения в Москвариум награждаются лауреаты I степени Ансамбль казачьей и народной песни «Казачья Вольница» 38-85 лет Народный вокал рук. Виталий Владимирович Сиренков.

Специальным призом «За сохранение национальных культурных традиций» + Подарочный сертификат на бесплатное участие в онлайн-конкурсе на платформе ARTCODE награждаются лауреаты I степени Образцовый детский коллектив хореографическая студия «Россияночка» 13-15 лет Народный танец рук. Кожевникова Елена Викторовна.

Специальным призом «За сохранение национальных культурных традиций» + Подарочный сертификат на бесплатное участие в онлайн-конкурсе на платформе ARTZVEZDA награждаются лауреаты I степени Образцовый детский коллектив Московской области хореографический ансамбль » Мечта» 11-12 лет Народно-стилизованный танец рук. Токарская Марина Владимировна, пед. Ераскина Майя Александровна.

Специальным призом «За сохранение национальных культурных традиций» + Подарочный сертификат на бесплатное участие в онлайн-конкурсе на платформе FABRIKATALANTOV награждаются лауреаты I степени Образцовый коллектив детский ансамбль народного танца «ФАНТАЗИЯ» 10-15 лет Народный танец рук. Щурова Наталья Александровна.

Специальным призом «Лучший эстрадный ансамбль» награждаются лауреаты I степени Студия эстрадного вокала «МегаСаунд» 12-13 лет Эстрадный вокал рук. Солдатова Елена Валентиновна – грант 30 000 руб на Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Золото Балтики» г. Калининград.

Специальным призом «Лучший актерский состав» награждаются лауреаты I степени Молодежный театр-студия «Синяя птица». МАУК «ДК «Россия» 8-12 лет Театральное творчество рук. Аляутдинова Александра Рафиковна – грант 40 000 руб на Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые страницы. Ярославль» г. Ярославль.

Специальным призом «За артистизм» + СертифиКОТ на посещение кошачьего государства награждаются лауреаты I степени Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга хореографический ансамбль «Зеркало» 13-20 лет Свободная пластика рук. Абакшина Наталья Михайловна, пед. Ларионов Илья Владимирович.

Специальным призом «Лучший номер на патриотическую тему» + Приглашения в Москвариум награждаются лауреаты I степени Ансамбль эстрадного танца «СОЗВЕЗДИЕ» 14-20 лет Свободная пластика рук. Геллер Галина Георгиевна, хореогр.-пост. Малоголовая Анна Юрьевна.

Лауреат I степени — Образцовый детский коллектив «Ансамбль барабанщиц «DrumLine» 13-15 лет Инструментальное творчество преп. Князькова Марина Владимировна, хореогр. Тохтуева Светлана Яковлевна — грант 30 000 руб на Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «AKVA-TEMP» г. Сочи.

Лауреат II степени — Ведущий творческий коллектив города Москвы Театр украшений «Рясны» 11-16 лет Театр мод рук. Бикташева Наталья Владимировна — грант 30 000 руб на Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «AKVA-TEMP» г. Сочи.

Лауреат I степени — Детский симфонический оркестр «Union» 7-17 Инструментальное творчество лет худ. рук. Одинцова Динара Нухсановна, Бочарова Варвара Михайловна; дирижёр — Маслов Василий Александрович — грант 50 000 руб на Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Славянские встречи» г. Минск.

Лауреат I степени — Образцовый театр моды и танца «ELITE STYLE» ГБУК Пензенский областной Дом народного творчества 13-16 лет Театр мод худ. рук. Комлева Анна Валерьевна, преп. Лихтер Елена Михайловна, Березина Дарья Дмитриевна грант 50 000 руб на Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые страницы. Нижний Новгород» г. Н. Новгород.

Лауреат I степени — Театр танца «Седьмое небо». Средняя группа 10-12 лет Театр танца рук. Гавриленко Татьяна Викторовна, пед. Нестеров Данила Викторович — грант 30 000 руб на Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые страницы. Ярославль» г. Ярославль.

Лауреат I степени — Московский городской творческий коллектив хореографический коллектив «Вступление» 13-15 лет Эстрадный танец рук. Вязникова Ольга Александровна, пед. Герасимова Татьяна Алексеевна — грант 30 000 руб на Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Золото Балтики» г. Калининград.

Лауреат I степени — Ведущий хореографический коллектив г.Москвы «Антарес» 13-15 лет Эстрадный танец рук. Милюханова Злата Алексеевна — грант 30 000 руб на Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «AKVA-TEMP» г. Сочи.

Лауреат I степени — Образцовый хореографический ансамбль «Сибирский подснежник» 16-18 лет Народный танец худ. рук. Антипина Лидия Борисовна, пед.-пост. Лунин Роман Алексеевич, Проневич Ирина Николаевна, пед. Ларина Любовь Николаевна — грант 30 000 руб на Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Восточная Сказка» г. Казань.

Лауреат I степени — Образцовый детский коллектив танцевальный проект «Контрасты» 13-15 лет Современный танец рук. Сапанюк Оксана Владимировна, Корнева Наталья Александровна — грант 30 000 руб на Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Душа России — Кострома» г. Кострома.

Лауреат Iстепени — Шоу-студия «ЭВРИКА» 10-19 лет Эстрадно-спортивный танец рук. Лазоренко Яна Владимировна, Афонькина Татьяна Николаевна, Абдулина Сусанна Георгиевна — грант 30 000 руб на Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые страницы. Псков» г. Псков.

Лауреат I степени — Хореографическая студия «Созвездие» 10-16 лет Народный танец рук. Заслуженная артистка России Просекова Наталья Геннадьевна — грант 40 000 руб на Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Славянские встречи» г. Минск.

Лауреат I степени — Образцовый хореографический ансамбль «Ласточка» 12-15 лет Народный танец руб. Корякина Татьяна Валерьевна — грант 70 000 руб на Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Сокровища Карелии» г. Петрозаводск.

Лучшие руководители:

Евстафьева Татьяна Юрьевна;

Зуй Александр Васильевич;

Ширякина Наталья Борисовна;

Фарладанская Елена Анатольевна;

Карапыш Илья Григорьевич;

Надежда Носихина;

Александр Носихин.

Лауреаты ГРАН-ПРИ международной премии в области культуры и искусства «FOSSART»:

Эстрадная студия «ФантаZёры» 10-12 лет Эстрадный вокал рук. Сорокина Наталия Вячеславовна, Евстафьева Татьяна Юрьевна, пед. Бочаркина Мария Алексеевна, Никитина Эльвира Ильшатовна, Чугунова Мария Николаевна — Подарочный чек на 50 000 руб.

Арт-студия «Домино» 9-21 год Музыкальный театр рук. Ширякина Наталья Борисовна — Подарочный чек на 50 000 руб.

Оркестр русских народных инструментов 10-59 лет Инструментальное творчество рук. Зуй Александр Васильевич — Подарочный чек на 100 000 руб.

Заслуженный коллектив народного творчества Челябинской области ансамбль «Ералаш» 13-15 лет Народный танец рук. Фарладанская Елена Анатольевна, Карапыш Илья Григорьевич, пед. Федоров Павел Сергеевич, Переломова Екатерина Игоревна — Подарочный чек на 100 000 руб.

Заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль танца «Россияночка» 13-17 лет Народный танец рук. Заслуженные работники культуры России Надежда и Александр Носихины — Подарочный чек на 100 000 руб.

Оргкомитет поздравляет участников с заслуженными наградами, желает достижения новых творческих побед и приглашает всех вновь к участию в заочных конкурсах и очных фестивалях!

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.