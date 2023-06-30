Июль: что делать в середине лета

Наше лето – не для скуки. Пусть многие культурные институции ушли в отпуск, в Москве и окрестностях по-прежнему происходит много интересного. Едем дегустировать огуречное варенье, пьем чай с Совуньей, учимся рисовать комиксы, читаем новые книги, веселимся на мексиканском карнавале и с ветерком едем по Москве на ретро-автомобиле.

ВЫСТАВКИ

Выставка независимой школы «Каскад» – «Любить, грозу, ритмы, стихи Геннадия Шпаликова, жить жизнь, шелест листьев»

На ВДНХ в павильоне №49 при поддержке Музея Москвы 11 июля открывается ежегодная выпускная выставка школы «Каскад» под названием «Любить, грозу, ритмы, стихи Геннадия Шпаликова, жить жизнь, шелест листьев».

В этом году работы подростков объединила тема любви в разных ее проявлениях. Это чувство предстает как силовое поле, пространство для экспериментов, источник счастья и в то же время боли. Кураторами выставки выступили шесть участников специального кураторского направления «Каскада». По их числу экспозиционное пространство поделено на шесть зон, в каждой из которых выпускники разных мастерских школы отражают свой собственный взгляд на любовь. Список в названии выставки был составлен кураторами из того, что они любили в день обсуждения названия проекта.

Зрители увидят инсталляции, перформансы, видео-арт, зин-сборник, живопись, скульптуры и другие работы, которые подготовили участники мастерских

Бесплатно, без регистрации.

Когда: 11 июля — 17 сентября.

Где: Пр-т Мира, 119, стр. 49 (павильон № 49).

Выставка «Кольца Лефортова»

В юбилейный для городской транспортной системы год в Музее истории Лефортово, филиале Музея Москвы, начинает работу выставка «Кольца Лефортова». Экспозиция представляет исторические, градостроительные, архитектурные, социальные и технологические особенности кольцевой структуры города на двух уровнях — глобальном общемосковском и локальном лефортовском.

Выставка познакомит посетителей с историей колец от Камер-Коллежского вала до Большой кольцевой линии, представит воссозданную библиотеку и кабинет проектировщика, а также склад и архив. Экспонаты выставки — карты, литографии, гравюры, фотографии, проектные материалы, археологические находки и макеты из коллекций Музея Москвы, НИИ Генплана города Москвы, Музея архитектуры имени А.В. Щусева.

Параллельная программа к выставке включает экскурсии, лекции и дискуссии с проектировщиками и строителями ТТК, МЦК и БКЛ, историками, краеведами и местными жителями.

Когда: 7 июля — 26 ноября.

Где: ул. Крюковская, 23.

«Чайка» в Старом Английском дворе

Гуляющих по «Зарядью» встречают плакаты с изображением космической путешественницы с надписью «Чайка» - выставка с таким названием проходит в Белокаменном подклете Старого Английского двора. Ретрофутуристическое путешествие в 1960-е познакомит с историей полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Среди экспонатов – защитный костюм, в котором она облетела Землю, фотографии, подборка журнала «Огонек» и даже духи «Ярославна», посвященные Терешковой – их, кстати, можно «послушать». Также на медиаэкранах можно увидеть рекламные плакаты в стилистике космо-арта середины прошлого века, которые куратор Никита Лукинский создал с помощью нейросетей.

Когда: до 30 июля.

Где: ул. Варварка, 4А.

«Смешарики. Искусство быть круглым» на «Хлебозаводе»

Вот уже двадцать лет существует анимационный проект «Смешарики»: круглых обитателей Ромашковой долины любят и дети, и взрослые. В экспозиции каждому персонажу посвящено свое отдельное круглое пространство: посетители могут попить чай вместе Совуньей, примерить шляпки у Нюши, сочинить стихи с Барашем и угадать, что выращивает в своей оранжерее Копатыч и посмотреть на звезды вместе с Лосяшем. А еще – в «Закулисье» можно познакомиться с историей создания «Смешариков» и узнать, как их представляют современные художники. Сопродюсер проекта - бюро Planet9.

Когда: до 25 сентября

Где: городское пространство «Хлебозавод» (ул. Новодмитровская, 1. Бойлерная)

Церемония бракосочетания в стиле «Звездных войн»

Все, что вы хотели знать о «Звездных войнах» найдется на ВДНХ – здесь в павильоне №21 идет выставка «В далекой-далекой Галактике». На площади больше 1600 кв.м. представлено больше двухсот экспонатов, в том числе аниматронные представители инопланетных рас, космическая техника, воссозданная в реальную величину, полномасштабные инсталляции – реконструкции миров и галерея костюмов.

А 8 июля на ВДНХ в день семьи, любви и верности на выставке «В далекой-далекой Галактике», всех влюбленных готов обручить сам Дарт Вэйдер, а подружкой невесты выступить принцесса Лея, но а для всех состоявшихся пар, тариф «Семейный» в этот день со скидкой 10%.

Весь июль для маленьких посетителей проходит детская программа «Путь джедая».

Юные падаваны пройдут через 16 тематических зон, увидят обитателей разных планет, встретятся с Мандалорцем, Йодой, Люком Скайуокером и другими любимыми героями в сопровождении настоящего гида-джедая.

В конце увлекательного путешествия по Галактике поучаствуют в мастер-классе по созданию самого сильного оружия - светового меча.

Когда: до 31 августа.

Где: ВДНХ павильон №21 (Пр-т Мира, 119, стр. 21).

«Скульптуры ставятся на века» в галерее «Элизиум»

У творческой группы скульпторов-шестидесятников - «ЛеСС» — Владимира Лемпорта, Вадима Сидура и Николая Силиса – было очень мало совместных выставок. Эта по счету – третья. Для экспозиции галерея «Элизиум» собрала скульптуры, графику и литературное творчество мастеров. В том числе - именно те работы Вадима Сидура, которые он создавал в годы существования объединения. Например, «Памятник погибшим от насилия» - его полноформатная версия установлена в Касселе, графику и акварели. Также представлены графика и книги Владимира Лемпорта и скульптуры Николая Силиса, в том числе знаменитая фигура Дон Кихота, которую он подарил Юрию Норштейну.

Когда: 30 июня — 27 августа.

Где: Гороховский пер., 7.

СПЕКТАКЛИ

«Беатриче и Бенедикт» в Большом

Большой театр завершает сезон несколькими премьерами, в том числе – оперой Гектора Берлиоза «Беатриче и Бенедикт» по шекспировской комедии «Много шума из ничего» на Новой сцене. Режиссером постановки выступил Александр Петров, худрук петербургского детского музыкального театра «Зазеркалье». Режиссером по пластике стал Албертс Альбертс, для него это не первый опыт работы с оперой в Большом. Он участвовал в постановках «Севильского цирюльника» и «Свадьбы Фигаро». Также в портфолио Альбертса – участие в постановках «Итальянки в Алжире» в Музыкальном театре и в спектаклях «Маниозис» и «Маниозис-2» в Электротеатре Станиславский. Дирижер – Жюльен Салемкур.

Когда: 20 июля.

Где: ул. Б. Дмитровка, 4/2.

«Кто убил Фриду Кало?» в Театре им. Образцова

Карнавал начнется в парке: автор пьесы и режиссер Борис Константинов приглашает зрителей поучаствовать в спектакле-расследовании. Он начнется с парада Диа де Муэртос, закружит в ярком водовороте картин мексиканской художницы и расскажет о невероятной силе любви к жизни, которой было пропитано творчество Фриды Кало.

Когда: 4 июля.

Где: ул. Садовая-Самотечная, 3.

КИНО

«Король улиц»

Криминальная комедия для любителей «Залечь на дно в Брюгге»! Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале в этом году. Приговоренный к 20 годам заключения во Франции гангстер Омар бежит на свою родину. Вместе с подельником Роже он пытается привыкнуть к нормальной жизни, но вскоре криминальное прошлое и пагубные привычки дают о себе знать. Объединившись с молодыми головорезами, они поставят на уши весь город.

Когда: с 20 июля.

«Хвостатые пришельцы»

Приключения для всей семьи про обаятельных собак! Брат и сестра вместе со своими родителями помогают троице пришельцев из далекого космоса. Пытаясь избежать внимания и скрыться от охотника за НЛО, инопланетяне принимают облик милых земных собак. С помощью новых друзей хвостатые пришельцы должны преодолеть много препятствий, чтобы починить свой корабль и вернуться домой.

Когда: с 27 июля.

«Жанна Дюбари»

Фильм-возвращение Джонни Деппа на большой экран. Историю восхождения простолюдинки Жанны Бекю и ее романа с Людовиком XV сняла Майвенн, она же сыграла главную женскую роль. Джонни Депп исполнил роль короля Франции. Фильм открыл Каннский фестиваль: после показа зрители устроили семиминутную овацию.

Когда: с 20 июля.

ФЕСТИВАЛИ

Летняя школа комиксов в «Зарядье»

В рамках выставки «Комикс Миссия. Эволюция рисованных историй в России» в Медиацентре парка «Зарядье» проходит большая Летняя программа. До осени здесь проводят мастер-классы, кураторские экскурсии, лекции и творческие встречи. Например, 1 июля сценарист графических романов «Поэты Серебряного века» Андрей Кондратьев расскажет о том, как создавать истории. Он поделится приемами, которые помогут преодолеть страх перед белым листом, научит правильно организовать время, чтобы его хватало и на работу и на творчество. Дарья Гавриленко научит правильно выстраивать диалоги в комиксах. В 17:00 состоится презентация каталога фестиваля “КомМиссия”, а в 18:00 стартует авторская экскурсия алима Велитова по выставке.

Когда: до 1 сентября.

Где: ул. Варварка, 6, стр. 1.

Праздник Огурца в Суздале

Лето – пора ярких опен-эйров, одним из центральных событий сезона станет Праздник Огурца. В этом году Владимиро-Суздальский музей-заповедник проведет фестиваль в 21-й раз. Главной его площадкой станет Музей деревянного зодчества. В программе – все самое огуречное: запуск огуречных воздушных змеев, огуречные хороводы и «Малосольные танцы», конкурс на лучший огуречный костюм и огуречный частушечный баттл. Можно будет попробовать огуречное варенье, которое любил Иван Грозный. В день фестиваля в Суздале будут выступать коллективы, соединяющие в своем творчестве фолк и современное звучание: трио мультиинструменталистов «Старостин, Клевенский, Марио», ансамбль «Комонь» и творческое объединение «Петр Валентинович». Ведущий праздника - этнограф Константин Васин.

Когда: 15 июля.

Где: Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Пушкарская, 27Б.

«Ретрорейс» на Воробьевых горах

Фестиваль «Ретрорейс» перенесет гостей в 1970-1980-е годы. Музей транспорта представит три десятка моделей - автобусов, грузовков, легковых автомобилей, в том числе авто «Фунтик», «Москвич-407», курортный автобус «Рица» и другие. Также в выставке примут участие автоклубы, реставрационные мастерские и частные коллекционеры. Главным событием феста станет ретроралли «На семи холмах»: автомобилям предстоит преодолеть 80 км по живописным улицам и оживленным проспектам Москвы. Тех, кто этот день решит провести не за рулем, также ждут ярмарка «Ленинградский гаражсейл», игры в домино, гонки на педальных машинках Музея автомобильных историй и многое другое.

Когда: 9 июля.

Где: Воробьевы горы.

Chess&Jazz в саду «Эрмитаж»

Поклонники джаза в июле встречаются в саду «Эрмитаж» - там пройдет фестиваль Chess&Jazz. В лайнапе - представители всех возможных стилей и направлений. На летнюю сцену выйдут Mirele, Andro, Blizkey, Эрика Лундмоен. Готовьтесь также встречать Антоху MC, Антона Беляева и Lab, L’One, Владимира Преснякова и Zoloto. Будет много музыки, танцев и отличного настроения.

Когда: 29-30 июля.

Где: ул. Каретный Ряд, 3, стр. 3.

«Архстояние» в Никола-Ленивце

Тема «Архстояния» в этом году - «Игра в предсказания». Когда увидеть будущее невозможно, можно обратиться к метафизическим практикам. Почему бы не использовать для этого работы художников? В этом году в Никола-Ленивце можно будет поместить свое послание потомкам в «Капсулу предсказаний», послушать, что скажет Косандра, заглянуть в завтрашний день в Павильоне предсказаний. И прислушаться к себе под музыку Pompeya, foresteppe, x.y.r. и других.

Когда: 28-30 июля.

Где: Калужская обл., д. Звизжи.

КНИГИ

Эйнат Царфати «Соседи»

Новая книжка-квест для детей: главная героиня отправляется на поиски хомяка Бена, который сбежал в путешествие по этажам дома. На каждом этаже живет кто-то необычный: тут - охотник с тигром, там - семейка воров, а по соседству обитают русалка с пиратом, самый настоящий вампир и даже веселая компания акробатов. В этой истории главное место отведено, конечно, иллюстрациям: жилища разношерстных обитателей дома нарисованы с юмором и невероятной детализацией.

Лиз Бехмоарас «Время любить»

Роман о невозможной любви между мусульманином и еврейкой – о современных Ромео и Джульетте из Стамбула написала Лиз Бехмоарас.

Этим романом турецкая писательница еврейского происхождения дебютировала в 2011 году в художественной литературе. Действие романа разворачивается в 1940-е годы, во время политической нестабильности и разобщенности, когда о союзах людей из разных конфессий не может быть и речи.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.