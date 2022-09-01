Издательство «Эксмо» представляет новую книгу Олега Роя «Неслучайные встречи»

«Если бы можно было взглянуть на движение человеческих судеб с высоты птичьего полета, то мы увидели бы огоньки и пунктиры – что-то вроде гирлянд, украшающих новогоднюю елку. Огоньки – это сами люди, пунктиры-ниточки – это судьбоносные дорожки, по которым люди движутся. Вот человек повернул куда-то, а вот второй, и они неожиданно встретились или, наоборот, разошлись…»

Новый роман из «Цветочной коллекции» — настоящая жемчужина литературного букета от Олега Роя. В этой серии будут изданы 45 книг. На обложке каждой из них — послание на языке цветов, изображение цветка, символически связанного с текстом. «Неслучайные встречи» выходят в обложке с амариллисом, который символизирует стойкость и возрождение. Герои этого романа получают в новогоднюю ночь возможность повернуть жизнь к лучшему, оставляя старые заботы в старом году. Яркие и хрупкие, страдающие от ошибок, они откроют свое сердце любви так же, как цветы открывают лепестки солнцу.

Роман «Неслучайные встречи» прежде всего о том, что судьба существует. Но это не жестокий сценарий, который обрекает на муки, а карта с контрольными пунктами, в которых Вселенная подает нам знаки. Так можно узнать, где настало время круто повернуть к лучшей жизни, стоит только научиться видеть эти подсказки. Героям романа судьба рассыпала достаточно «хлебных крошек», чтобы привести их в новогоднюю ночь в одну точку. Место, где сбываются мечты. С виду это обычный ресторан, но даже те, кто устал верить в чудеса, найдут то волшебство, которое искали долгие годы. Иногда счастье так близко, что мы его просто не замечаем, нужен лишь легкий пинок мироздания. Перед читателем предстают несколько связанных между собой персонажей, которым довелось его испытать.

Тата владеет дорогим свадебным салоном, она красива и успешна, но никогда в жизни сама не шла под венец с любимым. Ее подруга Катя ходила замуж много раз, но счастья так и не не нашла, зато сделала карьеру психолога и коуча по отношениям. Сапожник, как водится, оставался без сапог. Они готовятся встретить новогоднюю ночь, вспоминают прожитые годы и тех, кто оставил в душе старые шрамы. Они не знают, что совсем скоро их жизнь начнет стремительно меняться.

Роман «Неслучайные встречи» в креативной подарочной серии — это неувядающий цветок, который украсит книжную коллекцию. Это горячий коктейль из надежды, домашнего тепла, легкой горечи, сладких грез и доброго новогоднего волшебства.

Олег Рой является одним из культовых современных писателей. Тираж его книг суммарно достиг более одиннадцати миллионов экземпляров. Среди его работ есть книги разных жанров — сентиментальная проза, фантастика, литература для детей. Его романы дарят психологический комфорт и поддерживают отличное настроение.

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