Издательство «Просвещение» выпустило новый учебник «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры»

Российское общество переживает период, когда резко возросли запросы к духовной стороне бытия, и в этих условиях особенно актуальным становится духовно-нравственное воспитание детей. Об этом в четверг заявила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева 31 марта, презентуя новый учебник «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» издательства «Просвещение».

«Сегодня мы с вами переживаем период, когда резко возросли запросы общества к духовной стороне бытия. Не только в семье, но и в младшей школе закладываются нравственные основы жизни ребенка. Одна из актуальнейших проблем сегодняшнего дня — духовно-нравственное воспитание наших детей. Повышенный интерес к этой теме не случаен. История наглядно показывает, что одной из важнейших задач современной школы остается воспитание личности человека, гражданина, который знает и ценит наши традиции и для которого семья, Отечество и труд остаются той базой, на которой строится наша жизнь», — отметила она, выступая на Всероссийской онлайн-конференции «Основы православной культуры: религиозные традиции народа, система нравственных ценностей и воспитание».

Также Васильева подчеркнула, что для достижения этой цели российским педагогам помогает модуль «Основы православной культуры» в рамках комплексного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики».

По ее словам, в основе курса лежит совокупность религиозных, общечеловеческих и общегосударственных ценностей, а в целом он направлен на развитие у школьников представлений о важнейших для российского общества идеалов, а также своей сопричастности им.

В рамках конференции прошла презентация учебника нового поколения «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» под редакцией Васильевой для 4 класса, вышедшего в издательстве «Просвещение».

Учебник для 4 класса представлен в двух частях и рассказывает школьникам о ключевых темах православной культуры: «Культура и религия», «Десять заповедей», «Пасха», «Церковнославянский язык», «Православная молитва», «Любовь — вершина добродетелей», «Подвиг», и другие. В каждой части представлены итоговые учебные проекты, направленные на духовно-нравственное воспитание, развитие интеллектуальных способностей и творческого мышления учащихся.

По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, новый учебник отличается от других современным подходом. «Мы хотели создать не учебник, а экосистему, в которой педагог в независимости от территории проживания имел возможность задавать вопросы и получать ответы, общаться с коллегами, которые работают по этому же учебнику иметь в руках инструментарий для работы на уроке», — отметил он во время выступления на конференции.

Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизация Русской Православной Церкви подчеркнул цивилизационную задачу предмета, комментируя миссию современных педагогов и самого пособия:

«Перед нами стоит задача спокойного, вдумчивого и бережного изучения и осмысления ценностей христианской православной культуры и религии. Это наследие предков и наш цивилизационный код выживания…Педагоги своим служением призваны мотивировать детей к непрестанному созиданию и развитию ума, а также к умению пользоваться во благо культурными, научными и духовными достижениями предыдущих поколений».

Стоит отметить, что сам предмет остается для многих российских школ непривычным, а его сложность повышается из-за того, что он призван доносить не только факты, а истины и ценности до современных детей.

Об этом рассказала вице-президент по издательской деятельности группы компаний «Просвещение» Виктория Копылова:

«Когда коллеги предложили нам сделать эту экосистему учебников, мы нашли для себя ответ в синергии: параллельно запущено обучение педагогов, продвижение материалов в регионе, очень плотное общение с методистами и учителями, а также работа с родителями. Родителям тоже необходимо объяснять и показывать: зачем мы преподаем культуру, на каких основаниях, используя какие подходы, а также как они — мамы и папы — сами могут повлиять на ребенка, не оставляя эту задачу исключительно школе. Важно, чтобы наши дети тоже чувствовали внутри себя опору. У „Просвещения“ есть золотое правило: когда мы выпускаем новый учебник и отправляем его на апробацию, мы всегда очень внимательно слушаем учителей», — отметила она.

В качестве пособия учебник уже поступил в семь регионов страны: Москву, Санкт-Петербург, Республику Мордовия, Московскую, Нижегородскую, Свердловскую и Челябинскую области. Издание прошло государственную экспертизу под действующий стандарт. После успешного прохождения экспертиз на соответствие новым ФГОС весной 2022 года появится в школах с 1 сентября.

В Свердловской области учебные материалы закуплены на средства Фонда Святой Екатерины и его учрежителей — Русской медной Компании и Уральской Горно Металлургической Компании.

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