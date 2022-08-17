Известные писатели и артисты оценят литературные работы незрячих людей

Объявлен состав членов жюри Всероссийского конкурса литературных работ людей с нарушением зрения, посвященный Году культурного наследия народов России. Оценивать произведения будут известные деятели культуры, среди которых Сергей Безруков, Григорий Заславский, Диана Гурцкая, Владислав Маленко. Председателем жюри назначен писатель фантаст Сергей Лукьяненко. Прием заявок продлится до 15 октября.

Всероссийский конкурс литературных работ людей с нарушением зрения проходит при поддержке Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере и посвящен Году культурного наследия народов России. Соорганизаторами литературного конкурса выступают Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и Министерство труда и социальной защиты РФ, при участии Министерства культуры РФ и подведомственных министерствам учреждений, в том числе Ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (РУМЦы).

«В нашей стране очень много талантливых и одаренных людей, в том числе, как показал нам многолетний опыт реализации программы «Особый взгляд», и среди людей с нарушением зрения. Данный конкурс инициирован с целью расширения возможностей для творческой реализации незрячих. Мы уверены, что он станет эффективным инструментом самовыражения и социокультурной абилитации для всех участников», — отметила на заседании Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере директор Фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан.

Прием конкурсных работ осуществляется через заполнение анкеты на портале «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД». К анкете прилагаются файлы конкурсной работы, мотивационное письмо и фотография участника. В конкурсе предусмотрены 3 номинаций: эпос, лирика и драма. Оценивать работы будет экспертное жюри, в состав которого вошли 17 человек: русский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, народная артистка РФ Диана Гурцкая, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народный артист РФ Сергей Безруков, заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, директор Фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан, ответственный секретарь Совета при Правительстве РФ Елена Васильева, российский поэт, прозаик и эссеист Дмитрий Воденников, член Союза писателей РФ Екатерина Рогачева, главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров, русский писатель и литературовед Евгений Водолазкин, генеральный директор ФГБУ «Российская государственная библиотека» Вадим Дуда, слепоглухой литератор, художник Ирина Поволоцкая, поэт и режиссер Владислав Маленко, публицист Антон Красовский и член Карельского представительства Союза российских писателей Леонид Авксентьев.

Напомним, что победители конкурса в качестве приза получат дисплеи Брайля, предоставленные Фондом. А лучшие литературные произведения будут оформлены в аудио произведения, которые озвучат известные деятели культуры и искусства. Объявление победителей запланировано на 2 декабря, накануне Международного дня инвалидов. Победителей Конкурса поздравит заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, вручив самый ценный для творчески одаренных незрячих гаджет. Подробнее об условиях конкурса на портале specialviewportal.ru

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