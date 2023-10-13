В детском воображении любые рассказы о прошлом выглядят как сказка. По-настоящему понять и усвоить информацию детям помогают лишь яркие впечатления, поступающие от органов чувств. Поэтому, говоря с ребенком об СССР, важно, чтобы он имел возможность не только увидеть предметы той эпохи, но и потрогать отдельные из них. Такую возможность предоставляют небольшие музеи, где атмосфера ушедших лет воссоздана с особой теплотой. Одним из них является Музей ретроавтомобилей ВБВ, где собрана уникальная коллекция старых авто, представленная в окружении множества других интересных ретро вещей.

Развитие кругозора ребенка

Начиная изучать окружающий мир, дети проявляют к нему настойчивый интерес. Задача родителей — позволить ребенку удовлетворить свое любопытство. Благодаря всестороннему развитию ребенок имеет возможность получить опыт в разных сферах жизни, раскрыть свои способности и успешнее социализироваться в обществе.

Сейчас у родителей много инструментов по развитию кругозора ребенка: образовательные учреждения, домашние занятия, книги, развивающие игры и модули, путешествия, посещение культурно-образовательных мероприятий.

Особый вклад в развитие ребенка привносит посещение музеев, которые позволяют им не просто познакомиться с произведениями искусства, но с людьми других эпох и культур, которые жили абсолютно другой жизнью, питались, одевались и говорили иначе. Всё это сильно расширяет исторический кругозор ребенка, воспитывает эстетическое отношение к объектам культуры и искусства, вдохновляет, учит удивляться, воображать и мечтать.

Преимуществом небольших музеев выступает их особая домашняя атмосфера, благодаря которой дети и молодежь могут лучше почувствовать дух истории и узнать больше о прошлом своей страны. Этому способствуют тактильные ощущения, звуки и даже запахи.

Бензоколонка

Москвич. Детский автомобиль с педалями

Атмосфера советских времен

Изучать историю с детского возраста важно не только для расширения кругозора, но и для развития аналитического и критического мышления. Музеи, посвященные быту советских времен, помогают прослеживать тенденции развития общества и изменения в культуре. Узнавая о тяжелых моментах отечественной истории, дети учатся сопереживать и проникаться чувствами других людей. А рассматривая советскую технику и зная каких трудов, стоило ее создание и производство, дети смогут в полной мере ощутить гордость за свою страну.

В Музей ретроавтомобилей ВБВ у юных посетителей есть возможность посидеть на военном мотоцикле и в салоне одного из отреставрированных автомобилей. Представить себя водителем и подробно рассмотреть все детали. Подобный опыт помогает детям открыть для себя новые увлечения, а впечатления от такого досуга сохраняются в памяти на долгие годы.

Сейчас в Музее ВБВ представлено свыше 100 автомобилей разных лет и более сотни предметов быта советской эпохи. Живой интерес детей и взрослых вызывает изюминка коллекции — автобусы, грузовая и спецтехника, которых в России осталось уже не так много. Музей был создан еще в 2019 году по инициативе частного коллекционера Ванина Бориса Владимировича. Именно его инициалы зашифрованы в названии музея. Отправной точкой будущей коллекции советской автотехники стал автомобиль ГАЗ-М-21 «Волга», который был подарен более 10 лет назад основателю музея на юбилей. С того момента число экспонатов постоянно увеличивается. Сейчас Музей ретроавтомобилей ВБВ стал уже узнаваемым местом и его популярность продолжает возрастать.

Радиотехника времен СССР. Ориентировочно 1970-1980-е годы

Мотоцикл с коляской

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