КАК ВЫСТРОИТЬ ДИАЛОГ МЕЖДУ МУЗЕЯМИ И СОВРЕМЕННЫМИ ХУДОЖНИКАМИ

15-17 сентября Ассоциация галерей примет участие в работе 10-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином Дворе. Специальный стенд от АГА посвящен в этом году актуальным вопросам взаимодействия между музеями и современными художниками, включая пополнение музейного фонда, работу системы закупок и бюджетирование.

В России существует более 100 художественных музеев, среди которых около 10% имеют возможность приобрести в коллекцию предметы наиболее значимых современных российских художников. Пополнение Музейного фонда РФ предметами современного искусства может стать еще одним инструментом поддержки арт-индустрии и, что немаловажно, способствовать реализации миссии музея – сохранять, изучать, популяризировать.

В рамках Cosmoscow 15 сентября с 14:30 до 16:00 АГА проведет дискуссию на тему «Галерея + музей: стратегии взаимодействия и партнерства». Какие существуют форматы сотрудничества между галереями и музеями? Какие механизмы пополнения музейных коллекций работают сегодня в России? С какими сложностями сталкиваются галерея и музей на пути к построению успешного партнерства?

Спикеры:

Василий Церетели, исполнительный директор ММОМА;

Сергей Попов, основатель галереи pop/off/art;

Ирина Горлова, заведующая отделом новейших течений Третьяковской галереи;

Ксения Подойницына, основатель Галереи 21, основатель проекта InArt, сооснователь InvestArt, меценат ГМИИ им. Пушкина.

Модератор: Алина Крюкова, основатель галереи a-s-t-r-a, коллекционер, член Ассоциации галерей.

Заданный на Cosmoscow вектор дискуссии и тема стенда логично продолжится практиоориентированным диалогом «Оформим наши отношения: правовые аспекты взаимоотношений между художниками и институциями», 16 сентября с 14:30 до 16:00 в Музее Москвы в рамках ярмарки молодого современного искусства blazar. Встреча посвящена совместному проекту Ассоциации галерей и коллегии адвокатов Delcredere по разработке шаблонов договоров, регулирующих отношения художника и галереи, галереи и коллекционера, галереи и дилера, галереи и галереи, а также случаи, которые выбиваются из этих шаблонов.

Спикеры:

Алексей Наумов, адвокат, представитель коллегии адвокатов Delcredere;

Алина Крюкова, основатель a-s-t-r-a gallery, коллекционер.

Модератор: Екатерина Чуковская, кандидат юридических наук, директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP, руководитель проекта Школа интеллектуального права «Креатус» для креативных предпринимателей города Москвы.

Где: Гостиный двор, Москва, стенд № 1.

Когда: 15-17 сентября 2022 года.

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