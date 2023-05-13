Выставка «“Там чудеса…” Вера Фаворская. Мария Федорова. Живопись, графика, театрально-декорационное искусство» открывается в усадьбе «Хмелита»

Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита», при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российской академии художеств, представляет выставку «“Там чудеса…” Вера Фаворская. Мария Федорова. Живопись, графика, театрально-декорационное искусство».

На открытии выставки, 18 мая в 14:00, прозвучит литературно-поэтическая композиция по сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» и по книге В.В. Фаворской в исполнении заслуженного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии РФ, актера Малого театра Ю.Б. Ильина.

Выставка проходит как событие в ряде просветительских мероприятий по изучению и популяризации наследия Фаворской и Чекмазова, осуществляемых М. Федоровой в рамках проекта «Жизнь после жизни».

В экспозиции — работы художника и педагога, профессора Московского государственного художественного института Веры Васильевны Фаворской (1896–1977) и ее ученицы, заслуженного художника России, академика Российской академии художеств Марии Владиславовны Федоровой.

Вера Васильевна Фаворская входит в число выдающихся художников XX века. Ее творчество представляет собой продолжение традиций русского искусства, обогащенных достижениями французских импрессионистов. Произведения Фаворской представлены в крупнейших национальных собраниях, в том числе в Государственном Русском музее и Государственной Третьяковской галерее.

Фаворская оставила «Воспоминания художника» — редкую книгу о природе творчества на примере своей работы и работы мужа, профессора живописи МГХИ Ивана Ивановича Чекмазова. Выпускница ВХУТЕМАСа, Фаворская училась у К. Коровина, А. Архипова, А. Куприна и окончательно сформировалась в мастерской Р. Фалька. Свою «Сказку о царе Салтане» — серию авторских живописных листов-гуашей — Вера Васильевна создала в 1955–1959 годах. Ее станковые листы — проникновение в суть русской сказки, в поэзию Пушкина. Значительная часть «Сказки о царе Салтане» Фаворской впервые представлена в экспозиции.

Фаворская создала также свою систему преподавания. Крепкая дружба связывала Фаворскую с семьей ее студентки в художественном институте Т. Осиповой, дочь которой, Мария Федорова стала последней ученицей Веры Васильевны.

Мария Владиславовна Федорова создала свой пластический язык к середине 1980-х годов. В основе ее творчества — сочетание разных видов искусства: изобразительного, театрального и фольклорного. Творчество Марии выросло на фундаменте семьи — живописцев деда А. Осипова и родителей Т. Осиповой и В. Федорова — и уроков В. Фаворской. Федорова окончила факультет прикладного искусства Московского текстильного института, продолжавшего традиции ВХУТЕМАСа. На основе работы художником-модельером в Общесоюзном Доме моделей одежды, М. Федорова более 40 лет создает сценические костюмы для крупнейших художественных коллективов страны: Государственного ансамбля танца России, ансамбля «Русская песня», Государственного академического оркестра «Боян». Ее авторский костюм — натюрморт на фигуре, артисты в костюмах на сцене — живописное полотно. Творчество Марии Федоровой многим связано с русским народным искусством. Как станковист, она создает серии живописных и графических произведений. Работы художника хранятся в Государственной Третьяковской Галерее и собраниях многих художественных музеев страны. Персонажи сцены «Ярмарка» Федоровой в постановке Государственного ансамбля танца России (1984–1985) стали фрагментами картины русского праздника.

Экспозиция представляет диалог двух художников в одном выставочном пространстве. Выставку дополняют документы и фотографии из архива династии Осиповых–Федоровых, посвященные рождению и формированию художников.

Проезд Электропоездом от Белорусского вокзала до ст. Вязьма, от ст. Вязьма (рекомендуем электропоезд «Ласточка») далее автобусом или на такси до с. Хмелита. Или 231 км от Москвы по Минскому шоссе (М1) до перекреста с г. Вязьма, повернуть направо, далее – по дорожным знакам.

Адрес: 215153, Смоленская обл., Вяземский р-н, с. Хмелита.

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