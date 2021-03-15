«Кибершкола МГУ 2.0»: старт образовательной программы

В обра­зо­ва­тель­ном про­ек­те для школь­ни­ков стар­ших клас­сов и сту­ден­тов млад­ших кур­сов «Кибер­шко­ла МГУ 2.0» объ­яв­лен старт учеб­ных заня­тий. Про­ект реа­ли­зу­ет­ся факуль­те­том Вычис­ли­тель­ной мате­ма­ти­ки и кибер­не­ти­ки МГУ име­ни М.В. Ломо­но­со­ва при под­держ­ке него­су­дар­ствен­но­го инсти­ту­та раз­ви­тия «Инно­прак­ти­ка». Основ­ная цель «Кибер­шко­лы» — попу­ля­ри­за­ция про­грам­ми­ро­ва­ния и рас­ши­ре­ние кад­ро­вой базы спе­ци­а­ли­стов по кибербезопасности.

В 2021 году на уча­стие в про­ек­те «Кибер­шко­ла МГУ 2.0» было пода­но 900 заявок из 18 реги­о­нов Рос­сии, сре­ди кото­рых: Москва и МО, Санкт-Петер­бург, Ленин­град­ская область, Сверд­лов­ская область, При­мор­ский край, Кур­ская область, Удмурт­ская Рес­пуб­ли­ка, Рес­пуб­ли­ка Татар­стан, Ново­си­бир­ская область, Рес­пуб­ли­ка Крым и т.д.

По ито­гам выпол­не­ния всту­пи­тель­ных зада­ний были ото­бра­ны 120 чело­век. Они прой­дут обу­че­ние в «Кибер­шко­ле МГУ 2.0» с мар­та по июнь. Обра­зо­ва­тель­ная про­грам­ма пред­по­ла­га­ет исполь­зо­ва­ние игро­вых эле­мен­тов, при этом лек­ци­он­ный мате­ри­ал будет сов­ме­щен с реше­ни­ем прак­ти­че­ских задач. Уче­ни­ки шко­лы осво­ят такие темы, как «Вве­де­ние в ком­пью­тер­ную без­опас­ность», «Осно­вы про­грам­ми­ро­ва­ния на Python», «Без­опас­ность мобиль­ных устройств и при­ло­же­ний», «Экс­плу­а­та­ция уяз­ви­мо­стей испол­ня­е­мых фай­лов» и др. В кон­це учеб­но­го кур­са коман­ды, сло­жив­ши­е­ся за вре­мя рабо­ты про­ек­та, при­мут уча­стие в сорев­но­ва­ни­ях CTF (Capture the flag — захват «фла­га»), что ста­нет свое­об­раз­ной про­вер­кой полу­чен­ных в ходе обу­че­ния знаний.

Пилот­ный про­ект «Кибер­шко­лы МГУ» был реа­ли­зо­ван в 2019 г. В нем при­ня­ли уча­стие более 200 чело­век. По завер­ше­нии обу­че­ния 15‑и уче­ни­кам были выда­ны дипло­мы с отли­чи­ем. Луч­шим выпуск­ни­кам «Кибер­шко­лы МГУ» посту­пи­ли пред­ло­же­ния прой­ти ста­жи­ров­ку в ПАО Сбер­банк и IT-ком­па­нии SolidLab, спе­ци­а­ли­зи­ру­ю­щий­ся на ауди­те без­опас­но­сти инфор­ма­ци­он­ных систем.

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