«Кибершкола МГУ 2.0»: старт образовательной программы

В образовательном проекте для школьников старших классов и студентов младших курсов «Кибершкола МГУ 2.0» объявлен старт учебных занятий. Проект реализуется факультетом Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика». Основная цель «Кибершколы» — популяризация программирования и расширение кадровой базы специалистов по кибербезопасности.
В 2021 году на участие в проекте «Кибершкола МГУ 2.0» было подано 900 заявок из 18 регионов России, среди которых: Москва и МО, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Свердловская область, Приморский край, Курская область, Удмуртская Республика, Республика Татарстан, Новосибирская область, Республика Крым и т.д.
По итогам выполнения вступительных заданий были отобраны 120 человек. Они пройдут обучение в «Кибершколе МГУ 2.0» с марта по июнь. Образовательная программа предполагает использование игровых элементов, при этом лекционный материал будет совмещен с решением практических задач. Ученики школы освоят такие темы, как «Введение в компьютерную безопасность», «Основы программирования на Python», «Безопасность мобильных устройств и приложений», «Эксплуатация уязвимостей исполняемых файлов» и др. В конце учебного курса команды, сложившиеся за время работы проекта, примут участие в соревнованиях CTF (Capture the flag — захват «флага»), что станет своеобразной проверкой полученных в ходе обучения знаний.
Пилотный проект «Кибершколы МГУ» был реализован в 2019 г. В нем приняли участие более 200 человек. По завершении обучения 15‑и ученикам были выданы дипломы с отличием. Лучшим выпускникам «Кибершколы МГУ» поступили предложения пройти стажировку в ПАО Сбербанк и IT-компании SolidLab, специализирующийся на аудите безопасности информационных систем.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.