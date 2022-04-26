В эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19» на телеканале «Продвижение» мультипликатор, режиссёр и сценарист Кирилл Поликарпов рассказал об истории российской мультипликации, авторской анимации в Советском Союзе, а также об анимационных мюзиклах, которые не имеют аналогов в мире.

«Когда мне говорят, что российская мультипликация не такая значительная, как советская, то я с этим не согласен. У нас до революции были великолепные аниматоры, как например режиссёр-аниматор Владислав Старевич, который своими куклами очаровал Америку, а также Александр Алексеев. Они оба эмигрировали во Францию и после революции стали там знаменитыми. В России бум анимации начался чуть позже, потому как такое чудовищное потрясение, которое пережила страна, не могло не пройти незаметно. Если брать того же Уолта Диснея, то он уже в 27-ом году начал выпускать анимационный сериал про кролика Освальда. Я уж совсем молчу про то, что через 10 лет Дисней выпустил полнометражный цветной, нарисованный на целлулоиде мультфильм, тогда как мы всё ещё на бумаге рисовали. Для того, чтобы нам можно было сказать пару ласковых слов про советскую анимацию, нужно было собрать коллектив сотрудников и отправиться на экскурсию на студию «Дисней». Именно из США была привезена целлулоидная технология, потому что как раз в то время Дисней применял этот материал. Кстати, эта технология была подсмотрена у другого талантливого французского художника-изобретателя Эмиля Рено. В 1877 году он сконструировал аппарат, который стал называться волшебный фонарь, и для того, чтобы посмотреть мультфильм, который рисовал Рено, нужна была прозрачная плёнка. Именно её Уолт Дисней подсмотрел у француза и перенёс в производство своих мультфильмов» − рассказал Кирилл Поликарпов.

«Вся наша анимация, особенно в советские годы, была авторской и позиция автора в каждом мультфильме была бесспорна, а все, потому что там работали великие люди и художники. Тот же Леонид Аронович Шварцман, который является абсолютным чемпионом мира по нарисованным персонажам, которые полюбились людям не только в России, но и за рубежом. Дисней, хоть он и был очень хорошим художником, всё равно больше чем Микки Мауса и кролика Освальда не нарисовал, ведь дальше его работа была сопряжена больше с нахождением новых интересных проектов и сращиванием. Наверное, он всё-таки был больше продюсером, чем режиссёром или художником, хотя многие считаю, что без его таланта и режиссёра, и художника, и продюсера ничего бы не получилось. Он как бы проживал вместе с теми, кто по его заданию создавал эти мультфильмы многократное количество жизней. На «Союзмультфильме» этого делать не нужно было, потому что у каждого персонажа, режиссёра и художника была своя съёмочная группа, которая можно сказать, кочевала за ним из комнаты в комнату» − отметил мультипликатор в эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19» на телеканале «Продвижение».

«Нужна, в первую очередь, умная анимация. Советская анимация была умная, сделанная очень умными людьми. Достаточно привести в пример список, состоящий из Хитрука, Норштейна, Бардина, и Ковалевской, которая была родоначальником анимационных мюзиклов. Даже в Америке никто не понимает, что такое анимационный мюзикл. Это мультфильм, где не произносится ни одной реплики, только песни. Причём эти картины прекрасно дошли до наших дней, и воспринимаются современной молодёжью до сих пор. Очень часто в «Союзмультфильм» приходило очень много писем со словами благодарности. В частности один профессор написал, что когда ему плохо, он начинает петь песню из мультфильма «Как Львёнок и Черепаха пели песню» и ему сразу становится тепло на душе. Это дало повод Ковалевской дать определение своим мультфильмам. Она сказала, что это музыкальная открытка, когда надо было попеть и тебе сразу становилось тепло и легко» − заявил Кирилл Поликарпов.

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