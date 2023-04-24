Книга Юкио Мисимы «Дом Кёко» выходит в издательстве «Иностранка»

Юкио Мисима, один из наиболее значительных японских писателей второй половины XX века, трижды номинировался на Нобелевскую премию.

Дом Кёко : роман / Юкио Мисима ; [пер. с яп. Е. Струговой]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023. — 544 с. — (Большой роман).

В мае выйдет роман японского писателя и драматурга Юкио Мисимы «Дом Кёко». Перевода этого романа на английский поклонники с нетерпением ждут по сей день, а издательство «Иностранка» впервые опубликует его на русском языке.

«”Дом Кёко” — история четырех молодых людей, завсегдатаев салона (или прихожан храма), в котором царит хозяйка (или жрица) Кёко. Эти четверо — четыре грани самого автора: тонко чувствующий невинный художник; энергичный боксер, помешанный на спорте; невостребованный актер-нарцисс, завороженный своей красотой; и бизнесмен, который, притворяясь карьеристом, исповедует нигилизм, презирает реальность и верит в неотвратимый конец света. А с ними Кёко — их зеркало, их проводница в странствии сквозь ад современности, хозяйка дома, где все они находят приют и могут открыть душу.

На дворе первая половина 1950-х — послевоенный период в Японии закончился, процветание уже пускает корни и постепенно прорастает из разрухи, но все пятеро не доверяют современности и, глядя с балкона Кёко, видят лишь руины. Новая эпоха — стена, тупик, «гигантский пробел, бесформенный и бесцветный, точно отражение летнего неба в зеркале», как писали критики; спустя полтора десятилетия та же интонация зазвучит у Хьюберта Селби-младшего. Четверо гостей и Кёко ненадолго обретут успех, но за успехом неизбежны падение, разочарование, смерть. Однажды двери дома Кёко закроются. Конец света неотвратим. Мы все по-прежнему живем в его преддверье».

Перевод с японского Елены Струговой.

Юкио Мисима (1925 – 1970) – японский писатель и драматург. Трижды номинировался на Нобелевскую премию, считается одним из наиболее значительных японских писателей второй половины XX века.

В 1947 Мисима создал, наверное, самое лучшее свое произведение – роман «Исповедь маски». С 1955 года среди увлечений Мисимы появляются национальные боевые искусства кэндо и каратэ. Еще он занимается бодибилдингом и боксом. В 1956 году издается роман «Золотой храм», описывающий теорию прекрасного. В 1967 году писатель создает военизированную организацию «Общество щита». В 1960-е годы Мисима начинает писать тетралогию «Море изобилия».

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