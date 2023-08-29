КРАСНОЯРСК: Ансамбль танца Сибири открывает концертный сезон

9 сентября на сцене Большого зала Красноярской филармонии открывает 64 концертный сезон Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. М. С. Годенко. Коллектив даст совместный концерт с Астраханским государственным ансамблем песни и танца.

Среди профессиональных танцевальных коллективов России астраханский – один из самых многонациональных. Ансамбль представит программу, посвящённую родному Астраханскому краю. Будни, отдых, шутки, озорство астраханских рыбаков, колорит астраханского лета и романтика любительской рыбалки нашли своё отражение в хоровых и хореографических композициях программы.

Ансамбль танца Сибири исполнит номера, поставленные народным артистом СССР Михаилом Годенко и современными балетмейстерами. Зрители увидят хореографическую сюиту «Сибирь моя», казачий пляс «Красный яр», хоровод «У колодца», шуточный перепляс «Сибирские женихи» и другие номера из золотого фонда коллектива.

«Концерт состоится в рамках проекта «Ансамбль Годенко встречает друзей», в котором вместе с коллективом ансамбля на одной сцене будут выступать коллеги-гости из различных регионов России. В сентябре прошлого года на сцене Астраханского государственного театра оперы и балета с большим успехом прошёл совместный концерт двух творческих ансамблей: «годенковцы» были гостями астраханского коллектива. На этот раз уже астраханцы дают встречный творческий визит на сцене Красноярской филармонии», – рассказывает директор Ансамбля танца Сибири Анастасия Карцева.

Выступление Астраханского государственного ансамбля песни и танца состоится в рамках федерального концертного плана «Вместе мы — Россия!» Министерства культуры Российской Федерации и при поддержке ФГБУК «Росконцерт».

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