Кто победит на экранах: «Вселенная Марвел» или герои отечетственных историй?

С уходом с нашего рынка зарубежных прокатных компаний перед российской киноиндустрией встала задача поиска своих сюжетов и своих героев. Сегодня российский кинематограф все чаще обращается к произведениям советской литературы. Но вот вопрос: есть ли достойные этой литературы современные сценаристы, режиссёры, актёры, которые в состоянии воплотить идеи великих произведений с учетом реалий сегодняшнего дня.

Сцена из фильма «Чук и Гек» 1953 года

Готовится к выходу в прокат экранизация классического рассказа Аркадия Гайдара «Чук и Гек: Большое приключение». Премьера состоится 22 декабря 2022 года. Режиссер фильма Александр Котт, в главных ролях снялись Юлия Снегирь и Владимир Вдовиченков, сыгравшие родителей Чука и Гека. А ребят сыграли Андрей Андреев (главная роль в фильме «Солдатик») и Юрий Степанов (младший), сыгравший роль в знаменитой уже саге «Отчим».

За все время существования советского и российского кино по произведениям Аркадия Гайдара снято почти 30 кинолент. Последняя экранизация — телевизионный фильм «Лето на память» 1987 года.

Сам по себе это удивительный факт. Никогда еще со времен распада СССР наша киноиндустрия не обращалась к произведениям ранних советских авторов. Исключение составляет лишь эпопея «Тихий Дон», блестяще воплощенная командой режиссера Сергея Урсуляка. И эта премьера — повод поговорить не только о забытой советской литературе, но и о современном российском кино.

Популярность любого фильма сегодня измеряется не столько собранными в кинотеатрах деньгами, сколько рейтингами на стримовых площадках. Самой популярной и доступной в России такой площадкой является «Кинопоиск». Если мы посмотрим результаты, которые она выдаёт по запросу «экранизация советских и российских писателей», то увидим несколько десятков ссылок на фильмы разных лет, размещенные на ней.

Последним всплеском интереса к писателям советского периода (за исключением авторов детективов и военной драмы) стал рубеж 90-х годов.

В 1989 году режиссер Александр Петров выпустил фильм «Корова» по одноимённому рассказу Андрея Платонова 1943 года, который остался незамеченным ни критикой, ни зрителем. Следующий, 1990-ый год, подарил нам бесподобную Инну Чурикову в драме «Ребро Адама» по мотивам повести Анатолия Курчаткина «Бабий дом» 1986 года. Но ни сам рассказ, ни тем более фильм нельзя назвать светлым, вдохновенным, оптимистичным по отношению к будущему страны, семьи, судьбы героинь. Наоборот, он показывает вырождение, затхлость отдельно взятой семьи как образа страны в целом.

В этом же году на экраны страны вышел исторический военный мини-сериал «Война» по мотивам одноименного романа Ивана Стаднюка, за который он получил Государственную премию СССР в 1983 году. Это история о том, как Советское правительство укрепляло оборонную мощь страны накануне войны, о сражениях начального периода войны в Белоруссии и на Смоленской возвышенности. Описываемые события происходят не только на Западном фронте, но и в Генеральном штабе, Ставке Верховного Главнокомандования, в Политбюро ЦК партии.

Комедия «Шапка» режиссера Константина Воинова взорвала и профессиональные СМИ, и зрительский интерес к картине осенью 1990 года. Сам автор одноименной повести на премьере в Доме кинематографиста высказался о фильме в превосходных степенях. Звездный ансамбль артистов создал яркую картину драмы «маленького человека», у которого иссякло терпение быть послушным винтиком в механизме тоталитарно-бюрократической системы.

Следующие два года подарили нам яркие антисоветские фильмы: ленты по мотивам произведений диссидента и откровенного противники советской власти. Это телевизионный фильм «По прямой» 1992 года по мотивам рассказов Сергея Довлатова из цикла «Зона: Записки надзирателя». И фильм «Исчадье ада» 1991 года по мотивам повести Бориса Савинкова «Конь бледный».

Прошло более десяти лет, прежде чем режиссеры вновь обратились к экранизации произведений советских писателей. Лирическая трагикомедия «А поутру они проснулись» (2003 г.) по мотивам неоконченной повести Василия Шукшина «А поутру они проснулись» и трём его рассказам: «Обида», «Ночью в бойлерной», «Привет Сивому!» получила огромный отклик у зрителя и критиков. Мы соскучились по качественной литературной основе для художественных фильмов, по добротным сценариям, в которых артистам «есть что играть», как говорят в профессиональной актерской среде. Еще через десять лет Сергей Безруков порадовал своих поклонников ролью следователя Шаманова в фильме «Прошлым летом в Чулимске» (2013 год) по пьесе Вампилова. И вот еще почти через десятилетие на экраны страны выходит очередная экранизация произведения советской литературы. На этот раз это семейное кино по мотивам рассказа Аркадия Гайдара.

Видимо, еще рано говорить о системном возвращении интереса кинематографистов к наследию советской эпохи и тематике сюжетов, рассказывающих о жизни простых советских людей без примеси политической конъюнктуры или военной патриотики. Но чтобы рассказать простую историю обычного человека — без компьютерной графики, закрученного детективного или шпионского сюжета и ярких костюмных сцен на десятки человек, нужен талант рассказчика — сценариста, мастерство режиссера, глубина актерского погружения в образ. Есть ли сегодня в российской киноиндустрии подготовленные для этого кадры? Если нет, теплится ли надежда увидеть их в будущем? Об этом я спросила нескольких экспертов в области кинопроизводства. Наш знаменитый сценарист, юморист Аркадий Инин, много лет преподающий сценарное мастерство во ВГИКе, с порога огорчает.

«Уровень написания сценариев, сравнимого с советским периодом, не вернется никогда. Только что набрал курс магистров-сценаристов из 15 человек. И ни один из них не смог сказать, что такое Нюрнбергский процесс. Дело во всеобщей, абсолютной безграмотности, незнании истории. Это совершенно другое поколение. Но главное, они не испытывают неловкости от своего незнания. В прошлом выпуске у меня был студент Юра. Он принес мне сценарий комедии, хорошую комедию написал. НО! Там написано “..впереди увидели пирон..”. Я ему объясняю, как правильно пишется это слово. А он мне отвечает, что ошибки поправит редактор, главное, что мне понравился сам сценарий”. На мой вопрос о талантах из глубинки, мастер ответил, что “Шукшин сегодня не появится, потому что приехать для поступления в Москву или Питер из глубинки очень дорого».

По мнению известного кинокритика Андрея Шемякина, современные деятели кино должны наследовать прежней кинокультуре. И здесь огромный ресурс кроется в кинообразовании, выездных семинарах, взаимообменах между представителями разных регионов и студий. И вот в этом ведущую роль играют кинофестивали. В том числе документального кино. Сегодня, по мнению Андрея Михайловича, важно обратить пристальное внимание на развитие такого жанра, как экранизация авторских мемуаров. Ведь именно через них зритель познакомится с позицией и жизнью известных деятелей искусства, науки, политики страны. Именно в них — и правда жизни, и личное отношение к происходящему, и летопись эпохи. «Кроме этого, пора подумать о принципиально новых сюжетах, конфликтах, героях. Для этого нужны опытные драматурги, чтобы показать молодым, как строить сюжет, чтобы зритель не оторвался. Но внести туда свои ритмы, свой стиль, свои отношения. И тогда всё сработает, — утверждает Андрей Шемякин. — Современное кино должно ответить зрителю на вопрос: Кто я такой? Вопрос не праздный! И если оно сделает это, зритель пойдёт в кинозалы».

Быть может из Чука и Гека робко, неспешно уже рождаются современные российские герои не только на экране, но и в жизни. А вместе с ними растет поколение вдумчивых, грамотных, нравственно осмысленных сценаристов, режиссеров, актёров, которыми будут гордиться будущие поколения зрителей нашей многонациональной страны. И если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Специалисты хорошо знают, как бурно и интересно развивается сегодня региональное кино. Примером тому служат фильмы, снятые в Якутии, Татарстане, Бурятии. Постепенно выходят из небытия ученики школы Свердловской и Ялтинской киностудий, «Ленфильм» получает второе дыхание. Кинофестивали в разных уголках страны открывают дорогу талантливым дебютантам, впрыскивая в отечественную киноиндустрию новую молодую кровь.

Очевидно, что многие обратятся за героями к текущим драматическим событиям. Ведь именно там сейчас можно найти героя — простого парня с нашего двора, которого всегда делала центром внимания советская и писательская, и киносценарная традиция. Давайте все вместе сделаем так, чтобы от самого общества шел мощный запрос на такие фильмы. А «Вселенную Марвел» Голливуд может оставит себе и своим поклонникам. У нас есть свои прекрасные сказки.

Алла ШЕЛЯПИНА,

Изображение — сайт tlum.ru

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