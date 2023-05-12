Кубок добра: заплывы, которые исполняют мечту

Двукратный Чемпион Мира в личном зачете, трехкратный Чемпион Мира в командном зачете и организатор одного из самых популярных турниров по плаванию Swimcup Евгений Безрученко поддержал подопечных Фонда содействия культуре и спорту «Лидер» - детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Путь добра – выбор команды нашего проекта, который может стать выбором каждого участника наших заплывов. Признаюсь, мы долго думали, как назвать серию стартов этого года и приняли решение назвать ее «Кубок добра», ведь именно, добро, как ничто другое, способно объединить людей», – прокомментировал свое решение чемпион.

Пятнадцать особенных детей – подопечных фонда «Лидер» – надеются попасть на соревнования по плаванию в Казани и Астрахани, которые пройдут в августе и октябре этого года. Участие в Специальной Олимпиаде – колоссальная возможность для каждого из них расширить свои горизонты, а также стать призерами в своей квалификации. «Наблюдая за семьями наших подопечных, мы видим, как непросто приходится родителям особенных детей. Они тратят большие средства на консультации, и зачастую просто не имеют возможности оплатить поездку на соревнования и дорогостоящий инвентарь, – комментирует вице-президент фонда Екатерина Смирнова, – Мы рады, что участники заплывов swimcup~билайн будут знать о своем вкладе в поддержку особенных спортсменов».

В этом году часть средств, полученная от заплывов, пойдет на оплату участия юных спортсменов с ОВЗ в самых крупных профильных соревнованиях в стране и покупку необходимого инвентаря. Как признаются, сотрудники фонда, среди подопечных уже есть настоящие звезды.

Например, уникальная спортсменка Ангелина Макарова. Девочка родилась с синдромом Дауна, но это не помешало ей стать сильнейшей пловчихой Москвы в своей категории и одержать немало побед. Сегодня Ангелина занимается еще и синхронным плаванием, доказывая этим, что любые ограничения для того, кто искренне чем-то увлечен, условны.

В ближайшее время команда Swimcup и фонд «Лидер» поделятся историями пятнадцати особенных спортсменов на своих сайтах и страницах официальных аккаунтов. Все желающие смогут следить за тем, как проходит сбор средств, и радоваться успехам ребят на приближающихся соревнованиях.

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