«Кухня ТВ» – «Готовь как шеф»

Яйца, томаты, картофель, рыба, несколько видов мяса – от утки до ягненка, молочные продукты, шоколад, фрукты и т.д. Это не состав потребительской корзины, а темы кулинарной программы «Готовь как шеф» на канале «Кухня ТВ». Каждый выпуск – это один доступный в любом магазине ингредиент и целый ряд невероятно вкусных блюд из него. Лучшие молодые шеф-повара Канады докажут, что даже самые простые продукты могут стать настоящим гастрономическими хитами. Главное – уметь их приготовить.

Всего зрителей ждут 20 выпусков и более 100 рецептов!

Где? «Кухня ТВ», с 18 февраля по будням, 20:00

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