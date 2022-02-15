Культовая трилогия «Три цвета: Синий, Белый, Красный» выходит в прокат

Кинопрокатная компания «Russian World Vision» выпустит в кинотеатрах культовую трилогию «ТРИ ЦВЕТА» («Синий», «Белый», «Красный»), снятую в 1993—1994 годах польским режиссёром Кшиштофом Кесьлёвским. Картины выйдут в кино 23 февраля («Синий»), 3 марта («Белый») и 10 марта («Красный»). Синий, белый и красный являются цветами флага Франции, и история каждого фильма так или иначе основана на одном из девизов Французской республики: «свобода, равенство, братство».

Впервые за несколько десятилетий российские зрители смогут увидеть на больших экранах знаменитую трилогию, ставшую событием не только для критиков, но и для зрителей сразу на нескольких континентах. Свои знаковые роли в этих знаменитых фильмах сыграли Ирен Жакоб, Жюльет Бинош, Жюли Дельпи и Жан-Луи Трентиньяна, за что были отмечены призами ведущих мировых кинофестивалей. Фильмы из трилогии получили награды Венецианского и Берлинского кинофестивалей, премии «Сезар» и «Гойя», а также номинацию на «Оскар» в 1995 году.

Почти за три декады, прошедшие с премьеры «Три цвета: Синий» на Венецианском кинофестивале в 1994 году, влияние трилогии на историю кино только возросло. Ее упоминали и цитировали режиссеры самых разных поколений, включали в топы лучших фильмов двадцатого века. Известные кинокритики и по сей день считают эту трилогию едва ли не главным творческим успехом в карьере Кеслёвского. Венцом победного шествия по всем центральным кинофестивалям Европы для режиссера стал триумф на «Оскаре», когда «Красный» в обход отсутствия в списках претендующих на звание «лучшего фильма на иностранном языке» (Франция на протяжении двух лет выбирала другие ленты), получил сразу три номинации в главных категориях: лучший режиссер, лучший сценарий и лучшая работа оператора.

Концептуальное решение Кеслёвского — посвятить каждую часть трилогии конкретному цвету французского флага. Также они имеют и индивидуальные значения. «Синий» — знаменует свободу. Это история Жюли (Жюльет Бинош), потерявшей в автокатастрофе свою семью. Женщина переезжает в Париж — город, в котором ее никто не знает. Чувственная игра Жюльет Бинош была награждена премией «Сезар» и Кубком Вольпи. А сам фильм получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. «Белый» — означает равенство. Это комедия про развод некогда счастливой пары (Жюли Дельпи и Збигнев Замаховский). Оставшийся побежденным французским законодательством и собственной супругой, мужчина отправляется в родную Польшу, где у него появляется изощренный план по возвращению возлюбленной. За эту работу Кеслёвский получил приз за лучшую режиссуру Берлинского кинофестиваля. Наконец, финальная часть трилогии — «Красный» посвящена братству. Студентка (Ирэн Жакоб) нечаянно сбивает собаку живущего отшельником судьи на пенсии (Жан-Луи Трентиньян), между ними, впоследствии, завязывается странная и трогательная дружба. Картины трилогии были участниками основного конкурса Каннского кинофестиваля, удостоились номинации на «Оскар», премию Британской киноакадемии, «Золотой глобус» и «Сезар».

Над трилогией работали все главные соратники Кеслёвского, встреченные им на протяжении карьеры в самые разные периоды. Оператором двух частей стал Славомир Идзяк, ранее ответственный за «Короткий фильм об убийстве» и «Двойную жизнь Вероники». После трилогии Идзяка ждала карьера в Голливуде и работа над такими блокбастерами как «Черный ястреб», «Гарри Поттер и орден Феникса» и «Гаттака». Музыку ко всем частям проекта написал Збигнев Прайснер, с которым Кеслёвский впервые начал работать еще в середине восьмидесятых на картине «Без конца». Сценарий трилогии вместе с режиссером разрабатывал его постоянный соавтор Кшиштоф Песевич, один из важнейших кинематографистов в истории Польши Агнешка Холланд («Европа, Европа», «Полное затмение»), Эдвард Жебровский («Бесы») и Славомир Идзяк.

Возможность увидеть «Три цвета» на большом экране — лучшая возможность как познакомиться с трилогией, так и по-новому взглянуть на любимые фильмы.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.