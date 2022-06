Культурные мероприятия Катара, доступные путешественникам этим летом

В последние годы Катар заслуженно считается культурной меккой. Музеи Катара — настоящая сокровищница, где можно найти не только уникальные исторические экспозиции, но и выставки современного искусства, вроде недавно прошедшей Once Upon a Bag от модного дома Hermès, посвященной богатой истории модного дома через исключительные образцы сумок Hermès. Ценители искусства помнят самого дорогого американского художника Джеффа Кунса в Al Riwaq Gallery, фэшиониста со всего мира видели последнюю выставку Вирджила Абло в Fire Station, а свидетелями ретроспективной выставкой модного дома Dior, первой на Ближнем Востоке, стали многие селебрити и лидеры мнений.

Qatar Tourism делится списком выдающихся культурных мероприятий, которые нельзя пропустить любителям искусства, путешествующим в Катар.

Выставка молодых дизайнеров Doha Dreams

Qatar Tourism Doha Dreams

Представленная в центре дизайна, моды и новых технологий M7, выставка современных катарских дизайнеров представляет собой интерпретацию роскоши и эстетики по мотивам недавно прошедшей, первой на Ближнем Востоке, ретроспективы Dior: Designer of Dreams. В рамках экспозиции можно ознакомиться с работами 7 катарских художников, вдохновленных произведениями искусства известного бренда и переосмысленными через призму локальной культуры. Среди предметов, достойных особого внимания, – платье из листьев финиковой пальмы в форме «розы пустыни» и романтичное свадебное платье, рассказывающее историю одной из главных традиций Катара – ловли жемчуга.

Выставка открыта с 8 июня по 31 августа 2022 в галерее M7.

Новая паблик-арт инсталляция Egal в Лусаиле

Qatar Museums © 2022

В дополнение к уже существующему широкому фонду уличного искусства Катара, в числе которого работы таких известных художников, как Ричард Серра, Дэмиен Херст, Сезар Бальдаччини, в разных частях страны можно найти ряд впечатляющих произведений от местных мастеров. Так, в новейшем городе будущего Лусаиле можно познакомиться с недавно открывшейся инсталляцией Egal художника Шука Алмана. Работа служит данью уважения к традициям и обычаям Катара, представляет собой часть традиционного головного убора, который носят катарские мужчины. Его приподнятое положение является символом уважения и признательности.

Выставка Your Brain to Me, My Brain to You от Пипилотти Рист

Qatar Tourism_Pipilotti rist. Credits-Photos: Ali Al-Anssari, courtesy of Qatar Museums © 2022

Новая крупномасштабная выставка всемирно известной современной художницы Пипилотти Рист представляет собой иммерсивную видеоинсталляцию, первую работу художницы на Ближнем Востоке.

Инсталляция приглашает посетителей отправиться в путешествие самопознания с помощью мультисенсорного опыта, который вдохновляет на самоанализ. Your Brain to Me, My Brain to You символизирует коллективное бессознательное человечества и силу разума. Ключевой особенностью инсталляции являются «пиксели», состоящие из 12 000 светодиодов, натянутых на кабели по всей галерее для навигации посетителей. Гостям выставки предлагается испытать полное погружение, переключая свое внимание на активацию различных органов чувств – выставка сопровождена звуковым ландшафтом и видеоинсталляцией с кадрами пейзажей Катара.

Выставка открыта в Национальном музее Катара до 20 декабря 2022. Вход бесплатный, требуется бронирование мест для входа.

Выставка «Краткий обзор Катарского автомобильного музея»

Photo by: Talha Belal (www.TAL7A.com)

Выставка, посвященная будущему автомобильному музею, который будет открыт в Катаре, демонстрирует усилия государства по поддержке культурного, образовательного и туристического секторов, крупные инвестиции в автомобильную промышленность и его лидирующую роль в качестве места проведения глобальных автомобильных мероприятий, таких как Женевский международный автосалон и Формула-1 в Катаре.

Гости выставки смогут увидеть легендарный Ferrari 250 GTO 1963 года с аэродинамическим кузовом, знаменитый «автомобиль-призрак» Pontiac Plexiglass Deluxe Six 1939 года с прозрачным кузовом, впервые показанный на Всемирной выставке Futurama в Нью-Йорке и представляющий собой редкую модель изобретательности.

Выставка открыта в галерее Mawater Национального музея Катара до 20 января 2023 года.

Виртуальный тур по Музею исламского искусства

Qatar Tourism Museum of Islamic Art

Накануне масштабного открытия после реновации в конце этого года, культовый Музей исламского искусства предлагает онлайн-экскурсии, представляющие собой погружение в одну из самых полных коллекций исламского искусства в мире. В музее представлены шедевры со всех уголков земного шара, демонстрирующие разнообразие исламского наследия.

Экскурсии на арабском и английском языке доступны по предварительной регистрации в течение июня 2022.

