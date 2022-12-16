Лауреаты третьего сезона премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского

15 декабря 2022 года в Российской государственной детской библиотеке объявлены имена лауреатов третьего сезона премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского.

В номинация «Сказка» (художественные произведения для детей до 12 лет) лауреатами стали:

I место – Елена Пономарева, «Дед – Сто Бед. Сказки деда Гриши и бабушки Глаши», издательство «Перископ-Волга», 2022.

II место – Галина Соболева, «Писатель Ёжиков и другие», издательство «Липецк плюс», 2022.

III место – Станислав Востоков, «Морозов Ха. Ха. и новогоднее чудо», издательство «Клевер», 2021.

В номинации «Весёлый учебник» (научно-популярные произведения для детей до 12 лет) победителем признана Светлана Щелкунова – автор занимательного путеводителя по Санкт-Петербургу «Тролль Вася из троллейбуса № 10» (издательство АСТ, 2022).

«Отличительная особенность третьего сезона премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского – широкая география авторов, вошедших в короткий список: кроме Москвы и Санкт-Петербурга это Волгоград, Липецк, Ростов-на-Дону, Ярославль, Тобольск. Книги двух из четырех лауреатов также были изданы региональными издательствами, что свидетельствует об общем высоком уровне литературного процесса в нашей стране», - сказал председатель жюри премии, писатель Андрей Усачёв.

В короткий список претендентов на получение премии было включено 7 произведений в номинации «Сказка» и 5 – в номинации «Веселый учебник». Всего на соискание премии в 2022 году поступило 323 произведения.

Призовой фонд номинации «Сказка»: I место – 600 000 рублей, II место – 400 000 рублей, III место – 200 000 рублей. Призовой фонд номинации «Веселый учебник» – 300 000 рублей.

Литературная премия имени Эдуарда Успенского «Большая сказка» учреждена в 2020 году для поощрения писателей, создающих художественные и научно-популярные произведения, прививающие любовь к литературе и способствующие приобщению детей к чтению. Учредители премии – Министерство культуры Российской Федерации, наследники Эдуарда Успенского, Российская государственная детская библиотека, Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» и Общество с ограниченной ответственностью «Чебурашка».

В жюри третьего сезона премии входят композитор, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков, актер, режиссер, народный артист РФ Александр Левенбук, директор Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» Алиса Бирюкова, детский писатель Галина Дядина, детский писатель Сергей Махотин, поэт Денис Безносов. Курирует организацию работы премии детский писатель Михаил Першин. Ученый секретарь премии – старший научный сотрудник Дома-музея К.И. Чуковского Павел Крючков.

Елена Пономарева, «Дед – Сто Бед. Сказки деда Гриши и бабушки Глаши»

Присказки-прибаутки поведают о разных былях-небылицах. Рассказывают их то дедушка, то бабушка, соревнуясь в затейливой сюжетности. Чудеса в них начинаются с обыденной жизни: пошел дед на рыбалку или каши поесть собрался, или огород вскопать, или валенки надеть. А обыденность вдруг обрастает невиданными событиями – то рыбешка костлявая до размеров акулы выросла, пока дед ее домой нес, то морской конек ездовым сделался, то Лень у деда в доме поселилась, да бед натворила. Встретятся в сказках и старые знакомые – Колобок, волк, гуси, которые органично включены в сюжет и добавляют небылицам то реальности, то сказочности. Динамичные с закрученным сюжетом истории наполнены шутками и смыслом. Житейские ситуации бывают разные, иногда – не очень приятные. Но, если отнестись ко всему с юмором, то окажется, что в жизни больше позитива.

Галина Соболева, «Писатель Ёжиков и другие»

В книге много увлекательной игры слов и забавных ситуаций, в которые попадают предметы вместе со своим хозяином. Писатель Ёжиков живет в чудесном мире, где Тапочки убегают, чтобы поболтать с Сапогами, Душ по утрам распевает весёлые песни, Холодильник дружит с котом Васькой и по ночам скармливает хвостатому другу колбасу и рыбу. Вещи, обитающие в квартире добродушного и немного меланхоличного сочинителя сказок – Радио, Окно, Телевизор, Пылесос, Шкаф, Настольная Лампа, Тумбочка, Люстра и другие предметы быта – все они существа одушевленные и преданы своему хозяину. И поскольку вещи ведут себя как дети, искренне радуются и грустят, юный читатель узнает в них самого себя. «Осветительно-нагревательно-говорительно-смотрительные приборы» обладают разумом, способны на чувства и эмоции. Ситуации, в которые они попадают и из которых благополучно выходят благодаря мудрому старшему другу Ёжикову, подают ребенку пример нравственного поведения.

Станислав Востоков, «Морозов Ха. Ха. и новогоднее чудо»

Книга рассмешит и порадует учеников начальной школы, которые уже с известным скептицизмом относятся к новогодним чудесам. Юмористическая повесть рассказывает о необычных буднях российского Деда Мороза. Оказывается, должность это выборная – раз в десять лет специальная комиссия предлагает тщательно подобранному человеку стать новым Дедом Морозом. И вот такую работу предлагают немолодому бухгалтеру Харитону Харитоновичу Морозову. Будущий обитатель дворца в Великом Устюге по натуре весьма зловреден и изобретателен, ему доставляют удовольствие недобрые шутки и бурная реакция на них. Поначалу Ха. Ха. наслаждается своим новым положением и развлекается, как умеет. Но постепенно новые обязанности меняют пожилого хулигана.

Светлана Щелкунова, «Тролль Вася из троллейбуса № 10»

Книга из серии «Петербургские сказки» с иллюстрациями и интерактивными заданиями в игровой форме знакомит читателей с историей Санкт-Петербурга и его достопримечательностями. Её можно изучать всей семьей, и она не только подарит много весёлых минут, но и познакомит детей с городом на Неве. Тролль Вася очень любит кататься на троллейбусе и разглядывать городские достопримечательности. Он не понимает, почему пассажиры сидят, уткнувшись в смартфоны, и не замечают этой красоты? Расстраивает его и то, что мама постоянно ругается, брат и сестра троллят его, а учительница Тролливанна заставляет заниматься пакостями. Но Васе этого не хочется, ведь у него от природы доброе сердце. А теперь он занят суперважной проблемой – Монстролль хочет заморозить время и лишить всех жителей Санкт-Петербурга Нового года. Сможет ли Вася вместе со своей подругой Василисой разрушить эти коварные планы и спасти любимый праздник?

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.