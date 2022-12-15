Проект «Экосистема Города» — итоги 2022 года

Первая всероссийская платформа развития территорий «Экосистема Города» подводит итоги первого года работы.

Более 2200 молодых архитекторов и урбанистов, дизайнеров со всей России - стали участниками образовательного курса «Экосистема Города» и прослушали лекции архитектурных лабораторий «hard и soft skills» и «case study». Более 600 специалистов приняли участие в первом конкурсе среди молодых архитекторов, в результате которого 5 проектов благоустройства территорий будут реализованы в 5 регионах России: Нижнем Новгороде, Липецке, Перми, Туле и Архангельске.

Организаторы рассчитывают развивать проект «Экосистема 2.0» и в 2023 году, а также формировать пул новых регионов и расширять разработку концепций по разным типологиям объектов.

Организаторы проекта — Роскультцентр и компания «Культура потребления». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ольга Шубникова, руководитель проекта «Экосистема Города»:

– Миссия нашего проекта - развитие городов и открытие возможностей для молодых специалистов. Комфортная среда, удобная инфраструктура, дизай-код — это двигатели не только креативных индустрий, но и всей экономики в целом. Образовательные продукты «Экосистемы города» дают молодым специалистам те навыки и знания, которые позволяют создавать проекты, меняющие города, преобразовывающие среду в привлекательную для жизни людей, развития бизнеса, роста туристического потока. И главное - наши выпускники получают возможность реализовать свои проекты.

Всего за год мы запустили онлайн-платформу, благодаря которой более 2200 человек прошли образовательные курсы, был проведен конкурс среди молодых архитекторов, победители которого будут реализовывать проекты в 5 регионах. Сейчас мы видим интерес новых регионов на проведение мероприятия в следующем году — это представители ДВФО и ПФО и ЦФО. Проделана огромная работа всей команды. Хочу поблагодарить наших партнеров и экспертов за вклад в развитие отрасли и повышения уровня образования будущих звезд архитектуры.

Проекты по благоустройству территорий в 5 регионах России будут реализованы в срок до 2026 года. Например, в Нижнем Новгороде участники конкурса разработали проект реконструкции здания библиотеки им. Н.А. Добролюбова и прилегающей к ней территории. В Липецке команды защитили проекты реновации Липецкой областной универсальной научной библиотеки. В Перми молодые архитекторы создадут новый спортивный кластер в микрорайоне Новые Ляды. В Туле будет благоустроена территория около Тульского областного центра молодежи. В Архангельске появится новое городское пространство рядом с Молодежным центром.

Олег Шапиро, куратор образовательных программ проекта «Экосистема Города», архитектор, сооснователь архитектурного бюро Wowhaus:

– Платформа «Экосистема Города» стала настоящим образовательным хабом для студентов и экспертов индустрии архитектуры и урбанистики. За прошедший год было создано два образовательных онлайн-курса — это 36 лекций, посвященных теории и практике архитектуры. Курс Case Study, посвященный разбору реальных кейсов архитектурного бюро Wowhaus — это действительно уникальный проект, на котором собрались эксперты и молодые специалисты. Их взаимодействие, я уверен, приведет к созданию ярких и качественных проектов. Благодаря платформе «Экосистема города» формируется новое поколение архитекторов в отрасли, ребята обмениваются опытом, получают возможность предлагать нестандартные идеи и грамотно реализовывать интересные проекты.

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