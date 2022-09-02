Ляжем на весла: музыканты из группы «Экспедиция Восход» намерена пересечь Атлантику и одновременно записать новый альбом

3 сентября в летнем кинотеатре «Москино Музеон» группа «Экспедиция Восход» представит новый амбициозный проект. Музыканты собираются переплыть Атлантический океан на специально спроектированной деревянной весельной лодке, а по пути записать новый альбом – продолжение вышедшей весной концептуальной пластинки «Трансатлантика. Часть 1». Участники группы покажут, как будет выглядеть «плавучая студия», расскажут о подготовке путешествия, споют новые песни и старые хиты.

Лодка, которую сейчас проектируют в Петербурге, будет представлять собой своего рода плавучую студию звукозаписи, поясняет фронтмен группы Илья Dao Punk: «По замыслу, мы должны записать вторую часть альбома посреди Атлантического океана. Материал судна выбран не просто так — дерево имеет отличные акустические свойства. А мы хотим сделать из лодки полноценную звукозаписывающую студию. Ну вот пока я буду грести, например, кто-то из группы гитару будет записывать. А потом наоборот…»

«Экспедиция Восход» – это творческий коллектив, который пишет музыку в жанре мидвест-эмо и разъезжает по всему миру, бросая вызов новым вершинам. Так до острова Бали артисты добирались через Тибет и Гималаи на советских «Волгах» 1974 года выпуска. Команда не только пересекла экватор, но и сняла документальный фильм и записали альбом «Волга-Волга». На основе путешествия в португальский Назаре – серферскую Мекку с самыми большими волнами на планете – музыканты создали реалити-шоу для канала МТV Russia. А из тура по российским городам-героям получился документальный фильм о местных художниках, музыкантах и прочих деятелях локальной культурной сцены.

Участники ассоциируют себя с Виктором Цоем, Владимиром Высоцким, Федором Конюховым и Дэйвом Гролом.

Команда дает концерты в самых отдаленных уголках планеты и записывает музыку по мотивам своих путешествий. По словам Ильи, к путешествиям группа относится как к акту искусства, который нельзя отделить от песен. После Тибета и Бали пришло время покорить Атлантику.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.