MADY RESTAURANT & TERRACE – НОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЧАСТНЫХ И СВЕТСКИХ СОБЫТИЙ

Новое event-пространство в районе Динамо — масштабный проект для смелых решений и самых важных событий. Главная особенность 3-х банкетных залов — это высокотехнологичное профессиональное оборудование, которое позволяет воплотить в жизнь самые сложные концепции и предоставляет лучшие возможности по звуку и свету для ваших событий.

Mady расположился на двух этажах комплекса «МонАрх» и по праву является визитной карточкой района «Динамо». Важное преимущество площадки — наличие бесплатной подземной парковки с 18:00 до 06:00 на неограниченное количество автомобилей и шаговая доступность от м. Динамо.

Его название отсылает к The Madison Belmont Building – зданию 1925 года, познакомившего жителей Нью-Йорка со стилем ар-деко. Разработкой дизайна интерьера занималось архитектурное бюро Валерия Лизунова Archpoint, которому удалось передать атмосферу эпохи ар-деко. Потолки с овальными кессонами и колонна из латунных труб, картины и большие зеркала в позолоченных рамах, массивные деревянные и мраморные столы с кожаными и бархатными креслами.

Основной зал со сценой на 200 персон банкетом и 250 персон фуршетом — идеальное место для дней рождений, юбилеев, корпоративных и светских событий. Здесь есть все необходимое оборудование для проведения мероприятия на самом высоком уровне. Длинная стойка контактного бара, возможность курить кальяны, наличие лебёдок для подвесов и 3 гримерных комнаты. На 2 этаже зала расположены 3 вип-комнаты, в каждой из которых могут расположиться до 15 персон.

Уединенная event-веранда с навесом на 70 персон банкетом и до 100 персон фуршетом — лучшее решение для красивых частных летних событий.

Зал-ресторан на 75 персон банкетом и 120 фуршетом также полюбился гостям для проведения дней рождений и свадеб. Антресоль на 2 этаже позволяет устроить камерное деловое событие на 30 персон.

Банкетные залы Mady пользуются успехом не только для частных и светских событий, а также для съемок кино, клипов и рекламы и проведения профессиональных и обучающих мероприятий.

В банкетном меню можно прочесть направление casual dining, которое курирует молодой и амбициозный бренд-шеф Никита Василенко (White Rabbit, Patara, Calicano и Littles). В предложении от шефа Европа гармонично перекликается с Азией.

За коктейльную карту отвечает известный московский шеф-бармен Максим Мещеряков (Steak it Easy, «Жизнь Пи»). Наряду с авторскими миксами он предлагает хиты американской классики 40-х годов прошлого столетия.

Мероприятия в 3-х банкетных залах Mady — это технологии, возможности и высокие стандарты сервиса для самых смелых решений и вашего успеха.

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