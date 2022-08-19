MARI MIRAI презентовала клип на песню «Инопланетянин»

В август состоялась экранизация одной из лучших песен MARI MIRAI!

«Два героя — те, кого обычно называют странными, отлетевшими, «не от мира сего», а на самом деле это обычные люди, которые видят чуть больше, чем пока остальные. Те, кто вспомнил и смог активировать то, что было дано при рождении. Те, кем интересуется матрица, которой не выгодны такие «свободные» люди… Но им на это все равно.

Им не нужен телефон, чтобы связываться друг с другом через расстояние, им не надо говорить, им не надо слушать, им не надо видеть… Они все чувствуют без слов и текстов. Мир для них прозрачен, они видят насквозь, они предугадывают события с точностью до секунды, они вне времени и пространства и при этом… они среди нас. Они спокойны и уверены, чтобы не происходило». — вот о чем эта видео работа.

Вы знаете, что творчество MARI MIRAI особенное. И зритель у артиста особенный, который способен понять все между строк. Пришло новое время новых людей. Всё это уже вы на экране.

MARI MIRAI уже анонсировала грядущий выход ещё одной версии как песни, так и клипа. Сама же песня в обновлённом формате впервые прозвучит уже 24 августа в клубе «16 Тонн», на первом московском сольном концерте MARI MIRAI.

Но пока стоит бросить все дела, чтобы начать путь с этих трёх минут. Трёх совершенных минут.

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