Миклухо-Маклай вновь отправляется на Берег Маклая

Новая экспедиция, организованная Фондом им. Миклухо-Маклая при поддержке Ассоциации исследователей стран Южно-Тихоокеанского региона, стартует 29 апреля и открывает серию научно-исследовательских экспедиций 2023 года.

19 апреля 2023 года в пресс-центре «Интерфакс-Северо-Запад» прошла пресс-конференция, посвященная старту новой научно-исследовательской экспедиции Миклухо-Маклая в Папуа – Новую Гвинею, которая пройдет в течение мая 2023 г.

В пресс-конференции приняли участие: Николай Миклухо-Маклай – основатель Фонда им. Миклухо-Маклая, президент Ассоциации исследователей стран Южно-Тихоокеанского региона, руководитель центра изучения Южно-Тихоокеанского региона ИВ РАН; Александр Массов – доктор исторических наук, профессор, крупнейший российский специалист по Австралии и островам Океании; Екатерина Астафьева – исполнительный директор Ассоциации исследователей стран Южно-Тихоокеанского региона.

Открыла пресс-конференцию Людмила Фомичева – президент ЗАО «Интерфакс-Северо-Запад». Людмила Дмитриевна поприветствовала участников конференции и предоставила слово Николаю Миклухо-Маклаю.

Николай Николаевич рассказал о целях экспедиции, возобновляющей комплексные научные исследования в Папуа – Новой Гвинее (ПНГ), остановленные на несколько лет из-за эпидемии COVID 19.

«Сегодняшняя конференция анонсирует старт серии экспедиций 2023 года. Мы рады возобновить наши исследования, предмет которых, на этот раз – изменения, произошедшие за последние годы в обществе папуа-новогвинейцев под влиянием глобализации, социокультурных и политических процессов.

Во время нашей первой экспедиции в 2017 году на северо-восток острова Новая Гвинея для организации связи с целью проведения телемоста с Россией мы были вынуждены использовать специальное оборудование, поскольку интернета там просто не было. Сегодня в обществе этой страны происходят значительные изменения благодаря более доступному интернету, который позволяет получать информацию в большом объеме. Как это влияет на жизнь коренного населения и смогут ли они сохранять устойчивые традиции в период глобализации – одна из ключевых тем моих исследований, которые пройдут в деревнях и городах Маданг и Порт-Морсби», – сказал в своем выступлении Николай Миклухо-Маклай.

Важнейшие задачи экспедиции: выявление основных направлений сотрудничества и перспектив развития международных отношений наших стран; согласование научных, образовательных проектов с ведущими научными образовательными институтами. На вопрос журналистов, как оценил бы развитие связей с ПНГ Миклухо-Маклай-старший, Николай Николаевич ответил: «Я думаю, он остался бы доволен, но расстроился, узнав, что на Берегу Маклая мало русских. Мы попробуем это исправить».

Фонд им. Миклухо-Маклая, при поддержке Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона и партнеров, запланировал еще две экспедиции в июле и ноябре 2023 года.

По инициативе Губернатора Маданга планируются переговоры для обсуждения программ привлечения российских туристов, для которых оформление виз доступно в режиме онлайн. Помимо этого, с представителями Парламента ПНГ и Премьер-министром, отношения с которым сложились теплые и дружеские, будут проведены встречи с целью обсуждения вопросов экономического сотрудничества.

О важности предстоящей экспедиция для научного мира сказал в своем выступлении профессор Александр Массов.

«Я убежден, что в этот интереснейший регион экспедиции нужно отправлять регулярно. Сегодня влияние Тихоокеанского региона растет, и Россия должна демонстрировать к нему свой интерес. В данном случае экспедиция комплексная – и этнографические исследования, и укрепление научных связей с ПНГ, и пополнение экспозиции Российского кабинета, открытого в столице ПНГ г. Порт-Морсби. В сердцах местных жителей Россия занимает особое место: Николай Миклухо-Маклай-старший провел среди них не так много времени, но стал их народным героем, благодаря своему гуманизму и доброму отношению к папуасам. И очень символично, что продолжатель его дела – современный Миклухо-Маклай. Можно рассчитывать и на обретение новых артефактов, и на интенсификацию наших связей, что благоприятно скажется на имидже России».

Екатерина Астафева рассказала об истории изучения региона отечественными учеными в ХХ и XXI веках, и создании Ассоциации, которую возглавил Николай Миклухо-Маклай.

Ассоциация, открытая в марте 2021 года на базе Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Института востоковедения РАН совместно с Фондом им. Миклухо-Маклая, объединила ученых, общественных деятелей и бизнес-сообщество России, Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, Папуа-Новой Гвинеи.

«С приходом Николая Николаевича наши исследования получили новый импульс. Он пришел с большим багажом собственных экспедиций, работы Фонда, сделавшего популярным наследие его предка. Я уверена, новая экспедиция обогатит нашу науку и послужит сотрудничеству с ПНГ, что важно в условиях трансформации мирового порядка», – сказала Екатерина Астафьева.

Николай Миклухо-Маклай, отвечая на вопросы журналистов, которым было интересно узнать о подготовке к экспедиции, ее бытовых особенностях, планах собрать свежие материалы о культуре, традиционных обрядах папуа-новогвинейцев в деревнях, где редко бывали европейские исследователи, отметил, что жизнь среди людей этой далекой страны девиз которых «Друзья всем, враги никому», обогатила его самого.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.