Миклухо-Маклай вновь отправляется на Берег Маклая

Новая экспедиция, организованная Фондом им. Миклухо-Маклая при поддержке Ассоциации исследователей стран Южно-Тихоокеанского региона, стартует 29 апреля и открывает серию научно-исследовательских экспедиций 2023 года.
19 апреля 2023 года в пресс-центре «Интерфакс-Северо-Запад» прошла пресс-конференция, посвященная старту новой научно-исследовательской экспедиции Миклухо-Маклая в Папуа – Новую Гвинею, которая пройдет в течение мая 2023 г.
В пресс-конференции приняли участие: Николай Миклухо-Маклай – основатель Фонда им. Миклухо-Маклая, президент Ассоциации исследователей стран Южно-Тихоокеанского региона, руководитель центра изучения Южно-Тихоокеанского региона ИВ РАН; Александр Массов – доктор исторических наук, профессор, крупнейший российский специалист по Австралии и островам Океании; Екатерина Астафьева – исполнительный директор Ассоциации исследователей стран Южно-Тихоокеанского региона.
Открыла пресс-конференцию Людмила Фомичева – президент ЗАО «Интерфакс-Северо-Запад». Людмила Дмитриевна поприветствовала участников конференции и предоставила слово Николаю Миклухо-Маклаю.
Николай Николаевич рассказал о целях экспедиции, возобновляющей комплексные научные исследования в Папуа – Новой Гвинее (ПНГ), остановленные на несколько лет из-за эпидемии COVID 19.
«Сегодняшняя конференция анонсирует старт серии экспедиций 2023 года. Мы рады возобновить наши исследования, предмет которых, на этот раз – изменения, произошедшие за последние годы в обществе папуа-новогвинейцев под влиянием глобализации, социокультурных и политических процессов.
Во время нашей первой экспедиции в 2017 году на северо-восток острова Новая Гвинея для организации связи с целью проведения телемоста с Россией мы были вынуждены использовать специальное оборудование, поскольку интернета там просто не было. Сегодня в обществе этой страны происходят значительные изменения благодаря более доступному интернету, который позволяет получать информацию в большом объеме. Как это влияет на жизнь коренного населения и смогут ли они сохранять устойчивые традиции в период глобализации – одна из ключевых тем моих исследований, которые пройдут в деревнях и городах Маданг и Порт-Морсби», – сказал в своем выступлении Николай Миклухо-Маклай.
Важнейшие задачи экспедиции: выявление основных направлений сотрудничества и перспектив развития международных отношений наших стран; согласование научных, образовательных проектов с ведущими научными образовательными институтами. На вопрос журналистов, как оценил бы развитие связей с ПНГ Миклухо-Маклай-старший, Николай Николаевич ответил: «Я думаю, он остался бы доволен, но расстроился, узнав, что на Берегу Маклая мало русских. Мы попробуем это исправить».
Фонд им. Миклухо-Маклая, при поддержке Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона и партнеров, запланировал еще две экспедиции в июле и ноябре 2023 года.
По инициативе Губернатора Маданга планируются переговоры для обсуждения программ привлечения российских туристов, для которых оформление виз доступно в режиме онлайн. Помимо этого, с представителями Парламента ПНГ и Премьер-министром, отношения с которым сложились теплые и дружеские, будут проведены встречи с целью обсуждения вопросов экономического сотрудничества.
О важности предстоящей экспедиция для научного мира сказал в своем выступлении профессор Александр Массов.
«Я убежден, что в этот интереснейший регион экспедиции нужно отправлять регулярно. Сегодня влияние Тихоокеанского региона растет, и Россия должна демонстрировать к нему свой интерес. В данном случае экспедиция комплексная – и этнографические исследования, и укрепление научных связей с ПНГ, и пополнение экспозиции Российского кабинета, открытого в столице ПНГ г. Порт-Морсби. В сердцах местных жителей Россия занимает особое место: Николай Миклухо-Маклай-старший провел среди них не так много времени, но стал их народным героем, благодаря своему гуманизму и доброму отношению к папуасам. И очень символично, что продолжатель его дела – современный Миклухо-Маклай. Можно рассчитывать и на обретение новых артефактов, и на интенсификацию наших связей, что благоприятно скажется на имидже России».
Екатерина Астафева рассказала об истории изучения региона отечественными учеными в ХХ и XXI веках, и создании Ассоциации, которую возглавил Николай Миклухо-Маклай.
Ассоциация, открытая в марте 2021 года на базе Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Института востоковедения РАН совместно с Фондом им. Миклухо-Маклая, объединила ученых, общественных деятелей и бизнес-сообщество России, Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, Папуа-Новой Гвинеи.
«С приходом Николая Николаевича наши исследования получили новый импульс. Он пришел с большим багажом собственных экспедиций, работы Фонда, сделавшего популярным наследие его предка. Я уверена, новая экспедиция обогатит нашу науку и послужит сотрудничеству с ПНГ, что важно в условиях трансформации мирового порядка», – сказала Екатерина Астафьева.
Николай Миклухо-Маклай, отвечая на вопросы журналистов, которым было интересно узнать о подготовке к экспедиции, ее бытовых особенностях, планах собрать свежие материалы о культуре, традиционных обрядах папуа-новогвинейцев в деревнях, где редко бывали европейские исследователи, отметил, что жизнь среди людей этой далекой страны девиз которых «Друзья всем, враги никому», обогатила его самого.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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