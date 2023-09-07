Молодежный театр на Фонтанке пример участие во Втором фестивале тифлокомментирования

12 сентября спектакль Молодежного театра на Фонтанке «Кабала святош/Мольер» (реж. Семен Спивак) примет участие во Втором фестивале тифлокомментирования.

В марте 2022 года в рамках Первого фестиваля тифлокоммментирования в Молодежном театре впервые прошли спектакли для зрителей с нарушением зрения – «Семья Сориано, или Итальянская комедия» и «Наш городок». Постановка «Кабала святош/Мольер» стала доступна для этой категории публики чуть позже – осенью того же года. С тех пор спектакли с тифлокомментированием появляются в репертуаре театра регулярно.

Актрисы Молодежного Ирина Полянская и Марина Ордина стали профессиональными тифлокомментаторами. Они прошли специальное обучение в проекте Школа театрального тифлокомментатора, реализуемого Институтом специальной педагогики и психологии им. Рауля Валленберга при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Актрисы комментируют спектакли родного театра в режиме реального времени, а чтобы их слышать, зрители с нарушениями зрения получают наушники.

Главная задача тифлокомментатора заключается в том, чтобы на три часа стать «глазами» незрячего человека, рассказывая ему о том, что происходит на сцене, уложиться в паузы между репликами артистов и не упустить ключевые моменты. «Все звуки и действия на сцене мы должны суметь «расчленить», понять и правильно передать, - делится опытом Ирина Полянская. - Я поняла, что для незрячего человека концентрация, напряжение при восприятии окружающего мира – как концентрация летчика-истребителя. Он изучает мир шаг за шагом».

Марина Ордина, тифлокомментатор «Кабалы святош», отмечает: «Люди с инвалидностью по зрению, поздно ослепшие, которые всю жизнь ходили в театр, хотят продолжать это делать; некоторые, незрячие от рождения не ходили в театр, но хотели бы начать открывать его для себя. Предстоит еще большая работа в этом направлении». И в Молодежном театре она будет продолжена - в 2023 году в репертуаре театра появится еще один спектакль с тифлокомментированием – «Касатка. Новый полет».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.