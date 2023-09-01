Мурал художника Андрея Beat.c из Москы стал объектом дополненной реальности

Основой арт-объекта с дополненной реальностью стал мурал художника Андрея Beat.с из Москвы. Монументальный рисунок был оцифрован и обработан при помощи AR-технологии. Теперь, при наведении камеры смартфона, можно увидеть, как его элементы приобретают объем и приходят в движение.

Мурал Андрея Beat.с появился в Благовещенске (республика Башкортостан) в рамках Фестиваля уличных искусств «Мо́сты». Художник, в характерном для себя стиле, собрал в одном художественном пространстве природные элементы, леттеринг и своего фирменного персонажа Жаба, создав цельную композицию, похожую на иллюстрацию из комикса или детской книги.

«Когда я путешествую, в первую очередь, смотрю на природу края. И здесь оказалось даже лучше, чем я себе представлял. Башкирия встретила меня ярким и теплым солнцем, прохладой вод реки Уфа, зелёными пышными лесами пригорода и гостеприимством местных жителей», – делится Андрей Beat.с.

Помимо того, что работа радует глаз яркими цветами, она имеет небольшой секрет – её можно «оживить» при помощи смартфона. Чтобы попасть в дополненную реальность, не нужно устанавливать никаких приложений. Достаточно просто перейти по ссылке или QR-коду и навести открывшуюся камеру на мурал Андрея. При этом не имеет значения снимаете ли вы оригинал работы в Благовещенске (ул. Социалистическая, д. 6), или её копию (фото или видео). Так что приобщиться к первому благовещенскому цифровому паблик-арту можно из любой точки планеты.

«Это уже второй наш AR-объект. В 2022 году художник и дизайнер Максим Князев оцифровал для нас мурал «Равновесие» Назара Issue в Нижневартовске. Выходит, что у нас формируется собственное медитативное цифровое пространство, где мы связали архитектуру, дизайн и искусство. Такое внедрение элементов виртуальной и дополненной реальности помогает создать уникальный зрительский опыт и дать произведениям новое прочтение», – комментирует Андрей Ольховский, директор фестиваля «Мо́сты».

Андрей Beat.с стал одним из авторов первой волны художников Фестиваля «Мо́сты», создавших в Благовещенске больше десяти объектов визуального искусства. На улицах города можно увидеть арты Ильи Мо́зги (Екатеринбург), Евгения JöN (Калининград), Евгения Fernando (Калининград), Александра Сажина (Сургут), Артура Лукьянова и Артура Музипова (Уфа), Динара Сайфитдинова (Уфа), Александра Twent (Уфа). Помимо авторских работ, художники фестиваля, совместно с локальным райтером Никитой May21, разрисовали городской скейт-парк. Вторая волна художников «Мо́сты» приступила к работе в конце августа.

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